Эксперименты Зеленского с Донбассом, - Антон Каневский

06:07 21.02.2022

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 19.02.2022 |



"Если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна встанет на их защиту"



Все-таки талант не пропьешь. Комик Зеленский, оказавшийся в кресле президента Украины, принялся действовать в полном соответствии с поговоркой: "Кина не будет, будут танцы"



Когда для всех стало окончательно ясно, что анонсированное на 16 февраля российское вторжение не состоится, Зеленский объявил этот день новым праздником – Днем единения. В экстренном порядке было дано указание организовать всеукраинское празднование победы над не явившимся на войну "агрессором". Весь день все телеканалы транслировали телемарафон; чиновникам и прочим "бюджетозависимым", включая школьников и даже детсадовцев, было велено надеть вышиванки и в 11.00 исполнить хором гимн страны, а местным администрациям организовать патриотические уличные мероприятия.



Вышло блекло. На майдане в Киеве собралось около сотни человек, которые что-то попели вокруг флага. Казалось бы, что смотреть на худосочный фарс, но с ночи 17 февраля стало тревожно. На линии разграничения в Донбассе началось резкое обострение. В Донецке и Луганске сообщили о десятках случаев нарушения режима прекращения огня, в том числе с применением запрещенных вооружений. 18 февраля руководство республик объявило об эвакуации населения в Россию.



По словам украинского военного, на которого ссылается издание "Страна", на линии фронта по-прежнему действует официальный запрет на открытие огня. Однако негласно командование 17 февраля спустило устное распоряжение, дав подразделениям право открывать огонь в случае любого движения противника. И отчета по поводу выстрелов в сторону противника больше не требуется. На позициях, по словам военного, это указание было воспринято буквально – как разрешение стрелять в любой непонятной ситуации.



Здесь личные желания Зеленского уже не играют никакой роли: он не та фигура, чтобы проявить политическую волю в сложный момент, его удел – плыть по течению. Возможно, в Вашингтоне ему что-то-то пообещали. Так или иначе, решение принято не в Киеве, а в другом месте, за океаном. И сразу потоком пошли заявления западной прессы и официальных лиц о "весьма вероятном вторжении Путина" в ближайшие дни. Назначили новую дату – 20 февраля. Опять отличился Джо Байден: "У нас, – заявил он, – есть все признаки того, что они готовы войти в Украину, атаковать Украину. Я чувствую, что это произойдет в течение следующих нескольких дней". Сказано было на ходу.



18 февраля вечером заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх объявил об антироссийских санкциях в ответ на "вторжение" Как можно понять из его слов, санкции будут нацелены против крупнейших финансовых институтов России, а также "экспортного контроля" (ограничения на закупку Россией западных технологий).



При этом, по словам американского чиновника, первоначальный пакет санкций против России, скорее всего, не будет включать отключение от системы межбанковских платежей SWIFT: "Все варианты остаются на столе. Но, вероятно, вы не увидите связанных со SWIFT мер в первоначальном пакете… Наши меры не предназначены для того, чтобы снизить или повредить российские возможности по снабжению мира энергией". Ну, конечно.



Сингх сообщил также, что пакет возможных новых санкций Запада против РФ еще не готов, но его разработка почти завершена. Видимо, этот пакет был одной из основных, если не главной, темой разговора Байдена с лидерами США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, а также представителями руководства Евросоюза и НАТО, состоявшегося вечером того же 18 февраля.



Позднее и сам Байден сделал заявление, в котором обвинил Россию в попытках спровоцировать Киев в Донбассе, чтобы вторгнуться на Украину в ближайшие дни.



А несколько ранее В. Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с А. Лукашенко заявил: "Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим связанный с событиями на Украине, или нет такого повода – он будет найден, потому что цель – в другом. Цель – затормозить развитие, в данном случае России и Белоруссии. Преследуя эту цель, всегда будет найден повод для того, чтобы ввести те или иные ограничения, нелегитимные, я повторяю…"



А председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин предупредил: "Россия войны не хочет. Об этом неоднократно говорил ранее и говорит сегодня наш президент Владимир Путин. Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, наша страна встанет на их защиту".