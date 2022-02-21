 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему больше никто не верит Америке, - Владимир Прохватилов
11:14 21.02.2022

Владимир Прохватилов
президент Академии реальной политики
21 февраля 2022,
В начале февраля президент США Джо Байден поведал миру о якобы блистательной операции американского спецназа, ликвидировавшего главаря запрещенного в России ИГИЛ. "Прошлой ночью по моему распоряжению вооруженные силы США провели на северо-западе Сирии успешную антитеррористическую операцию... мы устранили с поля боя лидера ИГИЛ* Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курейши", – заявил американский президент.

Странности и нестыковки в сообщениях об этом якобы победном рейде американских военных видны невооруженным глазом. По данным BBC, "целью рейда стал двухэтажный жилой дом на окраине удерживаемого оппозицией города Атме, который находится в северной провинции Идлиб, недалеко от границы с Турцией. Этот регион стал оплотом джихадистских группировок, которые являются непримиримыми соперниками ИГ, а также поддерживаемых Турцией повстанческих группировок, сражающихся с сирийским правительством. Согласно сообщениям разведки, Курайши жил со своей семьей на втором этаже жилого дома в Атме, из которого он управлял ИГ, используя курьеров для отправки своих приказов в Сирию и другие места".

Иными словами, главарь террористов со своей семьей спокойно жил на территории турецкой зоны оккупации Сирии, причем до самого последнего времени американские спецслужбы якобы ничего не знали об этом. Что же могло послужить причиной внезапного прозрения ЦРУ и последовавшего рейда спецназа?

На мой взгляд, острая необходимость спасти лицо вооруженных сил США после реального позорища американских военных и дружественных США курдских формирований, которые проспали захват боевиками ИГИЛ тюрьмы в подконтрольных курдским отрядам кварталах сирийского города Хасеке, а затем длительное время не могли вернуть под свой контроль эту тюрьму, несмотря на то, что большинство боевиков оттуда сбежало.

В американских СМИ поднялась волна критики в адрес военных и Госдепа. И тут, как по заказу, происходит победоносная операция по ликвидации очередного лидера террористов, который почти год преспокойно жил себе в Сирии, причем в регионе, который является ареалом всесведущей турецкой разведки МИТ.

Фото: Anas Alkharboutli/Global Look Press
В ходе операции погибло 13 человек, причем 10 – гражданские лица, среди которых шестеро детей и четыре женщины. В Белом доме сообщили, что главарь террористов, который укрывался в провинции Идлиб вместе со своей с семьей, привел в действие "пояс шахида", когда американский спецназ окружил его дом. Это дало Вашингтону повод снять с себя ответственность за гибель женщин и детей. Но эта версия вызвала недоверие у американских журналистов.

В ходе пресс-конференции на борту президентского самолета корреспондент телеканала NPR Аиша Раско попросила доказательства, что гибель гражданских лиц в ходе рейда спецназа – это действительно результат самоподрыва аль-Курейши, а не ошибка военных. "Скептически относитесь к оценке американских военных, когда они пошли и уничтожили лидера ИГ?" – срезала ее Джен Псаки.

Все выглядит так, что после резонансного афронта в Хасеке США срочно потребовалось продемонстрировать успех в борьбе с терроризмом, в результате чего был оперативно найден "рояль в кустах", то бишь находившийся в международном розыске уже много лет главарь террористов. Такая оперативность наводит на мысль, что американским спецслужбам было давно известно (возможно, от турецких коллег) местонахождение Аль-Курейши, но они не спешили его ликвидировать или захватить, пока не понадобилось срочно поднять просевший на фоне провала в Хасеке имидж США.
Точно в таком же, достаточно шаблонном, стиле в 2019 году прошла ликвидация в том же Идлибе предшественника Аль-Курейши – Абу Бакра Аль-Багдади. Тогда, по версии Госдепа, преследуемый террорист также привел в действие пояс смертника, в результате чего погибло трое детей. Доверие к подобным сообщениям Госдепа упало до такой степени, что в интервью РИА "Новости" сирийский политолог Ахмад ад-Дерзи даже предположил, что в Вашингтоне просто спрятали Аль-Багдади, чтобы тот возглавил другую группировку.

В экспертном сообществе не исключили, что разрекламированная лично Дональдом Трампом операция спецназа США по ликвидации инфернального злодея Аль-Багдади – не более чем операция прикрытия по выводу из зоны внимания мировых СМИ очередного американского агента. Такую вероятность нельзя сбрасывать со счета, хотя бы с учетом того странного факта, что американцы ни разу не предъявили мировой общественности тело якобы уничтоженного главаря террористов, будь то Усама бен Ладен, Аль-Багдади или на этот раз Аль-Курейши.

В статусе пресловутого "кота Шредингера" (про которого нельзя сказать, что он жив, а также нельзя утверждать, что он мертв) также пребывает "министр войны" ИГИЛ, зловещий Гулмурод Халимов, о смерти которого то сообщают, то эти сообщения опровергают. Кризис доверия к информации, исходящей от официального Вашингтона, будет только нарастать на фоне нескончаемого вранья по поводу мифических планов России напасть на Украину. Верно ведь сказано: "единожды солгавши, кто тебе поверит".

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

Источник - ВЗГЛЯД
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645431240
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