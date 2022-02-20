А старики, а старики уходят в бой. Два громких скандала снова столкнули Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, - "Къ"

21:00 20.02.2022

20.02.2022,



...

До начала президентской кампании в США еще два года, а ее потенциальные участники экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и экс-президент Дональд Трамп снова вступили в конфронтацию. Давние оппоненты обвиняют друг друга в нарушениях: Дональд Трамп - в том, что за ним незаконно шпионили, а Хиллари Клинтон - в том, что ее противник раздувает скандал, чтобы скрыть свои же проступки. При этом Дональд Трамп рассчитывает усилить давление на оппонента, после того как с понедельника он вновь получит доступ к соцсетям. С подробностями - корреспондент "Ъ" в Вашингтоне Екатерина Мур.



Бывшие соперники на президентских выборах-2016 Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, мечтающие снова вступить в предвыборную гонку, уже сошлись в клинче, хотя до новых выборов остается два с лишним года



Очередной виток противостояния двух потенциальных кандидатов в президенты на выборах 2024 года Дональда Трампа и Хиллари Клинтон начался в середине февраля, когда экс-президента обвинили в том, что он неправомерно забрал домой коробки с правительственными документами, покидая Белый дом.



Как стало тогда известно, в январе Дональд Трамп передал Национальному архиву 15 коробок с правительственными документами и другие материалы, которые он взял с собой в свою резиденцию в Мар-а-Лаго. Некоторые из этих ящиков могли содержать секретную информацию, в этом случае их вынос из Белого дома стал бы нарушением федеральных законов.



То, что бывший президент, возможно, неосмотрительно поступил с документами, вызвало бурное возмущение среди демократов.



На поверхность всплыла их старая обида, а именно инициированное республиканцами расследование ФБР по вопросу использования Хиллари Клинтон частного электронного адреса и удаления с ее компьютера секретных документов. Многие демократы уверены, что именно это стало причиной ее проигрыша на президентских выборах.



Сам господин Трамп уверяет, что он "ничего особенного" не сделал, а его бывшие сотрудники утверждают, что две эти истории отличаются как небо и земля, ведь в отношении Хиллари Клинтон проводилось расследование ФБР, а к господину Трампу вопросов не возникло. Однако, согласно готовящейся к печати книге Мэгги Хаберман из The New York Times, сотрудники Белого дома также подозревали, что господин Трамп пытался уничтожить некоторые неудобные для него материалы.



Кто из республиканцев может составить Дональду Трампу конкуренцию на будущих выборах президента

Тем временем происходящим уже заинтересовались законодатели. Несколько дней назад председатель комитета Палаты представителей по надзору и реформам Кэролин Мэлони направила архивариусу США Дэвиду Ферриеро письмо с запросом информации о том, как Дональд Трамп обращался с записями Белого дома и подтверждает ли он сообщения, что экс-президент "неоднократно пытался уничтожить президентские записи". Таким образом, нельзя исключать, что в отношении наиболее популярного республиканца вот-вот может быть затеяно новое разбирательство.



Для республиканцев, готовящихся к промежуточным выборам в Конгресс в ноябре, это стало не самой приятной новостью, особенно в свете того, что и сама партия переживает не лучшие времена. Ранее в этом месяце законодатели разошлись в оценке событий 6 января прошлого года, когда произошел захват Капитолия демонстрантами. В отношении двух республиканцев, Лиз Чейни и Адама Кинзингера, которые эти протесты резко осуждали, даже были наложены ограничения в части их выступлений в рамках расследования, проводимого в Конгрессе. При этом категорично и резко произошедшее осуждает и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. А вот лидер партии в Палате представителей Кевин Маккарти, хотя и осуждает сам факт захвата Капитолия, пытается оправдать заявление руководства своей партии, которое недавно в целом назвало события 6 января "законным политическим дискурсом".



Однако можно сказать, что в определенном смысле республиканцам повезло.



На фоне разгорающегося скандала с ящиками документов спецпрокурор Джон Дарем якобы нашел доказательства того, что предвыборный штаб госпожи Клинтон платил специалистам, которые имели доступ к секретной информации, за "проникновение" в серверы нью-йоркского небоскреба Трамп-тауэр, чтобы найти связь господина Трампа с Россией. Fox News утверждает, что в организации слежки был замешан участник предвыборной кампании Хиллари Клинтон адвокат Майкл Сассманн, который, в частности, предоставил ФБР данные о существовании "негласного канала связи" между Trump Organization и Альфа-банком. По информации телеканала, господина Сассманна подозревают во лжи сотрудникам ФБР. В частности, утверждается, что юрист заявлял следователям, будто бы он представляет информацию как добропорядочный гражданин, а не как заинтересованное лицо, работающее на Хиллари Клинтон, кем он на самом деле был.



Дональд Трамп молниеносно отреагировал на эту информацию. В заявлении, которое цитирует Forbes, экс-президент заявил, что речь идет о серьезном преступлении, совершенном против него. "В более суровый период времени в нашей стране это преступление каралось бы смертью",- цитирует издание господина Трампа. Историю подхватили и лидеры Республиканской партии, которые назвали недопустимыми раскрывшиеся факты.



Адвокаты кампании Клинтон, согласно Fox News, подали в четверг ходатайство о прекращении дела в отношении господина Сассманна, утверждая, что речь идет о "чрезвычайном превышении полномочий прокурором" и что дело крайне политизировано.



Днем ранее и сама госпожа Клинтон выступила с заявлением, что бывший президент Дональд Трамп и Fox News "отчаянно раздувают скандал, чтобы отвлечь внимание от его настоящих скандалов".



Почему эксперты не исключают, что на выборах-2024 снова поборются Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

Впрочем, и сам спецпрокурор решил несколько дистанцироваться от происходящего, заявив, что документы были неверно интерпретированы СМИ правого толка и что у него не было задачи выступить с такими серьезными обвинениями. Кроме того, он пообещал наложить гриф секретности на документы, которые он будет в дальнейшем подавать в суд, чтобы не ставить под угрозу ход расследования и всех к нему причастных.



Старший научный сотрудник National Review Institute Эндрю Маккарти напоминает, что перед спецпрокурором стоит непростая задача. Когда весной начнется судебный процесс в отношении Майкла Сассманна, прокурор будет представлять правительство Соединенных Штатов в зале суда в Вашингтоне, округ Колумбия. Но для него это будет игра не на его поле, ведь расследование начиналось при одной администрации, а заканчивается при другой. По мнению эксперта, вполне вероятно, что доказать преступления будет непросто и, возможно, серьезных нарушений так выявлено и не будет, "хотя на этом пути могли быть и совершены некоторые сравнительно мелкие проступки". Однако, по утверждению эксперта, это может оказаться "одним из самых грязных и вязких политических трюков всех времен".



Между тем в борьбе со своими оппонентами Дональд Трамп получит новое информационное оружие.



Мобильное приложение для доступа в социальную сеть Truth Social, разработанную по инициативе бывшего президента США, появится в магазине приложений AppStore в понедельник. Напомним, что в последние недели пребывания на посту президента США Дональд Трамп был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января 2021 года сторонники республиканца попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов.