Торговая марка воды по $50 за бутылку с "золотом" принадлежит дочери хокима Ташкента Артыкходжаева

12:17 21.02.2022

В интервью журналистам основатель компании Murad Buildings Мурод Назаров рассказал, что марка воды "Ocard" с частицами золота принадлежит дочери главы Ташкента Джахонгира Артикходжаева.



Предприниматель Мурод Назаров недавно исполнил роль Джеймса Бонда в рекламном ролике воды "Ocard".



Журналистка Ш. Мирсодикова спросила у бизнесмена: "Вы рекламируете воду "Ocard". Эта марка принадлежит вам?". "Нет, она принадлежит дочери Джахонгира Артикходжаева. Многие приглашают сняться в рекламе, но мы не актеры, и не рекламное агентство. Но на рекламу воды "Ocard" я согласился всего за один телефонный звонок", - рассказал Назаров.



По словам бизнесмена, идея снять рекламу в образе Джеймса Бонда исходила от мэра Дж.Артикходжаева. По его просьбе Назаров бесплатно снялся в рекламе.



"На съемки ушло два дня. Я весь был в синяках. Мы не использовали каскадеров, все трюки выполнял я сам. Целую неделю я залечивал раны, актером быть нелегко", - сказал Назаров.



Как сообщает Orginfo.uz, патент на товарный знак "Ocard" зарегистрирован 23 марта 2021 года компанией J-United Group LLC. Учредителем компании является Джахонгир Артикходжаев. Ранее местные СМИ сообщали, что бутылка воды "Ocard" стоит 515 тысяч сумов (около $50).