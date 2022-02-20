 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 20.02.2022
18:39  Президент Алиев обвинил в коррупции и арестовал ряд азербайджанских полководцев
16:19  В грузинском Вариани установлен памятник И.В.Сталину
14:22  Мартовские иды: Казахстан проверят на перемены
10:55  Мирзиеев спросил у хокима Ташкента не распределяют ли чиновники земли среди своих знакомых?
10:07  Путин отказался от претензий на Северный Казахстан, - "СП"
08:00  Ряд месторождений Казахстана выставят на аукцион
07:43  Союз обязывает. Россия и Китай объявили о стратегическом взаимодействии, - "ВПК"

00:56  Революция не закончилась: в Казахстане "языковые патрули" нападают на стариков и женщин
00:52  Пленного зоолога Северцова едва не посадили на кол в Туркестане (история), - А.Михайлов
00:50  Латышские фашики разрушили мемориал Советскому солдату и утопили в реке пушку "ЗиС-3"
00:48  Самая плохая новость для киевского режима, - Ю.Борисов
00:47  Беженцы Донбасса: "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца"
00:42  Тайны холдинга Jusan Technologies. Подробнее о миллиардной кубышке Назарбаевых. припрятанной в Лондоне
00:00  Сразу после Олимпиады начнется боевой замес в Донбассе и вокруг Тайваня, - Ю.Жданов
Суббота, 19.02.2022
19:38  Скончался российский исламовед и политолог Шамиль Султанов
18:03  Когда США приблизятся к демократии советского уровня, - Герман Садулаев
18:02  Чем опасна дорогая нефть, - О.Самофалова
16:14  Почему в Молдавии требуют отставки правительства
16:11  Обыкновенный геноцид. О реакции Запада на уничтожение русских на Донбассе, - А.Сошенко
15:44  Спасен ли братский Казахстан? - Александр Храмчихин
12:38  Аркадаг выпустил первую книгу... в этом году - "Сияющие шаги благополучия"
11:04  Задержан Шухрат Данбай - экс-директор Атырауского НПЗ в Западном Казахстане
10:45  В Бишкеке задержан вице-мэр Азат Узаков. Опять - за взятки
09:17  Летчики ВВС Украины массово увольняются - Forbes
08:35  Аркадаг награжден отличительным знаком "Великий туркменский дипломат"
00:10  Может ли война на Украине вызвать миграционный коллапс в Европе?
00:05  Нельзя ни героизировать, ни демонизировать участников январских событий, - Н.Нуртазина
Пятница, 18.02.2022
22:53  Сохранить человечество в эпоху Антропоцена, - Е.Учаев
22:51  Умер народный артист России Борис Невзоров
19:22  Евразийский экономический союз становится невыгодным для Киргизии, - В.Панфилова
19:20  В ДНР и ЛНР объявлена мобилизация мужчин и эвакуация женщин и детей
17:26  О коренных причинах протестов в Казахстане, - В.Прохватилов
14:28  Застой в России не бывает мирным, - С.Шелин
14:26  Как в лихие девяностые. За что задерживают членов ОПГ в Кыргызстане? - А.Джумашова
14:25  "Запытанный Талдыкорган". Жалобы на истязания за решеткой
14:19  Новая книга про Афгано-советскую войну: В.Прямицын "Проблема номер один. Перевал Саланг в истории Афганской войны (1979-1989)"
13:10  Кто и как защитит русских за рубежом, - Василий Титов
13:03  "Вброс", "фейк", "бред": КазСиловики отчаянно опровергают пытки "январистов"
12:54  В Китае запустили первый в мире "малый модульный атомный реактор"
12:14  Байден "подпалил" подбрюшье России: Талибы* точат кинжалы и рвутся на север, - "СП"
10:53  Полгода правления талибов: отчаявшиеся афганцы начали продавать себя на органы, - "МК"
10:48  Китайский марш в Латинской Америке, - Василий Иванов
10:30  Аида Исмаилова поедет послом Кыргызстана в Южную Корею
10:10  Что заставило руководство Туркмении решиться на смену власти? - Камран Гасанов
10:08  Какие мигранты заслуживают депортации из России, - "Взгляд"
10:04  Ташкент. История девочки, брошенной в вольер с медведем: вопросы, которые остаются открытыми
09:03  Казпрез Токаев 1/03 созывает внеочередной съезд правящей Казпартии Нур-Отан
08:50  Казахский Жанаозен кипит. Работать никто не хочет, - "МК"
08:41  Битва оппозиции с Эрдоганом: шестеро против двух, - Ст.Тарасов
08:15  О новых кланах, трайбах и прочем подобном, - Е.Фатеев
07:48  Туркмения – новая цель для цветной революции, - Александр Разуваев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Президент Алиев обвинил в коррупции и арестовал ряд азербайджанских полководцев
18:39 20.02.2022

Азербайджанцы: президент должен уничтожить всех коррумпированных министров
20 февраля 2022 |
Пользователи социальных сетей Азербайджана оставили свои комментарии на этот счет. И все они, конечно же, неодобрительные.
НАДИР КЕРИМОВ, 20 февраля 2022, 11:23 - REGNUM В Бакинском военном суде рассмотрено представление следственного органа об избрании ареста в качестве меры пресечения Джалалу Кязымову в связи с выявлением финансовых нарушений в министерстве обороны. Арестован бывший начальник финансовой службы военно-воздушных сил Азербайджана полковник Джалал Кязымов. Ему предъявили обвинение в хищении более 1 миллиона манатов ($600 тыс.). В отношении него избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы.

Пользователи в социальной сети оставили свои комментарии на этот счет. И все они, конечно же, неодобрительные.

Новый Канал: "Миллион манат! Это мелочь для его формата".

Karabakh Is Azerbaijan: "Я тоже хочу лям, и готов потом отсидеть 4 месяца".

Пользователь под ником Sanio пишет с сарказмом:

Sanio: "Все воруют, и тут нет ничего нелогичного. Если семейке можно, то почему другим нельзя? Все правильно. Потом еще просят собирать копейки для помощи семьям погибших, раненых".

T S: "25 колонн железнодорожного вокзала возведены из строительного мусора. Это у всех горожан перед глазами. Что-то я не слышал об арестах по этому случаю".

Пользователь Руслан негодует:

Ruslan A: "Почему каждый день в Кельбаджаре, Зангелане, по всей границе гибнут молодые ребята? Это В МИРНОЕ время! Почему не арестовывают полковников и майоров, которые за это отвечают! Почему! Почему уголовные дела заводят только на хищения денег! ПОЗОР! Я читаю комментарии образованных людей и, к сожалению, замечаю, что в этом вопросе их больше всего интересует, кто сколько украл, какой-то маниакальный интерес к большим деньгам, то, что каждый день без реальных причин в мирное время в нашей армии гибнут молодые ребята, их не интересует. Halal olsun sizə!"

Moru: "По цепочке надо идти, чтобы дойти до Гасанова З. У нас без разрешения старшего не принято что-то брать! Всегда так было: старшие разрешают, младшие берут и приносят старшим".

Пользователь Youtube прокомментировал новостное видео:

BOZQURD: "Президент должен уничтожить всех коррумпированных министров и чиновников-бандитов, в противном случае он потеряет все уважение и доверие воинственного народа Азербайджана".

Информационное агентство Sputnik Азербайджан публикует новость на своей странице в Фэйсбук. Новостной пост собрал много комментариев от пользователей этой сети.

РЕКЛАМА

Саида из г. Баку пишет:

Саида Мирзоева: "А кроме него никто не ворует!"

Наиля Абдуллаева: "Жадность погубила, нужно делиться".

Выпускник Azerbaijan Technical University Ровшан продолжает:

Меликов Ровшан: "Он наверх не дал долю. Вот и посадили".

Якуб согласен с предыдущим комментатором и присоединяется к нему:

Якуб Алиев: "Смотрите выше, там многие прячутся за арестованными".

Эльвира Мамедова: "На показуху все это делается".

Джейхун, менеджер в Real house в г. Баку, тоже делится своим мнением:

Джейхун Новрузов: "Он этот миллион как минимум в год 1 раз списывал".

Эльмира Мовсумова пишет: "Вот сволочи,! Вместо того чтобы копейку беречь для страны, для народа, для Армии, воруют… И не стыдно?!"

Ильгар Джафаров пишет: "Тех, кто не воровал, не брал взятки, они выжили, человека, который был честен, заставили бросить родину!!!"

Исрафил Умуд оглы пишет: "Арестовать надо не того, кто деньги из бюджета украл, а того, кто из бюджета деньги не украл и сидит голодный в тюрьме, хоть покормить, тот Визиров, который арестован, он старался, украл деньги из бюджета, теперь сам сытый, его семья сытая, да, скорее всего, родственников не обижают, зачем ему тюремная баланда?"

20 февраля 2022
Надир Керимов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645371540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстан впервые столкнулся с подобной жестокостью - Токаев о событиях января
- Сенаторы приняли Закон о рынке электроэнергии ЕАЭС
- Бахыт Султанов провел в Алматы совещание по вопросам развития торговли и стабилизации цен
- Кадровые перестановки
- МВК по нераспространению вируса COVID-19 одобрила послабления ограничительных мер в отношении бизнеса
- Самый несговорчивый город требует повышения зарплаты. Дилемма Жанаозена
- Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
- Более 1,8 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года
- О противодействии наркобизнесу
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  