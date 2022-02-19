Мюнхенский сговор-2022. "Миротворцы", толкающие в войну, - Владимир Овчинский

08:15 21.02.2022

Мюнхенский сговор-2022. "Миротворцы", толкающие в войну

Владимир Овчинский

19.02.22



В 1938 году европейские "миротворцы" "предотвращали" войну в Европе, отдавая на съедение Гитлеру Чехословакию. В 2022 году европейские и американские "миротворцы" "предотвращают" новую войну в Европе, "не отдавая на съедение Путину Украину", при этом спокойно смотрят на то, как бандеро-церэушный режим на Украине готов сожрать ДНР и ЛНР, нежелающих с этим режимом иметь ничего общего.



Участники Мюнхенской конференции по безопасности высказали опасения, что Москва готовится начать вторжение на территорию Украины, и предупредили о серьезных последствиях для России.



Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что угроза военной эскалации конфликта России и Украины может полностью перекроить сложившуюся систему миропорядка.



"Не веря своим глазам, мир наблюдает за крупнейшим с самых темных времен холодной войны наращиванием войск на европейской земле, потому что события этих дней могут изменить весь международный порядок", - заявила фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции.



Комментарий В.О.:



Почему-то глаза членов всей Европейской комиссии были закрыты, когда еще в начале декабря 2021 года численность группировки войск Украины в зоне конфликта достигала 125 тыс. человек - половина всего состава Вооруженных сил Украины.



"Кремль не только пытается подорвать основы системы безопасности в Европе, но и нарушает устав ООН, который запрещает странам покушаться на территориальную целостность других стран", заявила глава Еврокомиссии.



"Мы наблюдаем наглую попытку переписать правила международного правопорядка", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен. По ее мнению, Россия и Китай пытаются установить в мире новый порядок, основанный на праве сильного, запугивании и принуждении.



Комментарий В.О.:



Порядок, основанный на праве сильного, который пытается удержать США и НАТО, с запугиванием, принуждением и истреблением несогласных, как это было в Югославии, Ираке, Сирии и т.д., это, по мнению Урсулы фон дер Ляйен, "правильный" порядок, менять который преступно.



dsk1.ru

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Но этот "международный правопорядок" объективно требует замены.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отметил, что "если цель Кремля добиться уменьшения присутствия сил НАТО у своих границ, то таким образом Россия добьется только увеличения присутствия сил НАТО", - сказал Столтенберг.



"Опасность заключается в сочетании наращивания военного присутствия и угрожающей риторики. Россия продолжает выдвигать требования, которые мы не можем выполнить, и заявляет, что если мы их не выполним, последуют определенные военные шаги", - сказал Столтенберг.



Комментарий В.О.:



Цинизм Глава НАТО заключатся в том, что он одновременно заявил, что направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой начать диалог в рамках Совета Россия – НАТО для предотвращения конфликта в Украине.



Иными словами, несмотря на все предложения России, НАТО не собирается их выполнять, априори заявляя, что будет увеличивать свое присутствие у границ России с целью совершения определенных военных шагов. И тут же пишет письмо в МИД России о "предотвращения конфликта".



Вице-президент США Камала Харрис, выступая на конференции в Мюнхене, предупредила, что нападение России на Украину будет угрожать основам европейской системы безопасности. Она также заявила, что вторжение российских военных на территорию Украины повлечет за собой серьезные экономические последствия для Москвы, поскольку страны Запада намерены принять жесткие санкции в отношении России.



Комментарий В.О.:



Камала Харрис стыдливо умолчала, что кроме подготовленных экономических санкций США с нарастающим усердием заваливает Украину оружием, инструкторами, постоянно назначает новые даты нападения России на Украину, напрямую провоцируя военный конфликт.



Что касается жестких санкций, то они не столько ударят по России, сколько разорвут в клочья экономику Европы (см.: "Как пострадает Европа в случае войны России с Украиной", ВВС, 19.02.2022). Но гаранту "мирового правопорядка" это только на руку.



Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, назвал парадоксальным стремление России оправдать предполагаемое вторжение возможным вступлением Украины в НАТО.



"Потому что в повестке дня нет этого вопроса", - пояснил он.



Комментарий В.О.:



Может быть лично у самого Шольца такого вопроса в повестке нет. Но выступивший после него президент Украины Зеленский буквально потребовал от участников конференции, глав европейских государств, руководства НАТО и США обеспечить скорейшее вступление Украины в НАТО. При этом одновременно требовал от этих лиц пересмотреть Будапештский меморандум и предоставить Украине статус ядерной державы. И эти требования были встречены бурными аплодисментами.



***



Россия впервые за последние 23 года не участвует в Мюнхенской конференции.



19 февраля Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет. И, понятно почему.



Только угроза уничтожения может остановить новых мюнхенских "миротворцев" от разжигания войны.