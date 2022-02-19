 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 21.02.2022
15:15  Четыре сценария для Донбасса: зачем Россия и Украина тянут время
14:28  После провалов "сценариев Каримова и Назарбаева" "Аркадаг" ускорил династический транзит
14:26  Москва - Баку: сеанс кризисной одновременной дипломатии
14:24  Кто ответит за 30-летнее опошление казахской этнокультуры и фейк про шаманизм? Ч. 1, - Н.Нуртазина
14:23  Каким будет расклад на выборах президента Франции
14:21  Операция "Эвакуация": Россия принимает Донецк и Луганск
13:38  Токаев и его жена не имеют и не имели счетов в швейцарском банке – отрицает его пресс-служба

12:17  Торговая марка воды по $50 за бутылку с "золотом" принадлежит дочери хокима Ташкента Артыкходжаева
11:22  Тряхануть всех "миграционных" начальников! Путин призвал к жестким мерам против нелегальных мигрантов, - А.Сошенко
11:14  Почему больше никто не верит Америке, - Владимир Прохватилов
11:07  Если не сын, то кто: интриги властного транзита в Туркменистане, - А.Князев
11:04  Представители президента появятся в каждой махалле Узбекистана, - Ш.Мирзиеев
10:57  Нумерологический транзит. Что означает передача власти в Туркменистане, - Темур Умаров
10:51  Если драка становится неизбежной, или Вглядываясь в Донбасс… - А.Дудчак
09:49  У семьи президента Казахстана Токаева также нашли офшоры и квартиры в Женеве, - "МК"
09:22  Три казахстанских вуза-аутсайдера закрыты по решению суда
09:19  Россия проигрывает Соединенным Штатам в Киргизии по всем статьям, - Т.Джумадылов
09:13  Иранский вектор расширения ОДКБ: Хотите ядерный зонтик? Становитесь союзником, - В.Михайлов
08:41  Украинский вопрос и неизбежность раздела Украины, - С.Баранов
08:15  Мюнхенский сговор-2022. "Миротворцы", толкающие в войну, - Владимир Овчинский
07:55  Бывший министр обороны Казахстана Бектанов задержан. За неподавление
07:43  Запрет на праворульные машины в Киргизии. Кто прав? - Ю.Копытин
07:40  Пятое колесо в телеге. Страдания КазАвтопрома, Ч. 2 - Е.Косенко
07:37  Нужна ли Казпрезиденту своя партия? - Д.Ашимбаев
07:00  По замерзшему грунту. О логике России и Запада на пике эскалации, - А.Баунов
06:07  Эксперименты Зеленского с Донбассом, - Антон Каневский
02:12  Китай превращает Иран в свою сырьевую колонию, - М.Магид
Воскресенье, 20.02.2022
21:13  КазМинюст начинает расследовать факт вывоза капиталов семейством Назарбаевых
21:00  А старики, а старики уходят в бой. Два громких скандала снова столкнули Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, - "Къ"
18:39  Президент Алиев обвинил в коррупции и арестовал ряд азербайджанских полководцев
16:19  В грузинском Вариани установлен памятник И.В.Сталину
14:22  Мартовские иды: Казахстан проверят на перемены
10:55  Мирзиеев спросил у хокима Ташкента не распределяют ли чиновники земли среди своих знакомых?
10:07  Путин отказался от претензий на Северный Казахстан, - "СП"
08:00  Ряд месторождений Казахстана выставят на аукцион
07:43  Союз обязывает. Россия и Китай объявили о стратегическом взаимодействии, - "ВПК"
00:56  Революция не закончилась: в Казахстане "языковые патрули" нападают на стариков и женщин
00:52  Пленного зоолога Северцова едва не посадили на кол в Туркестане (история), - А.Михайлов
00:50  Латышские фашики разрушили мемориал Советскому солдату и утопили в реке пушку "ЗиС-3"
00:48  Самая плохая новость для киевского режима, - Ю.Борисов
00:47  Беженцы Донбасса: "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца"
00:42  Тайны холдинга Jusan Technologies. Подробнее о миллиардной кубышке Назарбаевых. припрятанной в Лондоне
00:00  Сразу после Олимпиады начнется боевой замес в Донбассе и вокруг Тайваня, - Ю.Жданов
Суббота, 19.02.2022
19:38  Скончался российский исламовед и политолог Шамиль Султанов
18:03  Когда США приблизятся к демократии советского уровня, - Герман Садулаев
18:02  Чем опасна дорогая нефть, - О.Самофалова
16:14  Почему в Молдавии требуют отставки правительства
16:11  Обыкновенный геноцид. О реакции Запада на уничтожение русских на Донбассе, - А.Сошенко
15:44  Спасен ли братский Казахстан? - Александр Храмчихин
12:38  Аркадаг выпустил первую книгу... в этом году - "Сияющие шаги благополучия"
11:04  Задержан Шухрат Данбай - экс-директор Атырауского НПЗ в Западном Казахстане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Туркменистан   |   Узбекистан   | 
После провалов "сценариев Каримова и Назарбаева" "Аркадаг" ускорил династический транзит
14:28 21.02.2022

Казахская служба РСЕ/РС

Сын президента Туркменистана намерен участвовать во внеочередных президентских выборах в марте. В Центральной Азии может быть осуществлена династическая передача власти. Как январские события в Казахстане повлияли на решение лидера "самой закрытой страны" региона?

ПЕРЕД УХОДОМ ОТЦА СЫН ПРЕДЛОЖИЛ 30-ЛЕТНИЙ ПЛАН

На специальном заседании верхней палаты парламента Туркменистана – Народного Маслахата – 11 февраля 64-летний президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил о своей предстоящей отставке, заявив, что "перешагнул возраст пророка" и "готов уступить дорогу молодым". Затем в Центральной избирательной комиссии объявили 12 марта днем досрочных президентских выборов.

Сын президента Сердар Бердымухамедов уже готов баллотироваться на выборах. В последние годы он часто переходил с одной должности на другую. Его выдвинули кандидатом от Демократической партии. Сердар в настоящее время является заместителем председателя кабинета министров. Поскольку кабинет возглавляет президент, Сердар является заместителем своего отца. Бердымухамедов-младший принял участие и в заседании Народного Маслахата, где представил 30-летний план экономического развития страны до 2052 года.

После недавно внесенных поправок к Конституции Туркменистана президент избирается сроком на семь лет, при этом один человек может избираться по несколько раз без ограничений. Нынешний президент Гурбангулы Бердымухамедов избирался президентом трижды за 15 лет начиная с 2007 года. Последние президентские выборы в стране состоялись в 2017 году – тогда тоже вносили поправки в Конституцию, и уже в шестой раз. Президентский срок Гурбангулы Бердымухамедова не закончился, по закону он может править еще два года.

Во многих странах Центральной Азии не было свободных, справедливых и конкурентных выборов с момента обретения независимости, и Туркменистан – не исключение. Выборы в Туркменистане часто критикуются международными организациями как недемократические.

"СЫН НАРОДА", ОБОШЕДШИЙ ОТЦА

Гурбангулы Бердымухамедов пришел к власти в 2006 году после смерти первого президента Сапармурата Ниязова и все время переизбирался "большинством голосов" начиная с первых выборов 2007 года. В последние годы в стране накопилось множество социальных проблем, наблюдается нехватка продовольствия и отток населения за рубеж. Официальные СМИ годы правление Бердымухамедова–отца называют "эпохой могущества и счастья".

В первые годы президентства Бердымухамедова его семья и дети практически не упоминались. Сначала мало что было известно о его единственном сыне Сердаре. Фото супруги Бердымухамедова было опубликовано только в прошлом году.

В 2018 году карьера Бердымухамедова-сына резко пошла вверх, и тогда эксперты предположили, что он готовится стать президентом. Сердар был главой велаята и министром, представителем в агентстве, международных организациях, работал в посольстве и дважды был депутатом. Сердар Бердымухамедов является выпускником сельскохозяйственного университета в Туркменистане и дипломатической академии в Москве. Он находится в центре внимания общественности с 2016 года.

В последние годы Гурбангулы Бердымухамедов отправлял сына на встречи лидеров региона, международные спортивные соревнования и другие мероприятия, а также с официальными лицами, в том числе с главами государств.

Недавно Сердар Бердымухамедов встретился с премьер-министром России и императором Японии. Он посетил Иран и Узбекистан и провел переговоры с их президентами.

Некогда незаметного Сердара, фото которого редко публиковались, теперь видят чаще, чем его отца-президента. Официальные СМИ называют его "сыном народа".

ПУТЬ ПРЕЕМНИКОВ В ТУРКМЕНИСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ

Сердару исполнилось 40 лет в сентябре прошлого года. Согласно Конституции Туркменистана, баллотироваться на пост президента может любой человек старше 40 лет, проживший в стране последние 15 лет. Однако он прожил в стране девять лет. Этого срока недостаточно для избрания депутатом. Депутатом может стать только человек, проживший в Туркменистане последние 10 лет.

В 2016 году еще одна авторитарная страна в Центральной Азии, Таджикистан, внесла поправки в свою Конституцию, чтобы снизить возрастной ценз для кандидатов на пост президента до 30 лет. Через год после внесенных поправок сыну президента Эмомали Рахмона Рустаму Эмомали исполнилось 30 лет. В том же году он стал мэром Душанбе, а с 2020 года является председателем верхней палаты парламента. Спикер верхней палаты парламента - второй по влиятельности человек в Таджикистане. Фактически, если президент уйдет в отставку по состоянию здоровья, его заменит спикер верхней палаты.

В 2020 году в Туркменистане после поправок, внесенных в Конституцию в седьмой раз, Народный Маслахат стал верхней палатой парламента. Согласно изменениям, экс-президенты становятся постоянными членами Народного Маслахата.

Нынешним председателем Народного Маслахата является Гурбангулы Бердымухамедов. Нет сомнений, что он останется на своем посту после ухода с поста президента.

Таким образом, несмотря на то что президент Таджикистана Эмомали Рахмон позаботился о своем преемнике раньше, чем в Туркменистане, Туркменистан как бы находится "впереди" в плане реализации.

НОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА

Внимания заслуживают поправки в Конституцию Туркменистана 2020 года. В случае болезни президента и невозможности исполнять им свои обязанности, он досрочно освобождается от должности. В этом случае по результатам независимой медицинской комиссии Народный Маслахат и меджлис принимают соответствующее решение. Если туркменский президент действует вразрез с Конституцией или нарушает закон, парламент может выразить ему недоверие. В этом случае будет проведен референдум об отстранении президента. Если по этим и другим причинам президент не может исполнять свои обязанности, его полномочия переходят к председателю Народного Маслахата до выборов. В этом случае президентские выборы должны быть проведены в течение 60 дней.

Кроме того, Народный Маслахат может рассмотреть вопрос о назначении на должность и освобождении от должности председателя Верховного суда, генерального прокурора, министра внутренних дел и министра юстиции "по представлению президента". Народный Маслахат вправе наградить президента государственной наградой, присвоить ему воинские и государственные звания.

Согласно поправке к Конституции, президент может делегировать часть своих полномочий председателю Народного Маслахата. К ним относятся функции по руководству внешнеполитической деятельностью, ведение переговоров с другими странами, подписание международных соглашений, назначение и отзыв туркменских послов, принятие верительных грамот, награждение государственными наградами и предоставление амнистии.

Это показывает, насколько будущий президент Туркменистана зависит от председателя Народного собрания и что Бердымухамедов-отец не останется в стороне.

"ВОЗРАСТ ПРОРОКА" И ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЛИМИТ

Гурбангулы Бердымухамедов, который, как считается, контролирует энергетические ресурсы страны через своих родственников, не оправдал надежд на реформы, обещанные им после прихода к власти. В стране продолжают ограничивать права и свободы человека.

Бердымухамедов свою предстоящую отставку объясняет тем, что "перешагнул возраст пророка". Известно, что в 2020 году он отметил свой 63-й день рождения, "возраст пророка".

Стоит отметить, что даже в странах, где государственное устройство основано на религиозной системе, нет никаких возрастных ограничений для власть имущих, перешагнувших возраст пророка. Однако в культуре Центральной Азии придают большое значение "возрасту пророка" как особому моменту жизни. И на это обращает внимание только президент Туркменистана.

Эксперты связывают предстоящий уход Бердымухамедова с поста президента с состоянием его здоровья. По некоторым данным, у президента Туркменистана сахарный диабет. Его периодическое отсутствие, особенно в 2019 году, породило слухи о здоровье Бердымухамедова.

Другие центральноазиатские коллеги Бердымухамедова не поднимали вопрос о своей отставке, хотя и перешагнули "возраст пророка".

Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону 69 лет. В соответствии с последней конституционной реформой он может баллотироваться в президенты без ограничений. На выборах 2020 года его избрали президентом на пятый семилетний срок. Статус Рахмона "Основатель мира и национального единства – Лидера нации" закреплен в Конституции. Сегодня Эмомали Рахмон является старейшим президентом Центральной Азии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев младше Рахмона на год. 68-летний Токаев сменил на посту Нурсултана Назарбаева, который ушел в отставку в возрасте 79 лет. Согласно Конституции Казахстана, ни один президент, кроме Назарбаева, имеющего статус "елбасы", не может избираться более чем на два пятилетних срока. Токаев заявил в интервью государственному телеканалу после январских событий, что не будет баллотироваться более чем на два срока.

64-летний президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев является ровесником президента Туркменистана. В прошлом году он был переизбран на второй срок. Если Конституция Узбекистана не будет изменена, Мирзиеев не сможет переизбраться на третий срок. На встречах и в СМИ его называют "юртбаши – глава страны".

Самым молодым президентом в Центральной Азии является 53-летний кыргызский лидер Садыр Жапаров. Он – шестой президент с момента обретения независимости, впервые был избран на выборах 2020 года. Согласно Конституции Кыргызстана, в которую были внесены поправки после прихода к власти Жапарова, президент может быть переизбран на второй пятилетний срок. Прежде президент Кыргызстана избирался сроком на семь лет.

ПЕРЕДАЧА ВЛАСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СЕМЬИ

Вопрос о том, почему в Туркменистане 12 марта проводятся досрочные президентские выборы, остается открытым. Некоторые эксперты предполагают, что подготовка Бердымухамедова-младшего на пост президента было давно запланированным шагом, другие считают, что январские события в Казахстане ускорили выборы в Туркменистане.

Как бы то ни было, туркменский лидер, похоже, намерен передать власть в надежные руки и стать верховным арбитром. В этом плане он повторяет действия "елбасы" Нурсултана Назарбаева, передавшего пост президента в Казахстане своему бывшему доверенному лицу, спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву. Только передача власти в Туркменистане отличается тем, что передается от отца к сыну. Этот сценарий готов и в Таджикистане. Между тем январские события в Казахстане стали не причиной, а следствием затянувшегося транзита власти.

До январских событий сценарий руководившего Казахстаном около 30 лет Нурсултана Назарбаева по передаче власти, своего наследия и семьи в "надежные руки" эксперты называли самым удачным для автократических лидеров. Среди экспертов высказывалось мнение, что даже президент России Владимир Путин, находящийся у власти более 20 лет, может выбрать этот путь. В то время как Шавкат Мирзиеев, преемник руководившего Узбекистаном с момента приобретения независимости Ислама Каримова, начал забывать о наследии "учителя", казалось, что Назарбаев, который имеет статус "елбасы" и обладает некоторой властью, а его семья доминирует в политике и экономике, не просчитался.

Однако после январских событий, потрясших Казахстан в начале года, много говорилось о провале "сценария Назарбаева". Некоторые эксперты предположили, что между Назарбаевым и выбранным им преемником Токаевым произошел раскол, другие высказали мнение, что влиятельная семья экс-президента оказывает давление на президента. По официальным данным, во время беспорядков погибли 227 человек и тысячи были ранены. Токаев был вынужден ввести войска Организации Договора о коллективной безопасности, в которой доминирует Россия. Иными словами, высказываются предположения, что вопрос о смене власти в стране решает Кремль. "Аркадаг", внимательно изучивший "неудачные" кейсы своих соседей Узбекистана и Казахстана, возможно, ускорил затянувшийся процесс "передачи трона".

Источник - Радио Азаттык
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645442880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Правительство продолжит оказывать системные меры поддержки отечественному бизнесу
- Премьер-Министр РК провел ряд встреч
- Установить конкретные законодательные нормы по доступу производителей к оптово-розничным рынкам
- Нужна ли президенту своя партия?
- И все четыре колеса…
- Р. Скляр провел совещание по вопросу ревизии месторождений полезных ископаемых
- Азат Перуашев и Казыбек Иса встречаются с населением Шымкента
- Мед с гептилом, яйца с антибиотиками и мясо с гормонами – что едят казахстанцы
- Б. Султанов провел совещание по вопросам социально-экономического развития Алматинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  