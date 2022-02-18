 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 21.02.2022
08:41  Украинский вопрос и неизбежность раздела Украины, - С.Баранов
08:15  Мюнхенский сговор-2022. "Миротворцы", толкающие в войну, - Владимир Овчинский
07:55  Бывший министр обороны Казахстана Бектанов задержан. За неподавление
07:43  Запрет на праворульные машины в Киргизии. Кто прав? - Ю.Копытин
07:40  Пятое колесо в телеге. Страдания КазАвтопрома, Ч. 2 - Е.Косенко
07:37  Нужна ли Казпрезиденту своя партия? - Д.Ашимбаев
02:12  Китай превращает Иран в свою сырьевую колонию, - М.Магид

Воскресенье, 20.02.2022
21:13  КазМинюст начинает расследовать факт вывоза капиталов семейством Назарбаевых
21:00  А старики, а старики уходят в бой. Два громких скандала снова столкнули Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, - "Къ"
18:39  Президент Алиев обвинил в коррупции и арестовал ряд азербайджанских полководцев
16:19  В грузинском Вариани установлен памятник И.В.Сталину
14:22  Мартовские иды: Казахстан проверят на перемены
10:55  Мирзиеев спросил у хокима Ташкента не распределяют ли чиновники земли среди своих знакомых?
10:07  Путин отказался от претензий на Северный Казахстан, - "СП"
08:00  Ряд месторождений Казахстана выставят на аукцион
07:43  Союз обязывает. Россия и Китай объявили о стратегическом взаимодействии, - "ВПК"
00:56  Революция не закончилась: в Казахстане "языковые патрули" нападают на стариков и женщин
00:52  Пленного зоолога Северцова едва не посадили на кол в Туркестане (история), - А.Михайлов
00:50  Латышские фашики разрушили мемориал Советскому солдату и утопили в реке пушку "ЗиС-3"
00:48  Самая плохая новость для киевского режима, - Ю.Борисов
00:47  Беженцы Донбасса: "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца"
00:42  Тайны холдинга Jusan Technologies. Подробнее о миллиардной кубышке Назарбаевых. припрятанной в Лондоне
00:00  Сразу после Олимпиады начнется боевой замес в Донбассе и вокруг Тайваня, - Ю.Жданов
Суббота, 19.02.2022
19:38  Скончался российский исламовед и политолог Шамиль Султанов
18:03  Когда США приблизятся к демократии советского уровня, - Герман Садулаев
18:02  Чем опасна дорогая нефть, - О.Самофалова
16:14  Почему в Молдавии требуют отставки правительства
16:11  Обыкновенный геноцид. О реакции Запада на уничтожение русских на Донбассе, - А.Сошенко
15:44  Спасен ли братский Казахстан? - Александр Храмчихин
12:38  Аркадаг выпустил первую книгу... в этом году - "Сияющие шаги благополучия"
11:04  Задержан Шухрат Данбай - экс-директор Атырауского НПЗ в Западном Казахстане
10:45  В Бишкеке задержан вице-мэр Азат Узаков. Опять - за взятки
09:17  Летчики ВВС Украины массово увольняются - Forbes
08:35  Аркадаг награжден отличительным знаком "Великий туркменский дипломат"
00:10  Может ли война на Украине вызвать миграционный коллапс в Европе?
00:05  Нельзя ни героизировать, ни демонизировать участников январских событий, - Н.Нуртазина
Пятница, 18.02.2022
22:53  Сохранить человечество в эпоху Антропоцена, - Е.Учаев
22:51  Умер народный артист России Борис Невзоров
19:22  Евразийский экономический союз становится невыгодным для Киргизии, - В.Панфилова
19:20  В ДНР и ЛНР объявлена мобилизация мужчин и эвакуация женщин и детей
17:26  О коренных причинах протестов в Казахстане, - В.Прохватилов
14:28  Застой в России не бывает мирным, - С.Шелин
14:26  Как в лихие девяностые. За что задерживают членов ОПГ в Кыргызстане? - А.Джумашова
14:25  "Запытанный Талдыкорган". Жалобы на истязания за решеткой
14:19  Новая книга про Афгано-советскую войну: В.Прямицын "Проблема номер один. Перевал Саланг в истории Афганской войны (1979-1989)"
13:10  Кто и как защитит русских за рубежом, - Василий Титов
13:03  "Вброс", "фейк", "бред": КазСиловики отчаянно опровергают пытки "январистов"
12:54  В Китае запустили первый в мире "малый модульный атомный реактор"
12:14  Байден "подпалил" подбрюшье России: Талибы* точат кинжалы и рвутся на север, - "СП"
10:53  Полгода правления талибов: отчаявшиеся афганцы начали продавать себя на органы, - "МК"
10:48  Китайский марш в Латинской Америке, - Василий Иванов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Запрет на праворульные машины в Киргизии. Кто прав? - Ю.Копытин
07:43 21.02.2022

21 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН

Регистрация праворульных машин в Кыргызстане в скором времени может вновь стать законной. С инициативой о снятии введенного в 2015 году запрета выступили депутаты парламента. Впрочем, еще на этапе обсуждения эта идея в обществе превратилась в яблоко раздора. Единого мнения нет не только среди автовладельцев, но и самих представителей власти.

Что говорят нардепы
Законопроект "О внесении изменений в Закон "О дорожном движении в Кыргызстане" - так официально называется документ, принятие которого позволит ставить на учет автомобили с правым расположением руля. Его инициатором выступил депутат Марлен Маматалиев. О разработке законопроекта ранее заявляла и его коллега Чолпон Султанбекова.
Предлагается разрешить ввоз в страну праворульных машин и их регистрацию при одном условии - обязательной установке обгонной камеры с монитором.

Отметим, что семь лет назад одной из основных причин для введения запрета послужила аварийная опасность, которую представляют на дорогах республики машины, не предназначенные для дорожного движения.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Пока что праворульные машины в Кыргызстан завозят нелегально. Эта партия была задержана на границе летом 2021 года
Однако в справке-обосновании к проекту закона, опубликованному для ознакомления, нет никаких статистических данных и отсылок к исследованиям. Нет ни анализа, ни цифр, на основании которых можно было бы говорить об отмене.

Единственный довод за принятие поправок звучит так:

Автотранспортные средства с правосторонним расположением рулевого управления, ранее завезенные и используемые в нашей стране, имеют наилучшие технические характеристики, так как в основном поступают из Японии, где качество и комфорт стоят на первом месте. Год выпуска и другие технические показатели однозначно выглядят более выгодно, чем у леворульных автотранспортных средств, поступающих на наш внутренний рынок из других государств.

Законопроект "О внесении изменений в Закон "О дорожном движении в Кыргызстане"
Весьма размыто. Депутат также ссылается и на то, что свежие авто из Японии будут наносить меньший урон экологии. Впрочем, и это утверждение никакими исследованиями и статистикой не подтверждается.

Что говорят в ГУОБДД
В Кыргызстане, по официальным сведениям, на начало прошлого года насчитывалось 1 миллион 78 тысяч 237 легковых автомобилей, 188 тысяч 640 из них - праворульные. Это чуть больше 17 процентов от общего количества.
Статистика говорит, что большинство машин, колесящих по дорогам республики, устарели. 86,6 процента от общего количества всех легковушек вышли с заводских конвейеров 15 лет назад и раньше.

ГУОБДД в вопросах регистрации праворульных авто сегодня придерживается той же позиции, что и семь лет назад, - запретить.

По информации ведомства, порядка четверти всех ДТП совершается по вине водителей с правосторонним рулевым управлением. Если говорить об авариях со смертельным исходом, то на долю таких авто приходится 27 процентов от их общего количества. В ГУОБДД уверяют, что в подавляющем большинстве случаев в ДТП, где погибают три человека и больше, фигурируют машины с правым рулем.

Что говорят активисты
Снятия запрета добиваются сегодня не только отдельные депутаты, но и активисты. На сайте change.org опубликована петиция, которую подписали уже больше тысячи человек. Ее автор - блогер Эртай Искаков уверен: опираясь на пугающую статистику, ГУОБДД манипулирует фактами.
из интернета
Фото из интернета. Петиция в поддержку отмены запрета ввоза праворульных машин
"Нас уверяют, что запрет в 2015 году вводился ради нашей с вами безопасности. Но мы не видим, чтобы после него количество аварий на дорогах значительно снизилось. Дело в том, что оно связано не с праворульными машинами, а с коррупцией в системе ГУОБДД, отсутствием дисциплины водителей, продажей водительских удостоверений и недостаточно развитой дорожной инфраструктурой", - говорит он.

Свой взгляд у сторонника отмены запрета и на факты смертельных ДТП, на которые также регулярно ссылается руководство ГУОБДД.

"Они говорят, что большинство аварий на междугородних трассах происходит по вине водителей машин с правым рулем. Но давайте не будем забывать, что 90 процентов такси, курсирующих по автодороге Бишкек - Ош, - праворульные авто. Они дешевле и вместительнее. Если бы вместо них пассажиров возили леворульные, то статистика выглядела бы иначе", - уверен Эртай Искаков.

Автор петиции предлагает внести в поправки дополнение - разрешить в Кыргызстане регистрацию только машин, напрямую поставляемых из Японии. По его мнению, это исключит наполнение отечественного рынка сомнительными и разбитыми легковушками со вторичного рынка стран СНГ.

Блогер также призывает правоохранителей начать борьбу со скупкой и кражей катализаторов, наносящими не меньший вред экологии, чем устаревшие авто.

О чем говорит кабинет министров
Председатель кабмина Акылбек Жапаров категорически против отмены запрета. Взамен он предлагает альтернативу, которая республике сегодня явно не по карману.
"Мы за все время либерализма смогли собрать всю отсталую технику со всего мира. А если еще разрешим и праворульные, тогда то, что запрещено в России, Беларуси и Казахстане, хлынет к нам. Мы работаем над программой замены наших автомашин электрическими", - отметил чиновник.

И, судя по этой реплике, инициаторам поправок в будущем не придется надеяться на положительное заключение кабинета министров по их законопроекту.

О чем в кабинетах стараются помалкивать
При всей видимой строгости существующего запрета праворульные машины все же проникают на внутренний рынок Кыргызстана. Вполне свободно. Про одну из таких схем - авто с абхазскими номерами - наша редакция уже рассказывала.
После разразившегося скандала, напомним, люди, лоббирующие легализацию незаконного транспорта, начали выходить на митинги, ГУОБДД ответило рейдами и ловлей "абхазских японцев". Поначалу правоохранители еженедельно рапортовали об очередной партии выявленных иностранных машин. Сегодня их отчеты публикуются все реже.

По оценкам специалистов, по дорогам страны до сих пор ездит от 1,5 до 2 тысяч автомобилей с госномерами Абхазии.

Владельцы нелегальных праворулек не заморачиваются по поводу растаможки, не оплачивают налоги и штрафы. Не переживают они и насчет введенных в 2015 году запретов. Их они никак не касаются. Отмена, напротив, даст им очередной шанс на легализацию.

На вторичном авторынке Кыргызстана все чаще стали появляться куда более интересные экземпляры - праворульные машины, официально зарегистрированные как авто с левым расположением руля. Либо и того интереснее - новые модели автомобилей, которые, судя по документам, загадочным образом оказались зарегистрированными не только до введения в республике запрета, но даже до собственного выхода с конвейера японского автозавода. Ситуация, напоминающая фильм "Назад в будущее".

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645418580
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Правительство продолжит оказывать системные меры поддержки отечественному бизнесу
- Премьер-Министр РК провел ряд встреч
- Установить конкретные законодательные нормы по доступу производителей к оптово-розничным рынкам
- Нужна ли президенту своя партия?
- И все четыре колеса…
- Р. Скляр провел совещание по вопросу ревизии месторождений полезных ископаемых
- Азат Перуашев и Казыбек Иса встречаются с населением Шымкента
- Мед с гептилом, яйца с антибиотиками и мясо с гормонами – что едят казахстанцы
- Б. Султанов провел совещание по вопросам социально-экономического развития Алматинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  