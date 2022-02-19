Операция "Эвакуация": Россия принимает Донецк и Луганск

14:21 21.02.2022 Что на самом деле происходит в Донбассе - говорят очевидцы



Дмитрий Родионов

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Александр Дмитриевский

Алексей Албу



Третий день продолжается эвакуация мирного населения Донбасса в Россию.



Первой беженцев приняла Ростовская область. Сообщается, что местные власти задействовали около 200 автобусов, которые ожидают беженцев у пунктов пропуска через границу, а также у железнодорожной станции Успенская, куда прибывают поезда из ДНР, после чего они развозят людей либо по пунктам временного размещения, либо доставляют их к поездам, на которых они отправляются в другие российские регионы.



"По состоянию на утро [20 февраля] мы перевезли около 50 тыс. человек. Это цифра увеличивается, людей много выходит из ЛНР и ДНР", - рассказал РБК председатель комиссии по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности Гордумы Ростова-на-Дону Магомед Дарсигов. Утром 20 февраля МЧС сообщало, что с 18 февраля в Ростовскую область прибыли более 40 тыс. беженцев из Донбасса. Всего в регионе развернуто 92 пункта временного размещения.



Как сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, беженцы из Донбасса в Ростовской области находятся в 92 пунктах временного размещения.



20 февраля первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Волгоградскую область. Состав привез в Россию 443 человека. Первый поезд с 910 беженцами также прибыл в Воронеж.



Кроме того, о готовности принять жителей республик заявили 26 регионов, среди которых даже Приморский край, Амурская область и ЕАО.



Ждут беженцев даже в Абхазии и Южной Осетии.



- Донбасс не оставят один на один с украинскими нацистами, - заверяет политолог Алексей Албу, живший в Одессе, а сейчас на Кавказе.



- То, что мы видим сегодня на Донбассе не ново. С подобным проявлением агрессии со стороны националистов сталкивались и жители Абхазии, и Южной Осетии. Именно поэтому сегодня и абхазы, и осетины протягивают руку помощи народу Донбасса и делают все возможное, чтобы помочь в борьбе с украинскими нацистами.



Администрация Сухума сообщила, что готова принять беженцев из ДНР и ЛНР, а МЧС Абхазии выразило готовность прибыть в Донбасс для оказания помощи мирному населению. Помимо этого, Черноморское Казачье Войско Абхазии объявило о создании Единого штаба помощи Донбассу. В штаб вошли представители семи общественных организаций.



Не остается в стороне и Южная Осетия. На страницах нашего издания мы сообщали, что президент РЮО Анатолий Бибилов предложил Денису Пушилину помощь, уведомив, что республика готова принять группу детей-сирот. Указания о готовности доставить и разместить детей из ДНР уже даны главе Министерства чрезвычайных ситуаций Южной Осетии Азамату Чочиеву. Предложение о помощи также направлено в ЛНР.



Помощь идет не только от официальных структур. Напомню, что многие неравнодушные граждане Южной Осетии и Абхазии в 2014 году пришли на помощь Донбассу. Некоторые из них сложили головы в борьбе с современным фашизмом. Их подвиг никогда не будет забыт ни в Луганской, ни в Донецкой народных республиках.



Сам я сейчас нахожусь в Луганске, своими глазами видел взрыв газопровода, стоял в пробке перед заминированным в Самсоновке мостом, участвовал в помощи в эвакуации граждан. Ситуация напряженная.



Да, действительно, люди запасаются топливом, едой, сигаретами. На заправках второй день ажиотаж, однако, бензина пока всем хватает, еды тоже. Несмотря на провокации украинских ДРГ, эвакуация проходит достаточно организованно. Люди напуганы, однако паники нет.



- Эвакуация во всех городах проходит организованно - автобусами и железнодорожным транспортом, - рассказал житель Луганск Максим Корнилов (имя изменено по просьбе источника).



- Отмечу, что, по моим наблюдениям, эвакуируется не более 10−15 процентов - это если говорить об организованной эвакуации, процентов 20−30 в частном порядке. Речь о женщинах и детях, мужчинам от 18 до 55 выезд фактически запрещен.



При этом не наблюдается каких-либо давок, какой-либо паники. Конечно, есть какое-то количество паникеров, но оно не довлеет над общим числом людей. И то, в самом начале - когда только объявили об эвакуации - там некоторые очереди на заправках появились, я стоял минут 20, это было буквально через час после объявления об эвакуации.



Сейчас все спокойно, бензин на заправках есть, дефицита продуктов не наблюдается. Ситуация и близко не напоминает то, что было в 2014-м. Конечно, очереди к банкоматам присутствуют, и это логично, так как в республике нет частной банковской системы, ограничены безналичные расчеты. Поэтому наличка у нас на вес золота.



Тем более, что выводы средств с российских и украинских карт и с электронных кошельков осуществляются коммерческими организациями, а они работают нестабильно, плюс были выходные. Поэтому и очереди. Но максимум - человек на 20. И это днем.



С утра или вечером уже не было очередей. И наличка везде есть, я не видел, чтобы кому-то не хватило. А у кого карты госбанков ЛНР - вообще без проблем купить продукты по ним в магазине, чтобы не тратить время на обналичивание.



- Ситуация сложная, но паники нет, - говорит историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба из Донецка Александр Дмитриевский.



- У нас-то и до войны многие опасности смотрели в лицо ежедневно: тот же шахтер, уходя под землю, никогда не знает, отдаст ли сегодня второй жетон табельщику. А после 2014 года большинство и вовсе разучилось бояться: к постоянной опасности быстро привыкаешь. Поэтому жизнь чаще всего регулируется правилом "Пусть будет что будет, а ты делай что должно!"



Эвакуируются в основном жители прифронтовых районов. Большинство тех, кому предлагается эвакуация, остаются. Хотя на улицах стало немного свободнее, да и дорогих машин поубавилось: сложные времена очищают общество от балласта.



В магазинах ассортимент не поменялся, какой-то ажиотажной скупки товаров не наблюдается. Заправить авто - не проблема: очереди на заправках присутствуют, но небольшие - до полутора десятков машин.



Единственное, где был относительно сильный ажиотаж - это у банкоматов и в отделениях банков: многие пытались снять имеющиеся на карточках деньги. Из-за этого к выходным все банкоматы опустели, а к полудню субботы даже в некоторых кассах Центробанка ДНР имел место дефицит наличности.



Впрочем, если на карточке есть деньги, а наличность нужна срочно, то поступают следующим образом: надо прийти в ближайший супермаркет, или же в любое другое место, где можно расплатиться карточкой, и объявить покупателям что готов оплатить карточкой их покупку в обмен на наличность. Личный опыт показывает, что обычно идут навстречу.



- Ситуацию в ДНР после командировки туда оцениваю в целом как тревожно-ожидательную, - рассказывает только что вернувшийся из Горловки редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.



- И как ни странно, в чем-то позитивную. Однозначно одно: все - и женщины с детьми в Горловке, которые уезжали в эвакуацию, с которыми я общался, и другие жители, и ополченцы сходятся в одном. Им надоело, если не сказать нецензурно, то непонятное положение, в котором они находятся 8 лет. То Украина убивала, то Россия держит за не пойми кого. Они хотят даже и войны, чтоб как-то с этим закончить.



А вот ситуацию в РФ я оцениваю как тревожно-плохую. Отдельный привет хочу передать россиянским (именно россиянским) жлобам и мерзавцам, которые смеют упрекать беженцев, что они едут в Россию и там получают по 10 тысяч рублей.



И вот что интересно: раньше навальнисты* критиковали путинских олигархов, отнимающих деньги у россиян, и вывозящих их на Запад. И это в целом справедливо. Но теперь у кого они деньги хотят отнять - у бабушек и детей из Горловки, которую регулярно обстреливают ВСУ, с которыми я общался. И которые просто не хотят сидеть в подвале, когда наступит война.



Вам им жалко 10 тысяч рублей? Фиксируем плавный переход от Романа Абрамовича с яхтой к бабушке из Горловки. Она все украла?



И вот это жлобство - не только либеральное, а просто повальное тупое жлобство в соцсетях, никаких не либералов, а просто людей, называемых емким словечком "вырусь", поражает.



Между тем, недовольство приемом беженцев высказывают не только статусные российские либералы, соответствующие записи появились в ростовских соцсетях, где люди предлагают чиновникам разместить беженцев у себя дома. О настроениях в городе, принимающем на себя основной наплыв, рассказал политолог из Ростова Станислав Смагин.



- На самом Ростове это пока никак не сказывается. Естественно, люди тут следят, переживают, но это такое "общероссийское" переживание. У нас никто не думает, а что будет именно с Ростовом в этой ситуации, думают о том, как пел Шевчук - что же будет с Родиной и с нами.



Насчет этих цитат из соцсетей, мол, опять понаехали - да, такие люди есть и были всегда. Такое отношение к Донбассу - оно присутствовало с 2014-го года в той или иной степени. Хотя и сопереживающих достаточно. Это проблема всего атомизированного российского общества, а не только Ростовской области как прифронтового региона.



В любом случае, я бы не сказал, что злорадствующих больше, чем сочувствующих. Преобладает же нейтрально-тревожные настроения, с тревожностью за самих себя.



Но надо отметить, что пока ситуация Ростова никак не коснулась - волна беженцев до нас еще не дошла, поэтому сложно сравнивать с ситуацией 2014-го года. Развертывание только началось, пока неизвестно, где размещают беженцев - все это пока где-то в области.



В 2014-м и область, и государство, и общество беженцев встретили достойно. Тогда было больше сопереживания Донбассу, но тогда и вовлеченность была больше - когда на границе области рвутся снаряды, залетают на нашу территорию - трудно остаться в стороне. Люди сопереживали беженцам, помогали гуманитаркой. Положение прифронтовой полосы было правильно воспринято большинством людей.



Конечно, за 8 лет людей этой темой "перекормили", нельзя столько времени пребывать в состоянии постоянного сопереживания. Даже у самих жителей Донбасса за восемь лет выработалась "привычка" к войне. Вот и здесь у людей выработалось спокойное понимание ситуации.



Потом наши ток-шоу сформировали у многих впечатление, что происходящее в Донбассе это некая "внутрихохляцкая" разборка. Через такую призму даже здесь, в Ростове, людям тяжело воспринимать происходящее как нечто их тоже касающееся.



Конечно, Ростовская область сейчас пребывает в состоянии втягивания в тревогу - в большей степени, чем в среднем по России, но пока в крупных городах это не ощущается.



* Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношение которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Источник - СвободнаяПресса

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