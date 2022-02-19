Москва - Баку: сеанс кризисной одновременной дипломатии

14:26 21.02.2022

Станислав Тарасов



Президент Азербайджана Ильхам Алиев понимает, что развитие украинского кризиса по негативному сценарию может аукнуться и в Закавказье, и поэтому он действуют исходя из собственных национальных интересов.



В условиях кризисной челночной дипломатии, связанной как с осложнившимися отношениями между Россией и Западом, так и с поиском решений в связи с ситуацией вокруг Украины, визит главы любого государства в Москву воспринимается именно в этом контексте. Поэтому сообщение о том, что в ближайшие дни Россию с рабочим визитом посетит президент Азербайджана Ильхам Алиев воспринимается с повышенным интересом, хотя формально его можно связывать с 30-летием установления дипломатических азербайджано-российских отношений. С 21 февраля по 1 марта в Москве проходят культурные мероприятия, посвященные этой дате.



Не приходится особо гадать относительно повестки предстоящих переговоров. Речь идет о дальнейшем развитии торгово-экономического и иных форм сотрудничества между двумя странами, обсуждении проблем постконфликтного периода после второй карабахской войны, диалоге Азербайджана с Арменией. Но есть и другие важные "побочные" нюансы с их видимой частью. 18 января, спустя несколько дней после рабочей поездки Алиева в Киев и его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, азербайджанский лидер звонил президенту России Владимиру Путину. Также недавно он по телефону общался и с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым обсуждал в том числе проблемы украинского кризиса. Как утверждает бакинский эксперт Эмиль Мустафаев, "Алиев начинает играть важную роль, выступая в качестве посредника в нормализации российско-украинских отношений". В свою очередь турецкий политолог, профессор Университета Кахраманмараша Тогрул Исмаил считает, что Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "действуют в тандеме", только Эрдоган взял на себя роль посредника в "решении проблем между Россией и НАТО", так как на этом направлении "существует множество давно накопившихся вопросов".



В этой связи турецкая сторона предлагает провести специальный саммит на высоком уровне в Стамбуле. "Если бы это была только двусторонняя проблема, наши страны могли бы выступить эффективными посредниками в данном вопросе, - говорит Исмаил. - Но вопрос в том, насколько Азербайджан и Турция смогут повлиять на позиции НАТО и Москвы или стран ЕС. Конфликт гораздо глубже. Будем надеяться, что встреча в Стамбуле станет началом конструктивного поиска решений по диалогу Москвы и Киева, придаст ему новую положительную динамику, а лидеры наших стран поспособствуют этому". При этом Исмаил исходит из того, что "накопился большой положительный опыт контактов между президентами Эрдоганом и Путиным", работает и фактор "теплых доверительных личных отношении между Путиным и Алиевым", что может сказаться "на эффективности посредничества между Москвой и Брюсселем и между Москвой и Киевом". Более того, в Анкаре полагают, что после второй карабахской войны во взаимоотношениях стран в треугольнике Россия - Турция - Азербайджан "появились новые качественно позитивные элементы, которых раньше не было".



Еще один важный момент. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе очередного телефонного разговора с Путиным заявил, что активный поиск дипломатического решения украинского кризиса должен привести к "встрече на высшем уровне с целью определить новый порядок мира и безопасности в Европе". Сообщается, что в ближайшие дни глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан встретится и проведет переговоры по этой проблеме со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Кстати, и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предлагал Иерусалим в качестве "оптимального места для встречи лидеров России и Украины". Выступить в роли миротворца пытался канцлер Германии Олаф Шольц. Тогда выходит, что тандем Алиев - Эрдоган следует параллельным курсом, но их предложения не стоит отвергать сходу, хотя бы для сохранения возможностей в дипломатическом маневрировании. Это важно сейчас, когда кризис вокруг Украины приближается к некоей острой фазе с непонятными перспективами и назревает момент для ввода в действие "третьей силы", чтобы изменить ход событий через смену эпицентра кризиса.



Но с чем именно прилетит Алиев в Москву, будет ли он иметь возможность действовать встречным курсом, никто пока не знает. Главное в том, что вовлечение Азербайджана и, возможно, Турции в обсуждение путей решения украинского кризиса становится реальностью, хотя на уровне экспертов, не только российских, иногда звучат скептические голоса, выражающие сомнение в том, что инициатива Алиева - Эрдогана может оказаться жизнеспособной и политически востребованной. Вместе с тем лидеры этих двух государств понимают, что развитие украинского кризиса по негативному сценарии может аукнуться на Ближнем Востоке и в Закавказье, поэтому они действуют исходя из собственных национальных интересов.



В целом же азербайджано-российские отношения становятся более динамичными, контактов больше как на уровне президентов, так и на других уровнях. Как говорил Путин в интервью AzTV, с президентом Азербайджана "иногда сложно договориться, но если договоренности достигнуты, то можно быть уверенным в их исполнении", и "уровень стратегического партнерства достигнут не на бумаге, а на деле, есть очень хорошие перспективы развития". Так что посмотрим, что дальше и будут ли реализованы открывающиеся новые возможности для урегулирования ситуации вокруг Украины путем переговоров.