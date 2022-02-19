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Тряхануть всех "миграционных" начальников! Путин призвал к жестким мерам против нелегальных мигрантов, - А.Сошенко
11:22 21.02.2022

Андрей Сошенко
Оранжевая (белая) революция в России Русофобия Проблема мигрантов в России

19.02.2022

"Мигрантов – выдворять! Или кто-то хочет подождать, когда "антирусский интернационал" устроит настоящую бучу в стране?" – говорил в материале от 28 января.

Наконец и Президент России высказался на эту тему, призвал к жестким мерам против нелегальных мигрантов. "Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем", – сказал Путин 17 февраля на коллегии МВД. Он добавил, что суровые последствия необходимы и для преступных группировок, которые "строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес".

Что творится с наплывом мигрантов – пером не описать. С каждым месяцем мигрантов в мегаполисах и русских регионах становится все больше, соответственно усиливаются и учащаются преступления, нарушения законодательства и дерзновенное поведение по отношению к местным жителям с их стороны. Больше десяти лет пишу на эту тему и удивляюсь, почему во власти современной России не могли понять, что все этим кончится – миграционным кризисом. Не думаю, что это глупость, потому что до такой степени не видеть очевидного невозможно. Значит, "пятая колонна" умышленно доводит ситуацию до края в целях дестабилизации, при которой национальный принцип будет одной из составляющих большой бучи в стране. А пока прогрессируют размывание русской культуры, невозможность многим русским устроиться на работу, преступления, третирование русских на их же территориях, коррупционные процессы (сращивание интересов южных диаспор и местных чиновников и правоохранителей) и десятки других пагубных явлений.

С огромнейшим опозданием, но в государстве вроде стали задумываться. В.В. Путиным сказано на коллеги МВД все определенно и однозначно. Двойного прочтения не подразумевается. И все же по ощущению, исходя из многих подобных "историй", когда президентом говорится одно, а на практике все равно осуществляется иное, думается, Путиным сказано недостаточно жестко. Произнесено всего лишь в числе перечисления иных проблем с преступностью, так сказать, недостаточно выпукло для всей чиновничьей камарильи, окопавшейся в сферах госнацполитики и миграционных потоков. Тихой сапой "пятая колонна" может попытаться игнорировать указание президента, заболтать проблемы, ничего фактически не делать по депортации мигрантов, продолжать заманивать в Россию новых гастарбайтеров.

Так, очень бы хотелось знать, кто же от имени России договаривался с Таджикистаном по одному любопытному вопросу. Уже отмечал, что министр труда, миграции и занятости Таджикистана Ширин Амонзода 9 февраля уверенно и восторженно заявила: "В результате проведенных переговоров с российской стороной в отношении 120 590 граждан Таджикистана, которые имели запрет на въезд на территории России, была принята амнистия". По ее словам, в этот список входят лица, которые допустили нарушения законодательства России, не соблюдали установленный порядок проживания и в отношении которых решение о запрете на въезд в страну приняли уполномоченные органы внутренних дел России.

Кто с ней, таджикским министром, договаривался из России? Одни органы власти борются с преступностью, высылают восвояси потенциальных преступников и правонарушителей, а кто-то разом амнистирует 120 тысяч таджиков! Что делают в структуре власти России эти "большие начальники"? Их же нужно привлекать к ответственности. И это тянет не на дисциплинарное наказание или увольнение с работы, а на уголовное дело. А для начала нужно менять всех ключевых лиц в органах власти России, отвечающих за госнацполитику и миграцию: и в МВД, и в исполнительных органах управления.

Про главную за миграцию в МВД уже писал в статье "Создаем казахстанский сценарий для России?". Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова в интервью "Интерфакс" в середине января заявила, что Россия уделяет первоочередное внимание иностранным гражданам, прибывшим из Афганистана: "Опыт Российской Федерации, накопленный при обращении иностранных граждан, в том числе прибывших в экстренном массовом порядке, за различными формами убежища, их социально-бытовому обустройству и интеграции в российское общество, позволяет в случае массового прибытия лиц, ищущих убежище, осуществлять необходимые мероприятия в целях соблюдения норм международного права".

Еще более "квалифицированные" заключения она делала на пресс-конференции в сентябре прошлого года. Казакова радостно рапортовала о перспективах рекордного числа иностранцев, получивших российское гражданство в 2021 году. Также глава ГУВМ вновь рассказывала про проект с Минстроем по привлечению мигрантов. То есть, несмотря ни на что, ни на какие криминогенные проявления и риски организации беспорядков в стране, все же проталкивается проект по ввозу в страну миллионов трудовых мигрантов на стройки. Отвечая на вопрос об участившихся межнациональных конфликтах (межнациональные драки, убийства мигрантами русских в Подмосковье), Казакова в сентябре прошлого года сказала, что в основном такую информацию распространяют СМИ, которые финансируются из-за рубежа и признаны иностранными агентами. А насчет самих фактов межэтнических разборок в России и преступлений против русских генерал-лейтенант заявила: "Я полагаю, что это выдуманные истории…".

Что делает, какие ориентиры расставляет эта генеральша в МВД?!

О Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН) говорил еще в 2015 году. Уже тогда было понятно, что данное ведомство будет не просто не способствовать национальной справедливости и укреплению русской составляющей, цементирующей все народы России, но чисто объективно, исходя из своих функций, будет заниматься потаканием этнического национализма и оправданием потока мигрантов. Чем все эти годы занималось как само ФАДН в целом, так и ее руководитель Игорь Баринов? Они что, не видели и не знали, чем должны закончиться все их усилия по формированию "россиянской нации" и увеличению числа южных мигрантов?

Думается, что хотя бы сейчас, но само ФАДН лучше вообще расформировать.

С вице-премьера Марата Хуснуллина надо снять все обязанности, хоть краем касающиеся регионального развития России, трудовой политики и миграционных вопросов. Не стоит обременять его иными нагрузками, кроме, собственно, строительства. А то он себя почувствовал уже чуть ли не идеологом. Об этом, в частности, рассказывал в материале "Хуснуллинщина – страна "вагония"". Все лоббирует и лоббирует бесконтрольный поток мигрантов в Россию, реально обеспечивает т.н. "точечный въезд мигрантов".

Ему все нипочем, не мытьем, так катанием. На его "круголя", исполненные в манере лукавой и дерзновенной одержимости, можно посмотреть в видеоролике материала "Царьград" "Хуснуллин объяснил, чем мигрант лучше русского". И это его совсем свежие рассуждения на заседании в Госдуме.

Как отмечал, после крика души главы СКР А.В. Бастрыкина, который обратился к президенту с письмом о беспределе мигрантов (об этом говорил отдельно), В.В. Путин поручил почему-то именно Дмитрию Медведеву скоординировать работу всех заинтересованных ведомств решать данный вопрос. А не с его ли прямым участием на постах президента и премьер-министра успешно обеспечивались все процессы, приведшие к миграционному кризису? Учитывая все предыдущие результаты его деятельности, во всех социально-экономических сферах, можно предположить, что и итог его сегодняшней деятельности в межнацотношениях и миграции будет соответствующим, обратным заявленным целям. Стоило бы поручить эти вопросы иному должностному лицу.

Или вот Совет при Президенте России по межнациональным отношениям. Там большинство адептов формирования "россиянской нации" и "толерантности". Достаточно сказать, что туда входят Валерий Тишков, директор Института этнографии и антропологии, бывший министр по делам национальностей в 1992 году, также – Вячеслав Михайлов, завкафедрой национальных и федеративных отношений РАНХиГС, бывший министр по делам Федерации и национальностей. То есть ельцинские министры по делам национальностей, идеологи и "практики" "россиянской нации" и привлечения мигрантов. Ответственным секретарем этого президентского совета является замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, который в ноябре прошлого года призывал журналистов не указывать национальность преступников, то есть один из тех, кто пытается спрятать этническую преступность в стране. Более того – допустил, что за упоминание национальности преступников можно привлекать к ответственности.

Там, в президентском совете, еще много подобных лиц. И это главные советники президента в госнацполитике. Что они насоветуют? Уже "досоветовали" до миграционного кризиса. Нужно как-то перетряхивать состав совета.

Все вышесказанное относится к федеральному уровню. И то, разумеется, не обо всех адептах наполнения мигрантами России упомянул. Полагаю, что и в регионах России должна быть проведена аналогичная кадровая работа.

Андрей Витальевич Сошенко, публицист, общественный деятель

Источник - ruskline.ru
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