Мартовские иды: Казахстан проверят на перемены

14:22 20.02.2022

МАРТОВСКИЕ ИДЫ-2022: КАЗАХСТАН ПРОВЕРЯТ НА ПЕРЕМЕНЫ

Богатая на политические события в #Казахстан"е неделя еще не успела закончиться, а в сети уже обсуждают возможные тезисы мартовского Послания президента Токаева к народу. С чем связана февральская активность партийных проектов в Казахстане, и почему уже в середине марта Касым-Жомарт Токаев может определить контуры политических реформ для страны – в материале на Ia-centr.ru

Мартовские иды-2022: Казахстан проверят на перемены

Январский кризис в Республике Казахстан привлек внимание к реальным внутриполитическим проблемам внутри страны. В том числе, к вопросу определенной инертности казахстанского партийного поля. Так, на последних парламентских выборах 2021 года в Казахстане не обновился партийный состав Мажилиса, несмотря на участие "свежих" политических проектов в избирательной кампании.



Январские погромы офисов партии власти и негативная риторика в социальных сетях также отражают определенную степень недовольства населения расстановкой сил в парламенте. В обществе существует запрос на обновление, связанный также с желанием разворота государственной машины от "старого Казахстана": знакомых фамилий, политических сил, олигархов – к "новому Казахстану".



Готовящиеся в стране политические реформы, часть которых президент Казахстана К.-Ж. Токаев обещал анонсировать в середине марта, как раз демонстрируют готовность власти менять систему, идти на контакт с населением. Здесь главной опасностью, как, впрочем, и для любого режима, пережившего кризис, будет риск скатывания в популистский дискурс – ставка на обещания, вместо постепенных и зачастую непопулярных реформ.



Потому на мартовское Послание главы Казахстана, как и на плановое сентябрьское обращение к народу страны, возложено много надежд. Возможно, объявление "тизера" реформ весной, позволит за традиционно активный для казахстанской политической жизни летний период укрепить партийные проекты.



В феврале 2022 г. была создана новая депутатская группа "Жаңа Қазақстан" (Новый Казахстан), которая пообещала "перезагрузить работу Мажилиса, повысить открытость парламентского института, внести изменения в законодательные акты, которые регламентируют права и обязанности депутатов". Название группы совпадает с более ранним проектом – группой "Жаңа Қазақстан" в Мажилисе 2007 г.– который был направлен на "формирование казахстанского патриотизма, укрепление государственного статуса казахского языка, развитие национальных культур и традиций казахстанского народа".



Также 17 февраля 2022 г. казахстанский политолог и предприниматель Санжар Бокаев объявил о создании цифровой партии Namys. В этот же день общественно-политическая инициативная группа "Ел Болашағы", в состав которой вошли такие известные фигуры как Арман Шураев, Бахытжан Торегожина, Маргулан Сейсенбай, Мухтар Джакишев, тот же Санжар Бокаев и др., опубликовала текст заявления с предложениями о реформах в Казахстане.



О чем говорит такая активность вокруг партийных проектов и в целом политической системы Ia-centr.ru спросил у директора Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрея Чеботарева:



"Я думаю, что сейчас идет активизация партийного процесса. Мы видим, что с одной стороны возвращаются в политику персоны, которые уже себя проявили. Булат Абилов (один из организаторов митинга на прошлой неделе в Алматы), Мухтар Джакишев, Галымжан Жакиянов (один из лидеров движения Демократический выбор Казахстана) – стали давать интервью.



С другой стороны, есть и новая волна людей, в частности, Санжар Бокаев. Бокаев – политолог, один из госслужащих, работавший в Алматы руководителем управления внутренней политики акимата. Сегодня он тоже заявил о создании собственной партии. До него в течение последних 2 лет разные люди анонсировали свои партийные проекты, поэтому сейчас идет хорошая тенденция. Январские события показали, как тяжело властям, которые провели зачистку политического поля, иметь дело со стихийной протестной массой без какого-либо буфера в лице работающих политических партий. И сейчас те лидеры, которые активизировались, рассчитывают, что не только будут поддержаны потенциальными единомышленниками, но и встретят какую-то реакцию со стороны властей на уровне допущения к государственной регистрации".



Исходя из такого количества политических проектов, Казахстан, по-видимому, могут готовить и к досрочным парламентским выборам. Существует версия и о переходе Казахстана в статус парламентской республики, с большими правами для законодателей в теории. "О движении в сторону развития парламентской республики пока речи не идет. Так же и нет оснований, что будут проведены соответствующие этому реформы" – считает Чеботарев.



"Президент Токаев ранее упоминал, что озвучит реформы осенью, но, возможно, он это сделает в своем обращении к народу уже в марте этого года. Пока четких контуров нет, есть ряд предложений, которые озвучиваются со всех сторон, в том числе в рамках Национального совета общественного доверия. Однако окончательное решение, конечно, принимать руководству страны" – считает Андрей Чеботарев.



Говоря о приоритетных задачах, стоящих перед президентом и его командой, эксперт отметил: "После январских событий в Казахстане на первое место выходят вопросы наведения порядка в системе государственной власти и управления. И здесь пока очень трудно понять, где будет сделана ставка на вопросы централизации, а где наоборот – децентрализации. Потому что централизация предполагает повышение уровня дисциплины и исполнительности определенных госорганов. Тогда как децентрализация, наоборот, призвана способствовать вовлеченности граждан, созданию гражданского общества. Все станет ясно, когда президент озвучит свои намерения".



Реальные изменения внутри политической системы в сторону плюрализма мнений могут стать новой страницей в истории Казахстана и наоборот, имитация изменений усилит недоверие к власти. В середине марта Послание президента во многом и определит вектор, по которому будет двигаться Республика Казахстан.



Авторы: Александра Перминова, Даниил Поляков

17.02.22