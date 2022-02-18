 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Представители президента появятся в каждой махалле Узбекистана, - Ш.Мирзиеев
11:04 21.02.2022

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕЗИДЕНТА ПОЯВЯТСЯ В КАЖДОЙ МАХАЛЛЕ УЗБЕКИСТАНА
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что теперь в каждой махалле будут представители президента.
Представители президента появятся в каждой махалле Узбекистана
На днях глава государства посетил махаллю Дустлик Янгихаетского района. Прежде она оставалась без должного внимания.В 2021 году ее благоустроили в рамках программы "Обод махалла": были построены спортивные и детские площадки, открыты новые магазины и ателье.
"Наш народ достоин жить в такой вот благоустроенной, красивой среде. Именно в этом цель наших усилий по организации работы в разрезе махаллей. Теперь в махалле должны быть дружная обстановка и добрососедские отношения. Можно проводить мероприятия в духе присущих нашему народу ценностей", –подчеркнул Мирзиеев.

В махаллях Узбекистана появится должность лидера молодежи
По его словам, махалля – первооснова государства. Если она будет благоустроенной, то и страна будет благоустроенной, добавил узбекский лидер.
На основе внедренной в стране новой системы помощники хокимов и лидеры молодежи назначены и в 30 махаллях Янгихаетского района.

"Прежде люди шли со своими проблемами в хокимият, писали письма. Теперь в каждой махалле есть представители президента. Они должны изучать положение семей, помогать тем, кто нуждается в помощи, организовать работу по обучению безработных профессиям, выделению льготных кредитов и субсидий", – заявил Мирзиеев.

Источник - ia-centr.ru
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