Украинский вопрос и неизбежность раздела Украины, - С.Баранов

08:41 21.02.2022 Россия должна провести раздел и ликвидацию Украины в случае широкомасштабной войны

мы сохраняем идеологию триединого русского народа, но с поправкой на реалии Запада и Центра Украины и упущенные возможности

Сергей Баранов



19.02.22



Украинский вопрос и неизбежность раздела Украины



Ситуация такова, что России рано или поздно придется решать украинский вопрос – вопрос размежевания украинской и русской наций на территории Украины. Скорее рано, чем поздно, поскольку Украина находится под угрозой включения в НАТО.



Новый День

С начала 2014 года, уже накануне переворота, украинский вопрос утратил возможность мирного политического решения, его можно решить только военно-политическим путем. Невозможность мирного политического решения сложилась из-за подавления политической организации и идейной воли русской части страны, - это сделано специально западными правителями и украинскими националистами.



Чисто военный путь, например, завоевания Украины Россией, также не приведет к решению украинского вопроса, - все равно придется создавать новые государственные и политические структуры и болезненно решать национальный вопрос внутри.



Россия и русский народ, да и окружающие народы, да и русская часть Украины, не заинтересованы в сохранении Украины как государственного и национального целого. Украина – государство двух наций, части русской и формирующейся украинской. Все эти годы продолжается жесткое национально-психологическое размежевание со взаимной неприязнью Юго-востока (исторические разные части страны Новороссия и Слобожанщина) и Центра и Запада. Мнение о том, что Центр и Запад, это тоже русские, довольно наивно и противоречит фактам становления наций, и их этнологическому анализу, хотят они входят в русский суперэтнос (действительно "один народ"). Тем не менее, по разным мотивам ошибочное мнение поддерживается. Хотя по языковым признакам украинцы Центра занимают среднее положение между востоком и западом, поскольку используют русский язык, здесь очевидно преобладание украинского языка, особенно, в Правобережном Центре.



Украина превратилась в тюрьму русского народа, огромную внешнюю угрозу, жестокий эксперимент взаимопожирания, да и в социально-экономическую могилу для самих украинцев, которые принадлежат к украинской нации, в силу масштабной социальной деградации страны.



Сама Украина конечно же, не развалится, как наивно или лживо утверждали многие, ее можно только разделить по национальному признаку, – плюс –минус территории с обеих сторон. Государства обычно сами по себе не разваливаются, это иллюзия людей, далеких от политологии и реальной работы госаппарата и групп влияния. Некоторые государства с одной нацией вообще не могут развалиться и в случае попытки раздела быстро пересобираются, например, Россия, Германия. Но у государств с разными этносами и тем, более, нациями внутри возможен раздел внутренними и внешними геополитическими силами (Россия, США, ЕС), и его международно-правовое оформление. Украина является таковым государством и может быть разделена.



Первым подходом к разделу Украины и его международно-правовому оформлению являются Минские соглашения, которые легализуют ЛДНР, конфедерализацию страны, и косвенно прикрывают выход Крыма из Украины, что для нас также немаловажно, пока его российский статус Крым не будет признан большинством стран.



Фактически, раздел, как мы видим, уже начался в 2014 году, чем и вызвана, неприемлемость для националистического сообщества украинской власти Минских соглашений и их открытый саботаж; что, совершенно понятно. Запад, выступивший гарантом Минска, это понимает, но для него судьба Украины безразлична.



Особенность менталитета Украины в том, что ее националистическое большинство пытается додавить и этнопсихологически уничтожить русских и забрать общерусские ресурсы, считая, что это путь к единству страны ("злуке"), поскольку все это поддерживает запад. На самом деле - скорейший путь к разделу с долгосрочными болезненными последствиями для свидомых украинцев, которые пока не очевидны для них, но они могут возникнуть.



Единственный правильный в сложившейся ситуации с точки зрения здравого смысла путь в среднесрочной перспективе, – поэтапный раздел Украины на русскую и украинскую части с временным сохранением единого гуманитарного пространства и внешних контуров для международных торгов вокруг ее будущего, и захватом и удержанием ключевых позиций России в Центре.



Это непростое и "непопулярное" решение для русских, и с позиций идеологии триединства русского народа, и с внешних угроз глобального запада. Но, увы, история ставит неудобные вопросы. Все серьезные исторические вопросы неудобные. Таков и украинский вопрос, который является абсолютно токсичным для нас и будет отравлять, пока мы его не решим.



Какова военная ситуация сейчас с точки зрения стратегии раздела Украины?



Каков актуальный военный контекст раздела? Пару слов о быстро растущем военном противостоянии. По сути Россия в феврале 2022 года столкнулась с реальной угрозой войны с Украиной. На мой взгляд, конфликт в той или иной мере неизбежен, даже если его удастся отсрочить. Что и произошло из-за военной неготовности Украины "сломать" Донбасс, а также негативных ожиданий ее верхушки во главе с Зеленским и широких кругов исполнителей при любом реальном исходе вторжения в ЛДНР; а также из-за неготовности стран НАТО оказать действенную дистанционную поддержку "с воздуха" и с "моря".



Использовать Украину в качестве тарана - так решило руководство цивилизации запада (США, НАТО, ЕС), значит, так оно и будет плюс-минус. Цель – изолировать Россию и вывести из игры Россию как глобального игрока в период исторического перехода (2026-2034 годы) и сделать из нее жертву и источник энергии для перехода запада на новый технологический и социально-экономический уклад.



Россия пока недостаточно сильна для противостояния западу, как в военном, так, в особенности, экономическом и экономико-технологическом отношении. Исходя из этого, война России совсем не нужна, и нам следует ее хотя бы отсрочить, подождав неопределенное время и с решением украинского вопроса, ведь вопрос о будущем России все-таки решается не в плоскости Украине. Мир, отсутствие войны на Украине, - для нас это уже победа. Надолго ли? Хотя почему бы исподволь не готовиться к решению украинского вопроса и не готовить общественное мнение?



ozon.ru

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Итак, конфликт будет, а если он будет, в тот момент, когда он начнется, нужно "бить первым", иначе, как писал теоретик войны Карл Клаузевиц, это преступление полководца, ведущее к поражению. Бить быстро, не оставив шансов на разрастание войны. Исходя из минимизации экономических и геополитических потерь, Россия постарается максимально локализовать конфликт до сравнительно небольшого боестолкновения, - операции, оптимально, территорией Донбасса и даже ЛДНР.



Запад со своей стороны постарается предотвратить разрастание наступления на ЛДНР в широкомасштабную войну НАТО-Россия, но при этом все же "раздуть" его до явной войны России и Украины, - уже, с высокой вероятностью, за пределами Донбасса.



Какая стратегия победит в итоге, при выходе из конфликта или его начальной фазы? Зависит от исхода первых боестолкновений и пробивной наступательной способности украинской стороны и поддерживающих ее внешних формирований. Она, как известно, невелика, но вполне реальна, и ее нельзя недооценивать.



Наступление Украины в силу специфики ее вооруженных сил и сил союзников будет происходить скорее всего тремя эшелонами: 1) обезоруживающий удар спецподразделений, дрг и артиллерии, возможно, наемников; 2) удар боеспособных бригад с разгромом обороны ЛДНР; 3) заход основной менее боеспособной массы ВСУ в расчищенные плацдармы и коридоры, и выдавливание "массой" оставшихся сил ЛДНР; 4) заход союзников НАТО для закрепления позиций и изоляции от России.



Противостоять этому можно, лишь нанеся массированные упреждающие дистанционные удары по наступающим, а также блокировав их в ловушках на второй стадии с контрударами. Другой вариант – введение многочисленных хорошо вооруженных миротворческих войск, например, ОДКБ, на разделительную линию, которые просто не дадут наступать ВСУ.



Каковы сценарии завершения начальной фазы конфликта с точки зрения перспектив продолжения раздела украинской территории?



Во-первых, что приходит на ум из реального, это потеря Украиной прилегающей части территорий Донецкой и Луганской областей с передвижением линии соприкосновения на запад. Это улучшило бы ситуацию в Донецке и Луганске, пригородах и соседних городах. Это будет похоже на Дебальцево 2015 года. (Плюс международные осложнения для России).



Однако может сложиться и наоборот, ВСУ удастся что-то захватить и удержать в ЛДНР, но это будет немного. Не исключено, ради локализации конфликта на обратимой стадии, Россия может пожертвовать этими кусочками. А что изменится? В целом, это, по большому счету, тоже самое, особенно, если Украина заплатит за них многими жизнями.



Во-вторых, в случае разрастания конфликта, России, возможно, придется полностью отрезать Донбасс в границах бывших Донецкой и Луганской областей от Украины. Военная цель – окружение с тыла и разоружение всех наиболее боеспособных войск Украины, которые сосредоточены вдоль линии соприкосновения, и которые осуществят вторжение. Тем самым реализуется стратегическая цель создания полноценных Донецкой и Луганской народных республик в границах областей, которая провозглашена в принятой год назад на форуме в Донецке Доктрине "Русский Донбасс".



После этого гипотетически вероятно новое размежевание и проведение переговоров. Первый и второй сценарии могут завершиться условным "Минском-3". А могут и привести к разрастанию конфликта с НАТО.



В-третьих, конечно же, это военный и затем политический раздел по линии Харьков-Мелитополь Восточной Украины (Новороссии-Слобожанщины) с прямой сухопутной дорогой их Москвы в Крым (уже и сегодня эта трасса называется "Крым" и километры на столбах исчисляются до Симферополя). По сути, сначала сценарий 3, - это расширенный сценарий 2, – окружения украинских войск на востоке с тыла. Он вероятен в случае широкомасштабного конфликта, но без его разрастания и расширения на остальную часть Украины.



На деле, это, конечно, выход без возврата из всевозможных рамок и "красных линий", которые запад начертил России. Дороги назад в прежнее межеумочное, но комфортное состояние уже не будет. Стоит ли на нем останавливаться? Россия теряет стратегически важную Западную Новороссию (Одесса, Николаев, Херсон, устье Дуная) с портами для НАТО, и, в то же время, оставляет границу с Левобережным центром Украины фактически в центре России с последующим введением войск НАТО. При том неизбежно придется брать города Запорожье и Днепр с их правобережными территориями, то есть все равно выйти за линию реки Днепр.



В-четвертых, соответственно напрашивается сценарий 4 (неизбежный, на мой взгляд, переход сценария 3 в сценарий 4): занятие Россией всего Юго-востока Украины до Дуная и Приднестровья, Левобережного центра до Киева (Сумская, Черниговская, Полтавская области), Киева и части Киевской области, Черкасской области. Российские войска перекрывают доступ войскам НАТО в центр Украины по границе с Житомирской и Винницкой областями, смыкаясь на юге с Одесской областью и ПМР. В принципе, максимум того, что Россия может эффективно осваивать и удерживать на Украине с учетом национального состава и этнопсихологии территорий. При этом занятые области Правобережного центра могут быть впоследствии оставлены.



В-пятых, занятие Россией всей Украины, - это сценарий, который я считаю маловероятным, вредным и бесперспективным, - поскольку население Запада и Правобережного центра будет сопротивляться, а у националистов не будет территории, куда они смогут отступить или эмигрировать. Зверь, прижатый к стене, сильнее сопротивляется (то же будет и с украинским национализмом всех оттенков, от мирного обывателя до нацистов и олигархов), а бороться за территории и ресурсы Юго-востока, которые тебе не принадлежат, всегда труднее, чем за свое "я". Здесь украинское национальное государство должно быть сохранено. При этом, для контроля над западом нужно вывести из него Закарпатье, создав из него автономное государственное образование русинов и венгров "Подкарпатская Русь".



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Все это может произойти, в общем-то, в любой момент. Но пока на неопределенное время задерживается.



Оптимальный план раздела Украины



Украина – антирусский проект, который должен быть ликвидирован. С другой стороны, Украина – это этнический национальный проект части (вероятно уже большей) украинского населения, которое мы называем украиноязычным. Сегодня это уже нация, этническая общность с плотными, необратимыми связями. Мы не можем и не сможем отказать ей в праве на нацию и национальное государство. Нужно учесть, что сторонники этого проекта сознательно сделали выбор в пользу угнетения русской части и присвоения общерусских ресурсов, созданных в СССР. Ни о каком братстве, конечно, речь не идет; идет гражданская война на межнациональной почве и "шкурные" социобиологические интересы, причем с той стороны как само собой разумеющееся полагается, что русские должны быть порабощены и лишены прав.



Все мы принадлежим к одной восточноевропейской славянской цивилизации и очень похожи, фактически родственники. Но, увы, даже братья убивали друг друга из-за наследства отца. Из этого нужно исходить при разделе Украины. А не из иллюзий триединства и тем более братства! Хотя мы, бесспорно, сохраняем идеологию триединого русского народа, но с поправкой на реалии Запада и Центра Украины и упущенные возможности. Что-то остается в проекте русской нации, как и любой нации, а что-то выходит из нее по ходу строительства и размежевания. Размежевание – это нормальный факт национального строительства. Часто это военный процесс. Не мы начали этот процесс, но нам придется его завершать.



Украину нужно поделить соответственно на русскую и украинскую части, максимально усилив первую за счет спорных регионов Левобережья, примыкающих к границе России.



Нужно навсегда вывести русскую часть из Украины, устранив в этой части всяческую украинскую идентичность, кроме той, которая поддерживает общерусскую идентичность и входит в нее в качестве региональной. В нее входят регионы так называемого Юго-востока с компактным проживанием русского большинства этих регионов: Донецкая, Луганская, Запорожская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская, Херсонская области. Все это должно делаться централизованно и крайне последовательно под контролем специальной группы и России.



К регионам Юго-востока можно присоединить небольшую часть регионов Левобережного центра, но только небольшую, - так, чтобы они не стали играть особой роли. Это могут быть прежде всего Сумская и Черниговская области. Полтавская, Черкасская и Киевская под вопросом, они слишком "украинские".



Левобережный центр современной Украины с Киевом в древности назывался Русской землей, и имел население, этнически отличное от украинского, и находящееся по этнической дистанции ближе в великорусскому населению, чем предки украинцев. Это Малая Русь, Русь в узком и первоначальном значении этого топонима. Украинизация его произошла позднее в ходе расселения предков украинцев с запада.



Правобережный и Левобережный центр нельзя оставить в единстве, это приведет к автоматической пересборке проекта "Украина" и угрозе НАТО на границе с РФ. Его нужно "разобрать". Национальная политика в Левобережном центре может быть более мягкой по отношению к украинству и украинскому языку, национальной мифологии, со своими особенностями в Сумской, Черниговской, Полтавской областях.



Названные 8-9 регионов должны создать собственное федеративное государство "Новороссия" (варианты названия "Новороссия–Восточная Украина", "Новороссия-Слобожанщина", "Новороссия-Малороссия" и т.д.) с перспективой объединения с Россией в одном государстве: либо Союзном государстве, либо включением в состав Российской Федерации на правах отдельных субъектов. Пока вероятнее вариант Союзного государства вместе с РФ и Белоруссией, возможно, также с ПМР (Молдавию, возможно ждет судьба Украины, то есть раздел). Таким образом, основная часть разделенного русского народа будет воссоединена, а враждебные образования, наоборот, разделены. Говорить, что нам, русским, все нужно только объединять, это ошибка.



Речь, конечно, идет о перспективе, а не о немедленном включении Новороссии в состав России по крымскому сценарию. Дело в том, что Украина временно сохраняется в качестве конфедерации суверенных государств для установления и поддержания контроля на Киевом, и влияния на остальную часть Украины, а также ведения международных переговоров и сохранения экономических связей для обеспечения экономической жизнеспособности Новороссии, поддержание которой ляжет тяжким бременем на Россию. Ведь она и так столкнется с реальными санкциями и сжатием экономики.



Экономический проект самоокупаемости Новороссии, – отдельная часть данного проекта раздела Украины. Донецкая пассивная модель здесь не подходит. Но, учитывая, что там сосредоточена большая часть промышленности, портов и плодородных земель Украины, все ее побережье, она вполне реальна.



Государство "Новороссия" должно быть провозглашено русским национальным государством по аналогии с тем, как это сделано в отношении ДНР и ЛНР в Доктрине "Русский Донбасс". Всему миру должно быть четко и без фальши показано, почему это русское государство и русский народ. Все признаки украинского национального государства убираются оттуда навсегда. История нового государства излагается как русская, как часть общерусской истории. В остальном оно также должно быть полностью русифицировано с сохранением некоторых формальных моментов украинства, если они не противоречат русскости. Например, культ Шевченко и тому подобных культурных деятелей я бы убрал, дав им объективную критическую оценку, что уже, собственно, и сделано рядом авторов, тем же покойным Бузиной. А вот Запорожскую Сечь как русское государство нужно оставить.



Вероятная столица "Новороссии" - Харьков. (Возможно, конечно, Донецк). В пользу Харькова говорит то, что он уже был столицей УССР, ближе к центру России и к Москве, расположен в начале центральной магистрали Новороссии (дороги Москва-Крым), более нейтрален и лишен негативных моментов имиджа по сравнению с Донбассом в глазах населения этих регионов.



"Новороссия-Восточная Украина" (Новороссия-Малороссия) должна быть провозглашена правопреемницей Украины, УССР и СССР в части, касающейся ее суверенитета и территорий. В международных и внутренних делах она должна заменить нынешнюю Украину, показав, что Украины больше не будет как единого субъекта международных отношений. При этом она должна ссылаться на правовую коллизию 1991 года, когда Украина была, по сути, беззаконно переучреждена заново как мононациональное государство.



Все экономические ресурсы и связи территорий Юго-востока, а также системы управления, в том числе, и общеукраинскими активами, должны быть переключены на правительство в Харькове. Максимум ресурсов и бюджета должен быть направлен на Новороссию. Запад, наоборот, должен остаться в изоляции, "сиротой". Все это должно быть прикрыто формальным правительством в Киеве.



В это плане интересная новая судьба Киева. Военный и политический контроль Новороссии и России над Киевом и Киевской областью должен быть сохранен. Киев должен потерять роль реальной столицы, центра притяжения, оставшись временной номинальной столицей для влияния на остальную часть страны, и для успешных для Новороссии международных споров вокруг будущего территорий Украины, как козырь в руках Новороссии и стоящей за ней России. Лишнее население, прибывшее в Киев из регионов и села ("селюки" и "рагули", украиноязычная часть Киева) и те, кто "не вписались" в новый режим, покинут Киев.



Но, вместе с тем, Киев возродится как экономический и культурный центр, возможно, свободная зона, порто-франко. Возможно, Киев станет местом встречи двух частей Украины, выяснения их отношений друг с другом, место совместного контроля. Но оптимальной была бы его максимальная деполитизация. По сути, регион Киева - это буфер с НАТО на территории противника.



В итоге, как мы видим, Украина в нынешнем ее виде исчезнет и не воссоздастся никогда, ее антирусское жало будет обезврежено, виновники будут наказаны. Вместо нее будут два разных государства. Прежняя Украина останется лишь в Правобережье и на Западе, вернувшись к своей изначальной этнической территории, откуда она, собственно, и начиналась в раннем Средневековье. Как она будет соотноситься с русским миром? Это уже другая история. Но и там нужно вести работу и пропаганду русскости.



Повторюсь, для нас непростое решение во всех смыслах. Но я абсолютно уверен, что данный сценарий неизбежен. Когда? Не наше дело знать времена и сроки. Но к нему надо готовиться и готовить общественное мнение и кадры. Источник - Изборский клуб

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645422060

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