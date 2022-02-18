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|Бывший министр обороны Казахстана Бектанов задержан. За неподавление
07:55 21.02.2022
В Казахстане задержали министра обороны
Мурат Бектанов, бывший министр обороны Казахстана, задержан по обвинению в преступном бездействии. Он был уволен с поста минобороны республики после январских беспорядков в стране.
"Девятнадцатого февраля генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе, по статье 452 уголовного кодекса Республики Казахстан", - сообщает новость пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.
В ведомстве пояснили, что Бектанов помещен в СИЗО. Иная информация по его делу в интересах следствия не разглашается.
Ранее "СП" писала о том, что глава украинского МИД заявил, что его страна зря отказалась от ядерного оружия.