КазМинюст начинает расследовать факт вывоза капиталов семейством Назарбаевых

21:13 20.02.2022

20 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

О расследовании вывоза капитала семьей Назарбаева высказался глава Минюста РК



Привлечь к уголовной ответственности семью Нурсултана Назарбаева по закону нельзя, но начать расследование, к примеру по факту вывоза капитала, можно. Об этом журналистам заявил министр юстиции Казахстана Канат Мусин.



По его словам, расследование в отношении семьи первого президента Нурсултана Назарбаева, в том числе и по фактам вывоза капитала, можно проводить, но привлечь елбасы и членов его семьи к уголовной ответственности не получится.



"Закон-то защищает не от расследования, а от уголовного наказания. От расследования никто не защищен. Я говорю так, как написано в законе", - сообщил Канат Мусин.



Он также отметил, что с предложением отменить закон о первом президенте могут выступить мажилис, президент и правительство. Однако это сложный вопрос как в юридическом плане, так и в моральном, считает глава Минюста.



"Никто не станет отрицать того факта, что Казахстан стал таким, каким он не был 30 лет назад. Правильно? Как говорил Остап Бендер - это общеизвестный факт. Необходимость принятия какого-то закона, она всегда диктуется состоянием общества. Не в том плане, насколько оно накалено или требует чего-то, или раздражено чем-то. Нет. Жизнь постоянно развивается. Всегда развивалась. Появляются новые отношения в этой сфере, и их необходимо регулировать. Так и рождаются законы. Закон может быть отменен только парламентом, который его принял. То есть парламент может принять решение, что такой закон должен утратить силу", - отметил Канат Мусин.



Ранее парламент мажилиса одобрил поправки в Конституцию страны об отмене прав Нурсултана Назарбаева влиять на решение политических дел. Парламент Казахстана также лишил первого президента страны Нурсултана Назарбаева пожизненного председательства в Совбезе и Ассамблее народа РК.



Согласно закону о первом президенте, Нурсултан Назарбаев не может быть привлечен к ответственности и быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность распространяется на все имущество елбасы и совместно проживающих с ним членов семьи.



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