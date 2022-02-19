Токаев и его жена не имеют и не имели счетов в швейцарском банке – отрицает его пресс-служба

13:38 21.02.2022

Токаев не имеет счетов в швейцарском банке – Уали

опровержение информации о счетах

Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик Уали прокомментировал информацию о счетах президента Казахстана в швейцарском банке. Он уточнил, что сообщения, появившиеся в СМИ, являются фейковой информационной атакой, сообщает Zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев не имеет счетов в швейцарском банке, о которых стали писать некоторые СМИ. Президенту не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью, – говорится в сообщении Берика Уали на странице в Facebook.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, бывшая супруга Касым-Жомарта Кемелевича никогда не владела счетами.



Что касается Тимура Токаева, то ему 38 лет, он занимается предпринимательством, никогда не работал на государственной службе, – добавил Берик Уали.

Пресс-секретарь президента уточнил, что реформы, осуществляемые Токаевым, "кому-то не по нутру".



Эта фейковая информационная атака на главу государства преследует цель дискредитировать его, поскольку президент ведет энергичную работу по ограничению монополии в экономике и политике, осуществляет реформы, которые, возможно, кому-то не по нутру.

Берик Уали

Анастасия Московчук