 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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07:40  Пятое колесо в телеге. Страдания КазАвтопрома, Ч. 2 - Е.Косенко
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Воскресенье, 20.02.2022
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14:22  Мартовские иды: Казахстан проверят на перемены
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Суббота, 19.02.2022
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Пятница, 18.02.2022
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14:25  "Запытанный Талдыкорган". Жалобы на истязания за решеткой
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Бывший министр обороны Казахстана Бектанов задержан. За неподавление
07:55 21.02.2022

В Казахстане задержали министра обороны

Мурат Бектанов, бывший министр обороны Казахстана, задержан по обвинению в преступном бездействии. Он был уволен с поста минобороны республики после январских беспорядков в стране.

"Девятнадцатого февраля генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе, по статье 452 уголовного кодекса Республики Казахстан", - сообщает новость пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

В ведомстве пояснили, что Бектанов помещен в СИЗО. Иная информация по его делу в интересах следствия не разглашается.

Ранее "СП" писала о том, что глава украинского МИД заявил, что его страна зря отказалась от ядерного оружия.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - svpressa.ru
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