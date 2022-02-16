Россия проигрывает Соединенным Штатам в Киргизии по всем статьям, - Т.Джумадылов

09:19 21.02.2022

Россия проигрывает Соединенным Штатам в Киргизии по всем статьям - эксперт

16 февраля 2022



Россия проигрывает Соединенным Штатам Киргизию в информационном и идеологическом поле. Такое мнение корреспонденту EADaily выразил ветеран киргизских спецслужб, полковник Таалайбек Джумадылов.



Как сказал эксперт, чтобы завоевать страну, нужно учить ее детей. И США с этой задачей в Киргизии справляется отлично.



"Увы, этого не скажешь о России. В головах киргизстанских выпускников российских вузов нет ничего пророссийского. Они носят турецкую одежду, пользуются американскими телефонами, читают прозападные СМИ. Им не интересны серьезные пророссийские источники информации, им не нравятся патриотические YouTube-каналы", - рассказал Джумадылов.

По его мнению, так происходит в первую очередь из-за недостаточного финансирования республики с российской стороны и неправильного расходования выделенных средств на местах.



Таалайбек Джумадылов

"Об этом свидетельствует состояние флагмана российского образования в КР - Российско-Киргизского славянского университета (КРСУ). Контрактное обучение в КРСУ достаточно дорогое. Но его студенты почему-то учатся в бывших производственных зданиях и заводских общежитиях. За 30 лет работы учреждение не построило даже собственное учебное здание, а общежития у него вообще нет. За это же время Американский Университет в Центральной Азии (АУЦА) выстроил современный кампус и большое общежитие для своих студентов. В целом же российское образование здесь не выдерживает конкуренции с американским, турецким и китайским. Кроме того, РФ почему-то слабо поддерживает немногочисленных представителей прорусской интеллигенции, оставшихся в республике. Вы только посмотрите на состояние Русского драмтеатра: на него как будто бомбу скинули. А ведь это очаг русской культуры в КР!" - посетовал эксперт.



При этом, по словам полковника, Соединенные Штаты, напротив, через неправительственный сектор материально поддерживают отдельные группы и таким образом покупают лояльность молодежи и местной интеллигенции.



"Да, все знают, что Федеральная резервная система печатает для США ничем не подкрепленные доллары в любых количествах. Поэтому денег на неправительственный сектор за рубежом выделяется по нашим меркам много. Конечно, Россия себе такого позволить не может. Она предпочитает действовать мягкой силой: через культурные и образовательные программы, а также гуманитарную помощь. Но все это имеет почти нулевой результат. Потому что глобальная ситуация отдельного кыргызстанца не волнует. Его волнует свой карман и своя семья. На реальные деньги, полученные от американского НПО, человек может купить домой продуктов. А на идею не купишь ничего. Платежеспособность - главный секрет успеха западной политики и идеологии в КР", - добавил Таалайбек Джумадылов.

Стоит отметить, что, несмотря на экономический и коронавирусный кризисы, Соединенные Штаты продолжают щедро финансировать неправительственный сектор республики. Согласно опубликованным данным Госдепартамента США, в 2022 году в рамках программы "Помощь Европе, Евразии и Центральной Азии" Киргизии будет выделен 21 миллион долларов. Большая часть этих средств пойдет на поддержку так называемых "независимых" прозападных СМИ КР, которые по факту очень зависят от донорских денег.



Также Америка продолжит вкладывать в образование и здравоохранение республики. На американские гранты могут рассчитывать организации, чья работа так или иначе противодействует влиянию России и Китая в регионе.



Для сравнения: по данным портала "Гуманитарная карта", Россия в 2021 году безвозмездно выделила КР 9 миллионов долларов деньгами. Кроме того, РФ поставила в республику более 4,5 тысяч тонн муки в качестве гумпомощи. Также за время пандемии Киргизия получила от России медицинское оборудование и тонны медикаментов, в том числе более 200 тысяч доз антиковидной вакцины.



Помимо этого, через республиканское представительство Россотрудничества порядка 500 киргизских абитуриентов ежегодно поступают на бюджет в вузы РФ.



Как сообщил корреспонденту EADaily собственный источник в посольстве РФ в КР, Россия старается готовить "профессиональные кадры для работы в Киргизии".



"Нам не нужно, чтобы они работали на Россию. В приоритете нашего образования - повышение профессионального уровня граждан Киргизии, не более. Что касается воспитания здесь лояльной пророссийской элиты, то мы никогда не занимались пропагандистской накачкой в вузах, как это делают наши американские коллеги. И в этом отношении Россия намного демократичней, чем ее западные партнеры", - заявил дипломат.

Алена Табарина