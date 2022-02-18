Представители президента появятся в каждой махалле Узбекистана, - Ш.Мирзиеев

11:04 21.02.2022

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕЗИДЕНТА ПОЯВЯТСЯ В КАЖДОЙ МАХАЛЛЕ УЗБЕКИСТАНА

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что теперь в каждой махалле будут представители президента.

Представители президента появятся в каждой махалле Узбекистана

На днях глава государства посетил махаллю Дустлик Янгихаетского района. Прежде она оставалась без должного внимания.В 2021 году ее благоустроили в рамках программы "Обод махалла": были построены спортивные и детские площадки, открыты новые магазины и ателье.

"Наш народ достоин жить в такой вот благоустроенной, красивой среде. Именно в этом цель наших усилий по организации работы в разрезе махаллей. Теперь в махалле должны быть дружная обстановка и добрососедские отношения. Можно проводить мероприятия в духе присущих нашему народу ценностей", –подчеркнул Мирзиеев.



В махаллях Узбекистана появится должность лидера молодежи

По его словам, махалля – первооснова государства. Если она будет благоустроенной, то и страна будет благоустроенной, добавил узбекский лидер.

На основе внедренной в стране новой системы помощники хокимов и лидеры молодежи назначены и в 30 махаллях Янгихаетского района.



"Прежде люди шли со своими проблемами в хокимият, писали письма. Теперь в каждой махалле есть представители президента. Они должны изучать положение семей, помогать тем, кто нуждается в помощи, организовать работу по обучению безработных профессиям, выделению льготных кредитов и субсидий", – заявил Мирзиеев.