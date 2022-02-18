Китай превращает Иран в свою сырьевую колонию, - М.Магид

02:12 21.02.2022

Китай превращает Иран в свою сырьевую колонию

Пекин пользуется режимом санкций, чтобы скупать у Тегерана нефть по дешевке



Михаил Магид



В 2018 году президент США Дональд Трамп ввел против Ирана разрушительные экономические санкции. С января по декабрь 2020 года объем торговли между Китаем и Ираном составил $14,9 млрд, что на 35% меньше, чем в предыдущем году. Товарооборот обеих стран в 2021 году составил $ 14,8 млрд. долларов, что на 1% меньше, чем годом ранее. Почему это происходит? Почему объемы торговли Ирана и Китая падают?



Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на товарооборот КНР и США. В 2021 году он вырос на 28,7%, до $755,6 млрд. Положительное сальдо торгового баланса Китая с США составило в том же году $396,5 млрд. При таком развитии событий китайцы просто не хотят попасть под санкции за торговлю с Ираном. Они слишком опасаются потерять гигантский американский рынок - около $ 23 трлн. Весь иранский рынок - это лишь $400 млрд.



В марте 2021 года Пекин и Тегеран подписали сделку на $400 млрд. Китай обязался в течение 25 лет инвестировать эту сумму в Иран, прежде всего в его инфраструктуру, в обмен на стабильные поставки нефти. Казалось бы, это означает начало более широкого партнерства. Однако, речь идет скорее о намерениях, чем о реальности. Издание The New York Times указывает на то, что американские анти-иранские санкции являются главным препятствием на пути к реализации этого соглашения.



Иранское руководство исходит из того, что оно очень заинтересовано в укреплении экономического партнерства с Китаем, и что эта страна - главный торговый партнер Ирана. Так оно и есть, но как выглядит на практике это партнерство? Какие формы оно принимает? Издание Foreign Policy подробно описывает происходящее.



Китай - практически единственная страна, которая покупает иранскую нефть - примерно от 500 тыс до 1 млн баррелей в день. Китайцы приобретают нефть обходными путями, чтобы обойти санкции. И эти пути и методы сильно напоминают колонизацию.



Во-первых, Пекин получает иранскую нефть со скидками - примерно на 6 долларов дешевле ближневосточного эталона. Во-вторых, КНР не расплачивается наличными, поскольку, опять же, китайские компании не хотят рисковать, подставляя себя под американские санкции. Китай использует бартерную торговлю. Поскольку для иранцев оказались закрыты многие рынки планеты и страна остро нуждается в самых разных товарах, КНР отправляет в Иран в обмен на нефть дешевую продукцию, часто весьма низкого качества. Речь идет о продуктах питания, о бытовой технике, косметике и т. д. Как ни странно (но может быть и не странно, а наоборот, естественно) это привело к росту антикитайских настроений в стране. Фактически, Иран превращается в китайскую колонию, в сырьевой придаток Поднебесной (он субсидирует экономику КНР с помощью дешевого сырья) и одновременно служит рынком сбыта для низкокачественной продукции китайской промышленности.



При этом, объем двусторонних торговых отношений, например, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов растет и оценивается сегодня в $50 млрд. В то же время Китай стал крупнейшим торговым партнером Израиля в Азии. Когда три десятилетия назад две страны установили дипломатические отношения, объем двусторонней торговли составлял всего $50 млн, но к 2021 году он подскочил до $22,8 млрд. ОАЭ и Израиль - главные союзники США на Ближнем Востоке и объемы торговли КНР с этими странами быстро растут.



Иран богат природными ресурсам. Это не только колоссальные запасы нефти и газа. В Иране есть запасы железа, хрома, меди и т. д. Но главное богатство страны - квалифицированная и относительно дешевая рабочая сила. В стране свыше 5 млн студентов при населении 85 млн. Иран является одной из самых образованных стран Ближнего Востока. Тем не менее, в условиях санкций, инвесторы не рискуют размещать в этой стране свои капиталы и предприятия.



Конечно, Россия - не Иран. В 2021-м товарооборот РФ и КНР вырос на 35,8%, почти достигнув $147 млрд. Но, в случае новых тяжелых санкций США, направленных против Российской Федерации, не стоит рассчитывать на китайскую благотворительность. Если кто-то думает, что Поднебесная занимается благотворительностью из нелюбви к Америке, он жестоко ошибается. Да, в мире существует острая конкуренция между Пекином и Вашингтоном. Да, Китай готов к сотрудничеству с оппонентами американцев. Но при всем том, китайские компании - опытные и жесткие торговцы. Они аккуратно используют американские санкции для своих выгод, буквально выкручивая иранцам руки. Опыт Ирана может многое рассказать о китайской политике.