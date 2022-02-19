Если драка становится неизбежной, или Вглядываясь в Донбасс… - А.Дудчак

10:51 21.02.2022

АЛЕКСАНДР ДУДЧАК | 19.02.2022



Возможно, завтра все будет по-другому



Колонны жителей Донбасса потянулись в сторону российской границы. Такое было уже в Европе – исход сербов из Косово в 2004 году. Это были последствия решения межэтнического и межконфессионального конфликта на территории бывшей СФРЮ с помощью натовских "Томагавков" в 1995 году, после "демократизации" Югославии натовскими бомбардировками в 1999 году… Они хотят повторить историю, теперь на Украине. Недаром украинский министр обороны Резник бредил идеями о повторении операции "Олуя" ("Шторм") против Сербской Краины, павшей в течение 35 дней.



Что может в резко изменившейся 18 февраля ситуации, связанной с Донбассом, не позволить России принять адекватные, понятные своим гражданам меры по защите жителей Донбасса?



Мнение Запада? Там могут обвинить Россию в… в чем? В несоблюдении Минских соглашений? Это будет новостью?



В агрессии, не замечая агрессии Киева, длящейся уже 8 лет? Это будет неожиданностью? Разве в Грузии "это мы не проходили" под знаком 2008.08.08?



В поддержке сепаратистов? А кто сепаратист? Те, кто выступил против февральского государственного переворота 2014 года и попытался защитить свой привычный уклад жизни, традиции, историю, язык, религию? Или те, кто расколол Украину майданом, натягивает Галичину на глобус Украины, ведет войну с частью своего (теперь уже бывшего) народа?



Чем может ответить Запад? Санкциями? Какими еще, чтобы они не прилетели троекратно утяжеленным бумерангом в тех, кто их запускает? Военной агрессией? Точно? Они на это готовы? Если по-честному, они готовы участвовать в войне против России? И одновременно защищать Тайвань готовы? А к Ту-160 с "Кинжалами" и "Цирконами" на аэродромах в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе готовы? А к РПКСН с "Булавами" на борту у побережья США – точно готовы?



Есть еще риторические вопросы: будут ли ждать на Западе, когда у России закончится терпение от несоблюдения Украиной (да Западом, конечно!) Минских соглашений? Или они на такие мелочи внимания обращать не будут и, если посчитают нужным, будут атаковать первыми? Кто в таком случае будет виновен в несоблюдении "Минска"? Не нужно трех попыток, угадаем с первой – все равно виновной будет Россия!



Многие из тех на Западе, кто участвовали в развале СССР, сегодня верстают планы расчленения России и надеются, что им удастся повторить успех. Они знают, что Россия, нынешняя Россия, не сможет не заступиться за своих (неважно – есть ли у них паспорт гражданина РФ или пока нет), когда жилые кварталы Донецка, Луганска, Горловки, Дебальцево и десятков других городов и сел будут полыхать, а улицы и автотрассы будут полны трупов взрослых и детей, не успевших эвакуироваться. Да и колонны автомобилей жителей Донбасса, направляющиеся в сторону российской границы, будут представлены в западных СМИ, как последствия "агрессии России".



И не столько для провокаций они могут начать полномасштабные боевые действия. Они просто посчитают, что:



– они успеют захватить ЛДНР, перекрыть границу с РФ до того, как Россия успеет ответить;



– руководство России не рискнет действовать решительно, оглядываясь на толстый слой либеральной публики в РФ, не желающей рисковать своим уровнем жизни и своими деньгами в странах-инициаторах войны;



– Россия посчитает экономический урон неприемлемым, капитулирует и первой предложит переговоры. О сдаче, само собой.



В такой ситуации, как говорил президент Путин, если драка неизбежна, нужно бить первым. Похоже, драка становится неизбежной.



А что Зеленский? Да не он решает. Не он влияет на большую политику. В этой шахматной партии Украина не игрок и уже даже не фигура. Это доска, на которой разыгрывается партия. Есть у доски свое мнение? Оно может быть, но кому оно интересно? Понимает ли Зеленский, во что влез? Что не по Сеньке шапка? Возглавит геноцид в Донбассе – рано или поздно будет подсудимым на втором Нюрнбергском процессе. Откажется – сметут свои же.



У него есть последний шанс. Сыграть "голубя мира" – разметать фигуры. Это единственный шанс, и единственный дубль. Лететь в Москву. Назвать вещи своими именами, покаяться перед своим народом, в качестве главнокомандующего дать приказ на отведение подразделений ВСУ от линии фронта. Да, на Западе ему не простят, но в любом другом случае он быстро станет лишним свидетелем и отработанным материалом, а что с такими происходит, могли бы рассказать Березовский, Немцов и другие, только уже не расскажут.



Тем временем от огня ВСУ гибнут люди. А Россия по-прежнему во всем виновата. Так, возможно, будет и завтра. Хотя, возможно, именно завтра все будет по-другому.