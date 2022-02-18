 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 21.02.2022
12:17  Торговая марка воды по $50 за бутылку с "золотом" принадлежит дочери хокима Ташкента Артыкходжаева
11:22  Тряхануть всех "миграционных" начальников! Путин призвал к жестким мерам против нелегальных мигрантов, - А.Сошенко
11:14  Почему больше никто не верит Америке, - Владимир Прохватилов
11:07  Если не сын, то кто: интриги властного транзита в Туркменистане, - А.Князев
11:04  Представители президента появятся в каждой махалле Узбекистана, - Ш.Мирзиеев
10:57  Нумерологический транзит. Что означает передача власти в Туркменистане, - Темур Умаров
10:51  Если драка становится неизбежной, или Вглядываясь в Донбасс… - А.Дудчак

09:49  У семьи президента Казахстана Токаева также нашли офшоры и квартиры в Женеве, - "МК"
09:22  Три казахстанских вуза-аутсайдера закрыты по решению суда
09:19  Россия проигрывает Соединенным Штатам в Киргизии по всем статьям, - Т.Джумадылов
09:13  Иранский вектор расширения ОДКБ: Хотите ядерный зонтик? Становитесь союзником, - В.Михайлов
08:41  Украинский вопрос и неизбежность раздела Украины, - С.Баранов
08:15  Мюнхенский сговор-2022. "Миротворцы", толкающие в войну, - Владимир Овчинский
07:55  Бывший министр обороны Казахстана Бектанов задержан. За неподавление
07:43  Запрет на праворульные машины в Киргизии. Кто прав? - Ю.Копытин
07:40  Пятое колесо в телеге. Страдания КазАвтопрома, Ч. 2 - Е.Косенко
07:37  Нужна ли Казпрезиденту своя партия? - Д.Ашимбаев
07:00  По замерзшему грунту. О логике России и Запада на пике эскалации, - А.Баунов
06:07  Эксперименты Зеленского с Донбассом, - Антон Каневский
02:12  Китай превращает Иран в свою сырьевую колонию, - М.Магид
Воскресенье, 20.02.2022
21:13  КазМинюст начинает расследовать факт вывоза капиталов семейством Назарбаевых
21:00  А старики, а старики уходят в бой. Два громких скандала снова столкнули Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, - "Къ"
18:39  Президент Алиев обвинил в коррупции и арестовал ряд азербайджанских полководцев
16:19  В грузинском Вариани установлен памятник И.В.Сталину
14:22  Мартовские иды: Казахстан проверят на перемены
10:55  Мирзиеев спросил у хокима Ташкента не распределяют ли чиновники земли среди своих знакомых?
10:07  Путин отказался от претензий на Северный Казахстан, - "СП"
08:00  Ряд месторождений Казахстана выставят на аукцион
07:43  Союз обязывает. Россия и Китай объявили о стратегическом взаимодействии, - "ВПК"
00:56  Революция не закончилась: в Казахстане "языковые патрули" нападают на стариков и женщин
00:52  Пленного зоолога Северцова едва не посадили на кол в Туркестане (история), - А.Михайлов
00:50  Латышские фашики разрушили мемориал Советскому солдату и утопили в реке пушку "ЗиС-3"
00:48  Самая плохая новость для киевского режима, - Ю.Борисов
00:47  Беженцы Донбасса: "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца"
00:42  Тайны холдинга Jusan Technologies. Подробнее о миллиардной кубышке Назарбаевых. припрятанной в Лондоне
00:00  Сразу после Олимпиады начнется боевой замес в Донбассе и вокруг Тайваня, - Ю.Жданов
Суббота, 19.02.2022
19:38  Скончался российский исламовед и политолог Шамиль Султанов
18:03  Когда США приблизятся к демократии советского уровня, - Герман Садулаев
18:02  Чем опасна дорогая нефть, - О.Самофалова
16:14  Почему в Молдавии требуют отставки правительства
16:11  Обыкновенный геноцид. О реакции Запада на уничтожение русских на Донбассе, - А.Сошенко
15:44  Спасен ли братский Казахстан? - Александр Храмчихин
12:38  Аркадаг выпустил первую книгу... в этом году - "Сияющие шаги благополучия"
11:04  Задержан Шухрат Данбай - экс-директор Атырауского НПЗ в Западном Казахстане
10:45  В Бишкеке задержан вице-мэр Азат Узаков. Опять - за взятки
09:17  Летчики ВВС Украины массово увольняются - Forbes
08:35  Аркадаг награжден отличительным знаком "Великий туркменский дипломат"
00:10  Может ли война на Украине вызвать миграционный коллапс в Европе?
00:05  Нельзя ни героизировать, ни демонизировать участников январских событий, - Н.Нуртазина
Пятница, 18.02.2022
22:53  Сохранить человечество в эпоху Антропоцена, - Е.Учаев
22:51  Умер народный артист России Борис Невзоров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Три казахстанских вуза-аутсайдера закрыты по решению суда
09:22 21.02.2022

Речь идет о Центрально-Азиатском университете, Актауском гуманитарно-техническом университете и Университете "Астана"

МОН РК, 18 февраля

Три казахстанских вуза-аутсайдера закрыты по решению суда. Речь идет о Центрально-Азиатском университете, Актауском гуманитарно-техническом университете и Университете "Астана".
Последние годы эти вузы занимали стабильно низкие позиции в рейтинге образовательных программ, проводимом НПП "Атамекен" по заказу МОН. Большинство образовательных программ этих вузов не соответствовали требованиям работодателей и не пользовались спросом среди обучающихся.
"К примеру, Центрально-Азиатский университет в 2019 году участвовал в рейтинге по 36 образовательным программам, в 2020 году – по 37, в 2021 году – по 11. То есть по большинству программ не ранжировался из-за малого количества выпускников. Закрытые вузы не работали над улучшением качества, почти не инвестировали в образовательные программы, не привлекали специалистов-практиков. Анализ показывает, что вузы с низкими показателями рейтинга образовательных программ коррелируют с вузами, попадающими в зону риска. В результате вузы-аутсайдеры лишены лицензии и прекратили образовательную деятельность", – отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.
Аналогичная ситуация и в университете "Астана", и в Актауском гуманитарно-техническом университете. 70-75% образовательных программ этих вузов не соответствуют требованиям качества и запросам работодателей.
"В то же время, сейчас идут судебные процессы по результатам проверок и с другими вузами. Так, подготовка кадров по педагогическим и техническим направлениям не в полной мере отвечает требованиям работодателей у Университета дружбы народов имени академика А.Куатбекова. Важно улучшить качество подготовки кадров. Если сегодня университеты не будут соответствовать необходимым требованиям, то завтра мы получим таких же специалистов, знания и квалификации, которых не будут соответствовать запросам работодателей. При этом мы даем вузам время для устранения нарушений, однако они не спешат это делать. В связи с чем позже мы применяем уже более жесткие меры. Важно сделать так, чтобы вузы улучшили условия обучения, образовательные программы и в целом подход к обучению студентов тем или иным профессиям. Иначе вузы так и будут выдавать дипломы, не предоставляя при этом, качественные знания", – добавила Гулзат Кобенова.
Между тем, анализ оценки работодателями качества образовательных программ вузов за последние 3 года показывает, что, в целом, наблюдается рост удовлетворенности работодателей. Уже 85% образовательных программ вузов согласованы с работодателями, к учебному процессу с начала учебного года массово привлекаются специалисты-практики благодаря принятым поправкам.
МОН напоминает абитуриентам, студентам и их родителям, что при выборе университета необходимо ориентироваться на качество. Подробнее с результатами Рейтинга вузов можно ознакомиться на официальных сайтах МОН РК и НПП РК "Атамекен".

Источник - nomad.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645424520
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Правительство продолжит оказывать системные меры поддержки отечественному бизнесу
- Премьер-Министр РК провел ряд встреч
- Установить конкретные законодательные нормы по доступу производителей к оптово-розничным рынкам
- Нужна ли президенту своя партия?
- И все четыре колеса…
- Р. Скляр провел совещание по вопросу ревизии месторождений полезных ископаемых
- Азат Перуашев и Казыбек Иса встречаются с населением Шымкента
- Мед с гептилом, яйца с антибиотиками и мясо с гормонами – что едят казахстанцы
- Б. Султанов провел совещание по вопросам социально-экономического развития Алматинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  