У семьи президента Казахстана Токаева также нашли офшоры и квартиры в Женеве, - "МК"

09:49 21.02.2022 У семьи Токаева было скрытое богатство, которое надежно хранилось в Европе с 1998 года.



Счет в швейцарском банке, офшоры и квартиры в Женеве и Москве нашли журналисты издания "Vласть" и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) у семьи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.



По информации издания, у семьи Токаева было скрытое богатство, которое надежно хранилось в Европе с 1998 года. Тогда, согласно данным, которые стали известны после утечки из швейцарского банка Credit Suiss, в нем был открыт счет для бывшей жены Токаева Надежды и их 14-летнего сына Тимура. Ребенок в то время учился в дорогой школе-интернате в Женеве.



"Позже, в 2011 году счет Токаевых в банке Credit Suisse был закрыт, но спустя год семья на Британских Виргинских островах создала две офшорные компании. Ими стали Wisdom Invest & Finance Inc., принадлежащая сыну действующего президента Казахстана, и Wishing Well Group Inc, которой владела экс-жена Токаева. Обе фирмы имели счета в Швейцарии и контролировали компанию Edelweiss Resources LLP, расположенную в Великобритании.



Уточняется, что в то время Токаев занимал высшие государственные должности, а именно, посты спикера сената, премьер-министра и министра иностранных дел.



Помимо прочего, семья Токаева успела купить на имя Тимура три квартиры в Женеве и окрестностях города. Также он вместе с мамой владел несколькими дорогостоящими квартирами в Москве. Примерная общая стоимость недвижимости в России и Швейцарии составляла не менее $7,7 млн.



Издание добавило, что казахстанские госслужащие не обязаны по закону обнародовать декларации о доходах.



Касым-Жомарт Токаев стремится дистанцироваться от своего могущественного предшественника, которого многие в Казахстане считают ответственным за огромное социальное неравенство. В то же время у семьи Токаева есть свои зарубежные секреты: квартиры в таунхаусах на берегу озера в Женеве, московские квартиры, счет в швейцарском банке и денежный след, который ведет в офшоры.



OCCRP и Vласть, коллаж Джеймса О"Брайена



В последние недели президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев публично выступает против неравенства.



Обращаясь к нации спустя несколько дней после протестов, которые жестоко подавлялись полицией, он поддержал волну народного гнева в отношении своего предшественника, многолетнего авторитарного правителя Нурсултана Назарбаева.



"Благодаря Первому Президенту - Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана".



Президент Касым-Жомарт Токаев во время съезда политической партии "Нур Отан" 28 января. На нем он стал лидером правящей партии вместо Нурсултана Назарбаева. Фото пресс-службы президента Казахстана.



До волны протестов и насилия, которые потрясли Казахстан в начале января, даже эта умеренная критика Назарбаева была бы немыслима. Но Токаев, судя по всему, усвоил послание народа Казахстана, желающего перемен после трех десятилетий правления олигархии в богатой минеральными ресурсами стране. И он пообещал это сделать.



"Я как глава государства буду продолжать политику политической трансформации и модернизации нашего общества", - сказал он.



Как выяснилось, у семьи Токаева было скрытое богатство, надежно хранившееся в Европе еще с 1998 года - в то время, когда почти половина населения Казахстана жила за чертой бедности. Утечка данных из Credit Suisse показывает, что в 1998 году был открыт счет в этом швейцарском банке для тогдашней жены Токаева Надежды и их 14-летнего сына Тимура, который в то время учился в дорогой школе-интернате в Женеве.



***



О проекте "Секреты Credit Suisse"

"Секреты Credit Suisse" - трансграничный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных о банковских счетах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse.



Анонимный источник передал эти сведения немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с OCCRP и еще 46 партнерскими медиа в разных странах. Журналисты на пяти континентах изучили банковские файлы, поговорили с инсайдерами, контролерами, сотрудниками следственных органов и проверили полученные данные с помощью судебных материалов и финансовых отчетов. Утечки содержат информацию о более чем 18 тысячах счетов, открытых с 1940-х и примерно до середины 2010-х годов. В общей сложности на этих счетах побывало более ста миллиардов долларов.



"Я уверен, что законы Швейцарии о банковской секретности аморальны, - говорится в заявлении, сопровождавшем утечку. - Обязательство хранить конфиденциальность - лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов. Сложившаяся система порождает коррупцию и лишает развивающиеся страны столь нужных налогов".



Так как попавшие к журналистам данные из Credit Suisse далеко не полные, интерпретировать их нужно с учетом нескольких важных нюансов. Читайте подробнее о проекте, источнике данных и основных выводах.



***



Сколько денег прошло через этот счет за годы его существования - неизвестно. Согласно утечке, максимальное значение было зафиксировано в 2005-м - 1,5 млн швейцарских франков (около $1 млн).



Документы поставщика офшорных услуг, корпоративные файлы и данные из реестров недвижимости демонстрируют, что в последующие годы семья продолжала накапливать значительные богатства за пределами Казахстана. В 2012 году, после того как счет в банке был закрыт, Токаевы открыли офшорные компании на Британских Виргинских островах, которые имели собственные счета в Швейцарии. Эти фирмы использовали для контроля компании в Великобритании, активы которой в один момент в 2014 году достигли $5 млн. В разные годы они также приобрели имущество в Москве и Женеве стоимостью как минимум $7,7 млн.



В те же годы Токаев занимал высшие государственные должности, включая посты министра иностранных дел, премьер-министра и спикера сената. Ни у него, ни у его жены не было бизнеса или какого-то другого источника богатства, о которых было бы известно общественности. Только их сын Тимур имел отношение к реальному бизнесу, и даже это заслуживает пристального внимания. Как сообщали казахстанские СМИ, он был указан совладельцем нефтяной компании, которая получила выгодные права на разработку нефтяного месторождения и позднее заработала миллионы. На тот момент ему было всего 18 лет.



Одно из немногих фото Тимура Токаева, сына президента Казахстана. Оно было опубликовано в Telegram-канале популярного комментатора, работавшего также советником премьер-министра.



Фото: yyedilov / Telegram



Тимур также мог изначально связать семью Токаевых со Швейцарией. Как недавно стало известно, он учился в College du Leman, одной из самых дорогих школ-интернатов в Женеве, и получил диплом аккредитованного в США Webster University в Женеве.



Токаевы также приобрели три квартиры в Женеве и окрестностях, все - на имя Тимура: по одной в тихом городском районе, в таунхаусе с видом на озеро в ближайшем муниципалитете Версуа и в таунхаусе в деревне Сен-Прекс.



Недвижимость Тимура Токаева в Женеве. Фото Edin Pasovic / Google Earth



Недвижимость Тимура Токаева в Женеве. Фото Edin Pasovic / Google Earth



Недвижимость Тимура Токаева в Женеве. Фото Edin Pasovic / Google Earth



Графика: Edin Pasovic / Google Earth



Неизвестно, сколько времени Тимур провел в Швейцарии после окончания учебы, но его отец жил здесь, пока работал Генеральным директором отделения ООН в Женеве с 2011 по 2013 год.



Тем временем Тимур жил в Москве, разъезжая, как сообщалось, по российской столице на Lexus и BMW с дипломатическими номерами и получая ученую степень в Дипломатической академии при МИДе России.



Он и его мать также владели несколькими дорогими квартирами в Москве. Любопытно, что, как демонстрирует расследование лидера российской оппозиции Алексея Навального, сейчас находящегося в тюрьме, российское правительство стерло все упоминания о них в реестре недвижимости. (Команда Навального обнаружила владения Токаевых в данных, скачанных до того, как их успели удалить из реестров).



Некоторые их объекты недвижимости с того времени уже продали. Оставшаяся недвижимость в Москве включает большую квартиру в элитном жилом комплексе Fusion Park и другую двухуровневую квартиру в двух километрах от Кремля. Жена Токаева была также зарегистрирована в еще одной квартире на северо-востоке города.



Жилой комплекс Fusion Park в Москве, где у Тимура Токаева есть квартира. Фото Google Street View



Секреты Токаевых выходят и за пределы Европы. Благодаря документам из Архива Пандоры - кладезя файлов поставщиков офшорных услуг, которым с OCCRP поделился Международный консорциум журналистов-расследователей, - репортеры смогли напасть на след, который привел их к Британским Виргинским островам, юрисдикции, используемой богачами, чтобы хранить свои активы в секрете.



В 2012-м, на следующий год после того, как счет Токаевых в Credit Suisse был закрыт, семья создала две офшорные компании на Британских Виргинских островах: Wishing Well Group Inc, которой владела бывшая жена Токаева, и Wisdom Invest & Finance Inc., которая принадлежала Тимуру. Единственной известной активностью этих фирм, судя по всему, было владение компанией в Великобритании - Edelweiss Resources LLP. (Данные также демонстрируют, что у каждой из этих офшорных компаний был свой счет в швейцарском банке).



Поскольку Edelweiss подавала только сокращенную финансовую отчетность, о деятельности этой компании мало что известно. Но последняя отчетность за март 2014 года показывает, что она имела $4 млн наличными в банке и около $1 млн в инвестициях на тот момент.



Летом того же 2014 года Токаевы предприняли еще один шаг, чтобы спрятать свои инвестиции поглубже. Кипрский регистрационный агент, который вел дела их компаний, попросил свой офис на Британских Виргинских островах назначить владельцами фирм номинальных акционеров или посредников, убрав из владения упоминание Токаевых, что помогло бы эффективно скрыть их право собственности. Запрос пришел в электронном письме, которое было в Архивах Пандоры. Все три компании Токаевых с того времени были закрыты.



Казахстанские госслужащие не обязаны по закону публиковать в открытом доступе свои декларации, что оставляет источник миллионов Токаевых загадкой. Семья не ответила на запросы о комментариях.



В ответ на запросы OCCRP и Süddeutsche Zeitung Credit Suisse сообщил, что не будет комментировать свои отношения с клиентами и отверг "обвинения и утверждения о его предполагаемой деловой практике": (Читайте здесь полные ответы банка проекту "Секреты Credit Suisse").



https://vlast.kz/obsshestvo/48744-ofsornye-sekrety-tokaeva.html Источник - mk.ru

