 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В грузинском Вариани установлен памятник И.В.СталинуВ грузинском Вариани установлен памятник И.В.Сталину
16:19 20.02.2022

Памятник Сталину самовольно воздвигли в Грузии

Дмитрий Александров, Тбилиси

Памятник Сталину установили собственными силами жители села Вариани Горийского муниципалитета, сообщила телекомпания "Рустави-2", передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

"Мы уважаем Сталина, поднимаем за него тосты, храним в семьях фотографии. Вокруг памятника разобьем сквер", – объяснил один из жителей.

На вопрос о том, что, по грузинским законам не разрешается пропаганда символов тоталитаризма, респонденты заявили, что "люди захотели этот памятник".

В 2010 году памятник вождю демонтировали на его родине в Гори, однако там работает дом-музей вождя, который ежегодно посещает десятки тысяч местных и иностранных визитеров.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645363140
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