Каким будет расклад на выборах президента Франции

14:23 21.02.2022 Погадать на короля: каким будет расклад на выборах президента Франции

Кто из кандидатов выйдет в решающий раунд и как они относятся к России



Евгения Аронова



Президентская кампания во Франции выходит на финишную прямую. До выборов осталось меньше двух месяцев, а действующий лидер Эммануэль Макрон пока тянет с выдвижением, хотя всем очевидно, что он будет переизбираться. Макрон популярен и по опросам лидирует. Его основной соперницей до недавнего времени считалась Марин Ле Пен, кандидат от партии "Национальное объединение". Однако позиции последней серьезно пошатнулись, поскольку на политическую сцену ворвался крайне правый претендент на президентство Эрик Земмур ("Реконкиста"). Заметную конкуренцию им составляет Валери Пекресс от "Республиканцев". У левых на этих выборах шансов практически нет. Схематично расклад выглядит так, а подробности - в материале "Известий".



Лидер выжидает



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Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 10 апреля. Второй запланирован на 24-е. Кандидаты вовсю готовятся к поединку и проводят избирательные кампании. При этом самый очевидный претендент - действующий президент Эммануэль Макрон - пока официально не выдвинулся на выборы. Спешить ему особо некуда: он обязан заявиться до 4 марта. Дольше него в современной истории Франции с объявлением тянул только Франсуа Миттеран, который сообщил о намерении баллотироваться на второй срок за 33 дня до выборов.



По мнению Арно Мерсье, профессора парижского Университета Пантеон-Ассас, Макрон не спешит с выдвижением, поскольку хочет защитить себя от нападок соперников. Однако Макрона несколько оправдывает довольно загруженная международная повестка. "Он встречался с президентом [России Владимиром] Путиным в Москве, ездил на Украину, потом есть вопрос Мали. Сейчас, когда эти вопросы меньше влияют на его расписание, можно предположить, что он объявит о своей кандидатуре менее чем через неделю", - сказал Мерсье РИА Новости.



По данным опроса Французского института общественного мнения ifop на 17 февраля, действующего лидера страны в первом туре готовы поддержать 26% тех, кто собирается голосовать. За Марин Ле Пен готовы отдать голоса 16,5% избирателей, за Эрика Земмура -16%, еще 15% предпочли Валери Пекресс.



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Ле Пен, согласно анализу эксперта РСМД Алексея Чихачева, вынуждена менять основную направленность своего предвыборного проекта, ведь часть лозунгов у нее позаимствовал Земмур. Поэтому она сосредоточилась на идее улучшения жизни простых французов - рабочих, фермеров, мелких бизнесменов. Предлагается снизить налоги, индексировать пенсии, дополнительно поддержать многодетные семьи. Эдакий щелчок по носу Макрону, которого прозвали "президентом богачей". Тем не менее спорные миграционные тезисы Ле Пен остаются в программе.



Еще политик обещает выйти из НАТО. Но эта идея, особенно после скандала с подлодками, и так довольно популярна во Франции - такой же точки зрения придерживаются и Земмур, и Пекресс, и даже левый кандидат Жан-Люк Меланшон.



Руководитель сектора региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев в беседе с "Известиями" рассказал, что Ле Пен за последние годы "пыталась сгладить острые углы и показать свою партию как традиционную правую политическую силу, которая не несет в себе ничего радикального, а просто отстаивает традиционные ценности - республика, христианство, семья".



Среди правых 63-летний Земмур выделяется больше всех. Он кандидат яркий, скандальный, провокационный, без опыта в политике, но с богатым багажом в публицистике. Политик, которого нарекли французским Трампом (с экс-президентом США он даже недавно говорил по телефону), следующим образом определил приоритеты своей программы: независимость страны и защита национальной идентичности, жесткое ограничение иммиграции, борьба с исламизацией, повышение качества образования, снижение налогов, развитие промышленности.



"Что касается самого возмутителя спокойствия - Земмура, то его линия во многом пересекается со стилистикой британских брекзитеров 2016 года и Дональда Трампа. По аналогии с ними и пользуясь своим опытом полемиста, он в основном напирает на эмоции, а не использует количественные выкладки и аргументы, формулируя броские лозунги из серии "сделать Францию снова велико", "невозможно - это не по-французски", цитируя Наполеона I", - пишет Алексей Чихачев.



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На фоне коллег кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" и глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс выглядит умеренно скучно, хотя начинала довольно громко, описывая себя как сочетание Ангелы Меркель и Маргарет Тэтчер. Ее карьера в политике была стремительной: в 2002-м она стала членом нижней палаты французского парламента, в 2007-м министром высшего образования и в 2011-м министром бюджета. В 2015-м она возглавила региональный совет Иль-де-Франс. Пекресс выступает за квоты на иммигрантов, предлагает увеличить поддержку семей с детьми, внести ряд изменений в уголовно-исправительную систему, поднять зарплаты и провести пенсионную реформу.



Ее внешнеполитический курс заключается в отстаивании прежде всего национальных интересов Франции, которое, впрочем, должно идти в русле общеевропейской политики. Однако, полагает Чихачев, пока такая комбинированная тактика не дает эффекта, поскольку для умеренных избирателей более очевидным выбором будет Макрон, а для крайне правых - Ле Пен и Земмур.



Левые в пролете



Блок левых в этот раз производит плачевное впечатление. Лидирует среди них Жан-Люк Меланшон - за него готовы проголосовать 11% участников опроса ifop. У других кандидатов сильно меньше поддержки. Если бы они объединились, то добились бы явно больших результатов, охватив разный электорат, а так все взяли только по небольшому куску избирательного пирога. "На маленькой сцене слишком много действующих лиц", - пиcала в этой связи газета "Либерасьон". "Правда, никто особо не верил в союз левых сил. Но кто бы мог подумать, что пальцев на одной руке будет недостаточно, чтобы сосчитать кандидатов?" - удивляется издание.



В целом рассчитывать на выход кого-то из левых во второй тур не приходится.



А кто именно выйдет в финальный поединок кроме Макрона, пока сказать в точности нельзя. "Расклады могут измениться. По всем опросам, гарантированно проходит только действующий президент Макрон", - отметил Павел Тимофеев. Земмур с Ле Пен борются за один и тот же электорат. А электорат у Пекресс во многом тот же самый, что и у Макрона: чиновники средней или высшей руки, управленцы, предприниматели. Это люди уже немолодые, состоявшиеся, положительно настроенные к Евросоюзу, которые хотят, чтобы власть обеспечивала интересы бизнеса.



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Получается, подытожил эксперт ИМЭМО, что успешная и богатая Франция будет выбирать между Макроном и Пекресс, а что касается низов среднего класса, они будут смотреть в сторону Ле Пен и Земмура.



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Что касается взглядов потенциальных президентов на отношения с Россией, то тут можно испытывать осторожный оптимизм. Как отметил Тимофеев, Ле Пен пытается активно продвигать такую линию: Франция и Россия - исторические союзники, они должны держаться вместе на антиамериканской и антинатовской почве. Но есть и другой подход, добавил эксперт, учитывающий, что Франция - один из основателей ЕС и НАТО, а Россия для них страна-соперник. "Макрон в рамках своего президентского мандата старался преследовать сразу две тенденции. Он сказал, что мы выступаем за диалог с Россией, мы должны европейские проблемы решать только вместе с Россией, но при этом диалог должен быть требовательным", - продолжил специалист.



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По его мнению, Макрон будет выступать с тех же позиций, подчеркивая, что наладил личный контакт с президентом России - они много раз встречались. "Думаю, что такие люди, как Марин Ле Пен и Эрик Земмур, будут, скорее всего, упрекать его в чрезмерном атлантизме, в том, что он действовал по указке американцев и слишком жестко обходится с Россией, с которой можно дружить и бросать вызов НАТО", - пояснил Павел Тимофеев.



Что касается Пекресс, то у нее есть человеческий, культурный интерес к России: в юности она побывала в Крыму, любит русскую литературу и говорит по-русски. От нее можно ожидать как заявлений о том, что она сможет наладить отношения с Москвой лучше, чем Макрон, так и критики в адрес президента из-за его мягкого подхода, подчеркнул эксперт. Кандидат "Республиканцев" говорила, что Россия нуждается в диалоге с Европой, она понимает только разговор с позиции силы.



Тем не менее о том, как будет дальше развиваться политика Франции в отношении России в случае, если пост президента займет не Макрон, говорить в любом случае преждевременно. Ведь одно дело давать обещания на выборах и совсем другое - принимать решения, находясь на высшем государственном посту. Источник - Известия

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