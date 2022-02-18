В грузинском Вариани установлен памятник И.В.Сталину

16:19 20.02.2022

Памятник Сталину самовольно воздвигли в Грузии



Дмитрий Александров, Тбилиси



Памятник Сталину установили собственными силами жители села Вариани Горийского муниципалитета, сообщила телекомпания "Рустави-2", передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.



"Мы уважаем Сталина, поднимаем за него тосты, храним в семьях фотографии. Вокруг памятника разобьем сквер", – объяснил один из жителей.



На вопрос о том, что, по грузинским законам не разрешается пропаганда символов тоталитаризма, респонденты заявили, что "люди захотели этот памятник".



В 2010 году памятник вождю демонтировали на его родине в Гори, однако там работает дом-музей вождя, который ежегодно посещает десятки тысяч местных и иностранных визитеров.