 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 21.02.2022
02:12  Китай превращает Иран в свою сырьевую колонию, - М.Магид
Воскресенье, 20.02.2022
21:13  КазМинюст начинает расследовать факт вывоза капиталов семейством Назарбаевых
21:00  А старики, а старики уходят в бой. Два громких скандала снова столкнули Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, - "Къ"
18:39  Президент Алиев обвинил в коррупции и арестовал ряд азербайджанских полководцев
16:19  В грузинском Вариани установлен памятник И.В.Сталину
14:22  Мартовские иды: Казахстан проверят на перемены
10:55  Мирзиеев спросил у хокима Ташкента не распределяют ли чиновники земли среди своих знакомых?

10:07  Путин отказался от претензий на Северный Казахстан, - "СП"
08:00  Ряд месторождений Казахстана выставят на аукцион
07:43  Союз обязывает. Россия и Китай объявили о стратегическом взаимодействии, - "ВПК"
00:56  Революция не закончилась: в Казахстане "языковые патрули" нападают на стариков и женщин
00:52  Пленного зоолога Северцова едва не посадили на кол в Туркестане (история), - А.Михайлов
00:50  Латышские фашики разрушили мемориал Советскому солдату и утопили в реке пушку "ЗиС-3"
00:48  Самая плохая новость для киевского режима, - Ю.Борисов
00:47  Беженцы Донбасса: "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца"
00:42  Тайны холдинга Jusan Technologies. Подробнее о миллиардной кубышке Назарбаевых. припрятанной в Лондоне
00:00  Сразу после Олимпиады начнется боевой замес в Донбассе и вокруг Тайваня, - Ю.Жданов
Суббота, 19.02.2022
19:38  Скончался российский исламовед и политолог Шамиль Султанов
18:03  Когда США приблизятся к демократии советского уровня, - Герман Садулаев
18:02  Чем опасна дорогая нефть, - О.Самофалова
16:14  Почему в Молдавии требуют отставки правительства
16:11  Обыкновенный геноцид. О реакции Запада на уничтожение русских на Донбассе, - А.Сошенко
15:44  Спасен ли братский Казахстан? - Александр Храмчихин
12:38  Аркадаг выпустил первую книгу... в этом году - "Сияющие шаги благополучия"
11:04  Задержан Шухрат Данбай - экс-директор Атырауского НПЗ в Западном Казахстане
10:45  В Бишкеке задержан вице-мэр Азат Узаков. Опять - за взятки
09:17  Летчики ВВС Украины массово увольняются - Forbes
08:35  Аркадаг награжден отличительным знаком "Великий туркменский дипломат"
00:10  Может ли война на Украине вызвать миграционный коллапс в Европе?
00:05  Нельзя ни героизировать, ни демонизировать участников январских событий, - Н.Нуртазина
Пятница, 18.02.2022
22:53  Сохранить человечество в эпоху Антропоцена, - Е.Учаев
22:51  Умер народный артист России Борис Невзоров
19:22  Евразийский экономический союз становится невыгодным для Киргизии, - В.Панфилова
19:20  В ДНР и ЛНР объявлена мобилизация мужчин и эвакуация женщин и детей
17:26  О коренных причинах протестов в Казахстане, - В.Прохватилов
14:28  Застой в России не бывает мирным, - С.Шелин
14:26  Как в лихие девяностые. За что задерживают членов ОПГ в Кыргызстане? - А.Джумашова
14:25  "Запытанный Талдыкорган". Жалобы на истязания за решеткой
14:19  Новая книга про Афгано-советскую войну: В.Прямицын "Проблема номер один. Перевал Саланг в истории Афганской войны (1979-1989)"
13:10  Кто и как защитит русских за рубежом, - Василий Титов
13:03  "Вброс", "фейк", "бред": КазСиловики отчаянно опровергают пытки "январистов"
12:54  В Китае запустили первый в мире "малый модульный атомный реактор"
12:14  Байден "подпалил" подбрюшье России: Талибы* точат кинжалы и рвутся на север, - "СП"
10:53  Полгода правления талибов: отчаявшиеся афганцы начали продавать себя на органы, - "МК"
10:48  Китайский марш в Латинской Америке, - Василий Иванов
10:30  Аида Исмаилова поедет послом Кыргызстана в Южную Корею
10:10  Что заставило руководство Туркмении решиться на смену власти? - Камран Гасанов
10:08  Какие мигранты заслуживают депортации из России, - "Взгляд"
10:04  Ташкент. История девочки, брошенной в вольер с медведем: вопросы, которые остаются открытыми
09:03  Казпрез Токаев 1/03 созывает внеочередной съезд правящей Казпартии Нур-Отан
08:50  Казахский Жанаозен кипит. Работать никто не хочет, - "МК"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай превращает Иран в свою сырьевую колонию, - М.Магид
02:12 21.02.2022

Китай превращает Иран в свою сырьевую колонию
Пекин пользуется режимом санкций, чтобы скупать у Тегерана нефть по дешевке

Михаил Магид

В 2018 году президент США Дональд Трамп ввел против Ирана разрушительные экономические санкции. С января по декабрь 2020 года объем торговли между Китаем и Ираном составил $14,9 млрд, что на 35% меньше, чем в предыдущем году. Товарооборот обеих стран в 2021 году составил $ 14,8 млрд. долларов, что на 1% меньше, чем годом ранее. Почему это происходит? Почему объемы торговли Ирана и Китая падают?

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на товарооборот КНР и США. В 2021 году он вырос на 28,7%, до $755,6 млрд. Положительное сальдо торгового баланса Китая с США составило в том же году $396,5 млрд. При таком развитии событий китайцы просто не хотят попасть под санкции за торговлю с Ираном. Они слишком опасаются потерять гигантский американский рынок - около $ 23 трлн. Весь иранский рынок - это лишь $400 млрд.

В марте 2021 года Пекин и Тегеран подписали сделку на $400 млрд. Китай обязался в течение 25 лет инвестировать эту сумму в Иран, прежде всего в его инфраструктуру, в обмен на стабильные поставки нефти. Казалось бы, это означает начало более широкого партнерства. Однако, речь идет скорее о намерениях, чем о реальности. Издание The New York Times указывает на то, что американские анти-иранские санкции являются главным препятствием на пути к реализации этого соглашения.

Иранское руководство исходит из того, что оно очень заинтересовано в укреплении экономического партнерства с Китаем, и что эта страна - главный торговый партнер Ирана. Так оно и есть, но как выглядит на практике это партнерство? Какие формы оно принимает? Издание Foreign Policy подробно описывает происходящее.

Китай - практически единственная страна, которая покупает иранскую нефть - примерно от 500 тыс до 1 млн баррелей в день. Китайцы приобретают нефть обходными путями, чтобы обойти санкции. И эти пути и методы сильно напоминают колонизацию.

Во-первых, Пекин получает иранскую нефть со скидками - примерно на 6 долларов дешевле ближневосточного эталона. Во-вторых, КНР не расплачивается наличными, поскольку, опять же, китайские компании не хотят рисковать, подставляя себя под американские санкции. Китай использует бартерную торговлю. Поскольку для иранцев оказались закрыты многие рынки планеты и страна остро нуждается в самых разных товарах, КНР отправляет в Иран в обмен на нефть дешевую продукцию, часто весьма низкого качества. Речь идет о продуктах питания, о бытовой технике, косметике и т. д. Как ни странно (но может быть и не странно, а наоборот, естественно) это привело к росту антикитайских настроений в стране. Фактически, Иран превращается в китайскую колонию, в сырьевой придаток Поднебесной (он субсидирует экономику КНР с помощью дешевого сырья) и одновременно служит рынком сбыта для низкокачественной продукции китайской промышленности.

При этом, объем двусторонних торговых отношений, например, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов растет и оценивается сегодня в $50 млрд. В то же время Китай стал крупнейшим торговым партнером Израиля в Азии. Когда три десятилетия назад две страны установили дипломатические отношения, объем двусторонней торговли составлял всего $50 млн, но к 2021 году он подскочил до $22,8 млрд. ОАЭ и Израиль - главные союзники США на Ближнем Востоке и объемы торговли КНР с этими странами быстро растут.

Иран богат природными ресурсам. Это не только колоссальные запасы нефти и газа. В Иране есть запасы железа, хрома, меди и т. д. Но главное богатство страны - квалифицированная и относительно дешевая рабочая сила. В стране свыше 5 млн студентов при населении 85 млн. Иран является одной из самых образованных стран Ближнего Востока. Тем не менее, в условиях санкций, инвесторы не рискуют размещать в этой стране свои капиталы и предприятия.

Конечно, Россия - не Иран. В 2021-м товарооборот РФ и КНР вырос на 35,8%, почти достигнув $147 млрд. Но, в случае новых тяжелых санкций США, направленных против Российской Федерации, не стоит рассчитывать на китайскую благотворительность. Если кто-то думает, что Поднебесная занимается благотворительностью из нелюбви к Америке, он жестоко ошибается. Да, в мире существует острая конкуренция между Пекином и Вашингтоном. Да, Китай готов к сотрудничеству с оппонентами американцев. Но при всем том, китайские компании - опытные и жесткие торговцы. Они аккуратно используют американские санкции для своих выгод, буквально выкручивая иранцам руки. Опыт Ирана может многое рассказать о китайской политике.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645398720
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстан впервые столкнулся с подобной жестокостью - Токаев о событиях января
- Сенаторы приняли Закон о рынке электроэнергии ЕАЭС
- Бахыт Султанов провел в Алматы совещание по вопросам развития торговли и стабилизации цен
- Кадровые перестановки
- МВК по нераспространению вируса COVID-19 одобрила послабления ограничительных мер в отношении бизнеса
- Самый несговорчивый город требует повышения зарплаты. Дилемма Жанаозена
- Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
- Более 1,8 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года
- О противодействии наркобизнесу
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  