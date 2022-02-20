Президент Алиев обвинил в коррупции и арестовал ряд азербайджанских полководцев

18:39 20.02.2022

Азербайджанцы: президент должен уничтожить всех коррумпированных министров

20 февраля 2022 |

Пользователи социальных сетей Азербайджана оставили свои комментарии на этот счет. И все они, конечно же, неодобрительные.

НАДИР КЕРИМОВ, 20 февраля 2022, 11:23 - REGNUM В Бакинском военном суде рассмотрено представление следственного органа об избрании ареста в качестве меры пресечения Джалалу Кязымову в связи с выявлением финансовых нарушений в министерстве обороны. Арестован бывший начальник финансовой службы военно-воздушных сил Азербайджана полковник Джалал Кязымов. Ему предъявили обвинение в хищении более 1 миллиона манатов ($600 тыс.). В отношении него избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы.



Пользователи в социальной сети оставили свои комментарии на этот счет. И все они, конечно же, неодобрительные.



Новый Канал: "Миллион манат! Это мелочь для его формата".



Karabakh Is Azerbaijan: "Я тоже хочу лям, и готов потом отсидеть 4 месяца".



Пользователь под ником Sanio пишет с сарказмом:



Sanio: "Все воруют, и тут нет ничего нелогичного. Если семейке можно, то почему другим нельзя? Все правильно. Потом еще просят собирать копейки для помощи семьям погибших, раненых".



T S: "25 колонн железнодорожного вокзала возведены из строительного мусора. Это у всех горожан перед глазами. Что-то я не слышал об арестах по этому случаю".



Пользователь Руслан негодует:



Ruslan A: "Почему каждый день в Кельбаджаре, Зангелане, по всей границе гибнут молодые ребята? Это В МИРНОЕ время! Почему не арестовывают полковников и майоров, которые за это отвечают! Почему! Почему уголовные дела заводят только на хищения денег! ПОЗОР! Я читаю комментарии образованных людей и, к сожалению, замечаю, что в этом вопросе их больше всего интересует, кто сколько украл, какой-то маниакальный интерес к большим деньгам, то, что каждый день без реальных причин в мирное время в нашей армии гибнут молодые ребята, их не интересует. Halal olsun sizə!"



Moru: "По цепочке надо идти, чтобы дойти до Гасанова З. У нас без разрешения старшего не принято что-то брать! Всегда так было: старшие разрешают, младшие берут и приносят старшим".



Пользователь Youtube прокомментировал новостное видео:



BOZQURD: "Президент должен уничтожить всех коррумпированных министров и чиновников-бандитов, в противном случае он потеряет все уважение и доверие воинственного народа Азербайджана".



Информационное агентство Sputnik Азербайджан публикует новость на своей странице в Фэйсбук. Новостной пост собрал много комментариев от пользователей этой сети.



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Саида из г. Баку пишет:



Саида Мирзоева: "А кроме него никто не ворует!"



Наиля Абдуллаева: "Жадность погубила, нужно делиться".



Выпускник Azerbaijan Technical University Ровшан продолжает:



Меликов Ровшан: "Он наверх не дал долю. Вот и посадили".



Якуб согласен с предыдущим комментатором и присоединяется к нему:



Якуб Алиев: "Смотрите выше, там многие прячутся за арестованными".



Эльвира Мамедова: "На показуху все это делается".



Джейхун, менеджер в Real house в г. Баку, тоже делится своим мнением:



Джейхун Новрузов: "Он этот миллион как минимум в год 1 раз списывал".



Эльмира Мовсумова пишет: "Вот сволочи,! Вместо того чтобы копейку беречь для страны, для народа, для Армии, воруют… И не стыдно?!"



Ильгар Джафаров пишет: "Тех, кто не воровал, не брал взятки, они выжили, человека, который был честен, заставили бросить родину!!!"



Исрафил Умуд оглы пишет: "Арестовать надо не того, кто деньги из бюджета украл, а того, кто из бюджета деньги не украл и сидит голодный в тюрьме, хоть покормить, тот Визиров, который арестован, он старался, украл деньги из бюджета, теперь сам сытый, его семья сытая, да, скорее всего, родственников не обижают, зачем ему тюремная баланда?"



20 февраля 2022

Надир Керимов