Запрет на праворульные машины в Киргизии. Кто прав? - Ю.Копытин

07:43 21.02.2022

21 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН



Регистрация праворульных машин в Кыргызстане в скором времени может вновь стать законной. С инициативой о снятии введенного в 2015 году запрета выступили депутаты парламента. Впрочем, еще на этапе обсуждения эта идея в обществе превратилась в яблоко раздора. Единого мнения нет не только среди автовладельцев, но и самих представителей власти.



Что говорят нардепы

Законопроект "О внесении изменений в Закон "О дорожном движении в Кыргызстане" - так официально называется документ, принятие которого позволит ставить на учет автомобили с правым расположением руля. Его инициатором выступил депутат Марлен Маматалиев. О разработке законопроекта ранее заявляла и его коллега Чолпон Султанбекова.

Предлагается разрешить ввоз в страну праворульных машин и их регистрацию при одном условии - обязательной установке обгонной камеры с монитором.



Отметим, что семь лет назад одной из основных причин для введения запрета послужила аварийная опасность, которую представляют на дорогах республики машины, не предназначенные для дорожного движения.



пресс-центра ГКНБ

Фото пресс-центра ГКНБ. Пока что праворульные машины в Кыргызстан завозят нелегально. Эта партия была задержана на границе летом 2021 года

Однако в справке-обосновании к проекту закона, опубликованному для ознакомления, нет никаких статистических данных и отсылок к исследованиям. Нет ни анализа, ни цифр, на основании которых можно было бы говорить об отмене.



Единственный довод за принятие поправок звучит так:



Автотранспортные средства с правосторонним расположением рулевого управления, ранее завезенные и используемые в нашей стране, имеют наилучшие технические характеристики, так как в основном поступают из Японии, где качество и комфорт стоят на первом месте. Год выпуска и другие технические показатели однозначно выглядят более выгодно, чем у леворульных автотранспортных средств, поступающих на наш внутренний рынок из других государств.



Законопроект "О внесении изменений в Закон "О дорожном движении в Кыргызстане"

Весьма размыто. Депутат также ссылается и на то, что свежие авто из Японии будут наносить меньший урон экологии. Впрочем, и это утверждение никакими исследованиями и статистикой не подтверждается.



Что говорят в ГУОБДД

В Кыргызстане, по официальным сведениям, на начало прошлого года насчитывалось 1 миллион 78 тысяч 237 легковых автомобилей, 188 тысяч 640 из них - праворульные. Это чуть больше 17 процентов от общего количества.

Статистика говорит, что большинство машин, колесящих по дорогам республики, устарели. 86,6 процента от общего количества всех легковушек вышли с заводских конвейеров 15 лет назад и раньше.



ГУОБДД в вопросах регистрации праворульных авто сегодня придерживается той же позиции, что и семь лет назад, - запретить.



По информации ведомства, порядка четверти всех ДТП совершается по вине водителей с правосторонним рулевым управлением. Если говорить об авариях со смертельным исходом, то на долю таких авто приходится 27 процентов от их общего количества. В ГУОБДД уверяют, что в подавляющем большинстве случаев в ДТП, где погибают три человека и больше, фигурируют машины с правым рулем.



Что говорят активисты

Снятия запрета добиваются сегодня не только отдельные депутаты, но и активисты. На сайте change.org опубликована петиция, которую подписали уже больше тысячи человек. Ее автор - блогер Эртай Искаков уверен: опираясь на пугающую статистику, ГУОБДД манипулирует фактами.

из интернета

Фото из интернета. Петиция в поддержку отмены запрета ввоза праворульных машин

"Нас уверяют, что запрет в 2015 году вводился ради нашей с вами безопасности. Но мы не видим, чтобы после него количество аварий на дорогах значительно снизилось. Дело в том, что оно связано не с праворульными машинами, а с коррупцией в системе ГУОБДД, отсутствием дисциплины водителей, продажей водительских удостоверений и недостаточно развитой дорожной инфраструктурой", - говорит он.



Свой взгляд у сторонника отмены запрета и на факты смертельных ДТП, на которые также регулярно ссылается руководство ГУОБДД.



"Они говорят, что большинство аварий на междугородних трассах происходит по вине водителей машин с правым рулем. Но давайте не будем забывать, что 90 процентов такси, курсирующих по автодороге Бишкек - Ош, - праворульные авто. Они дешевле и вместительнее. Если бы вместо них пассажиров возили леворульные, то статистика выглядела бы иначе", - уверен Эртай Искаков.



Автор петиции предлагает внести в поправки дополнение - разрешить в Кыргызстане регистрацию только машин, напрямую поставляемых из Японии. По его мнению, это исключит наполнение отечественного рынка сомнительными и разбитыми легковушками со вторичного рынка стран СНГ.



Блогер также призывает правоохранителей начать борьбу со скупкой и кражей катализаторов, наносящими не меньший вред экологии, чем устаревшие авто.



О чем говорит кабинет министров

Председатель кабмина Акылбек Жапаров категорически против отмены запрета. Взамен он предлагает альтернативу, которая республике сегодня явно не по карману.

"Мы за все время либерализма смогли собрать всю отсталую технику со всего мира. А если еще разрешим и праворульные, тогда то, что запрещено в России, Беларуси и Казахстане, хлынет к нам. Мы работаем над программой замены наших автомашин электрическими", - отметил чиновник.



И, судя по этой реплике, инициаторам поправок в будущем не придется надеяться на положительное заключение кабинета министров по их законопроекту.



О чем в кабинетах стараются помалкивать

При всей видимой строгости существующего запрета праворульные машины все же проникают на внутренний рынок Кыргызстана. Вполне свободно. Про одну из таких схем - авто с абхазскими номерами - наша редакция уже рассказывала.

После разразившегося скандала, напомним, люди, лоббирующие легализацию незаконного транспорта, начали выходить на митинги, ГУОБДД ответило рейдами и ловлей "абхазских японцев". Поначалу правоохранители еженедельно рапортовали об очередной партии выявленных иностранных машин. Сегодня их отчеты публикуются все реже.



По оценкам специалистов, по дорогам страны до сих пор ездит от 1,5 до 2 тысяч автомобилей с госномерами Абхазии.



Владельцы нелегальных праворулек не заморачиваются по поводу растаможки, не оплачивают налоги и штрафы. Не переживают они и насчет введенных в 2015 году запретов. Их они никак не касаются. Отмена, напротив, даст им очередной шанс на легализацию.



На вторичном авторынке Кыргызстана все чаще стали появляться куда более интересные экземпляры - праворульные машины, официально зарегистрированные как авто с левым расположением руля. Либо и того интереснее - новые модели автомобилей, которые, судя по документам, загадочным образом оказались зарегистрированными не только до введения в республике запрета, но даже до собственного выхода с конвейера японского автозавода. Ситуация, напоминающая фильм "Назад в будущее".