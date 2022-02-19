После провалов "сценариев Каримова и Назарбаева" "Аркадаг" ускорил династический транзит

14:28 21.02.2022 Казахская служба РСЕ/РС



Сын президента Туркменистана намерен участвовать во внеочередных президентских выборах в марте. В Центральной Азии может быть осуществлена династическая передача власти. Как январские события в Казахстане повлияли на решение лидера "самой закрытой страны" региона?



ПЕРЕД УХОДОМ ОТЦА СЫН ПРЕДЛОЖИЛ 30-ЛЕТНИЙ ПЛАН



На специальном заседании верхней палаты парламента Туркменистана – Народного Маслахата – 11 февраля 64-летний президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил о своей предстоящей отставке, заявив, что "перешагнул возраст пророка" и "готов уступить дорогу молодым". Затем в Центральной избирательной комиссии объявили 12 марта днем досрочных президентских выборов.



Сын президента Сердар Бердымухамедов уже готов баллотироваться на выборах. В последние годы он часто переходил с одной должности на другую. Его выдвинули кандидатом от Демократической партии. Сердар в настоящее время является заместителем председателя кабинета министров. Поскольку кабинет возглавляет президент, Сердар является заместителем своего отца. Бердымухамедов-младший принял участие и в заседании Народного Маслахата, где представил 30-летний план экономического развития страны до 2052 года.



После недавно внесенных поправок к Конституции Туркменистана президент избирается сроком на семь лет, при этом один человек может избираться по несколько раз без ограничений. Нынешний президент Гурбангулы Бердымухамедов избирался президентом трижды за 15 лет начиная с 2007 года. Последние президентские выборы в стране состоялись в 2017 году – тогда тоже вносили поправки в Конституцию, и уже в шестой раз. Президентский срок Гурбангулы Бердымухамедова не закончился, по закону он может править еще два года.



Во многих странах Центральной Азии не было свободных, справедливых и конкурентных выборов с момента обретения независимости, и Туркменистан – не исключение. Выборы в Туркменистане часто критикуются международными организациями как недемократические.



"СЫН НАРОДА", ОБОШЕДШИЙ ОТЦА



Гурбангулы Бердымухамедов пришел к власти в 2006 году после смерти первого президента Сапармурата Ниязова и все время переизбирался "большинством голосов" начиная с первых выборов 2007 года. В последние годы в стране накопилось множество социальных проблем, наблюдается нехватка продовольствия и отток населения за рубеж. Официальные СМИ годы правление Бердымухамедова–отца называют "эпохой могущества и счастья".



В первые годы президентства Бердымухамедова его семья и дети практически не упоминались. Сначала мало что было известно о его единственном сыне Сердаре. Фото супруги Бердымухамедова было опубликовано только в прошлом году.



В 2018 году карьера Бердымухамедова-сына резко пошла вверх, и тогда эксперты предположили, что он готовится стать президентом. Сердар был главой велаята и министром, представителем в агентстве, международных организациях, работал в посольстве и дважды был депутатом. Сердар Бердымухамедов является выпускником сельскохозяйственного университета в Туркменистане и дипломатической академии в Москве. Он находится в центре внимания общественности с 2016 года.



В последние годы Гурбангулы Бердымухамедов отправлял сына на встречи лидеров региона, международные спортивные соревнования и другие мероприятия, а также с официальными лицами, в том числе с главами государств.



Недавно Сердар Бердымухамедов встретился с премьер-министром России и императором Японии. Он посетил Иран и Узбекистан и провел переговоры с их президентами.



Некогда незаметного Сердара, фото которого редко публиковались, теперь видят чаще, чем его отца-президента. Официальные СМИ называют его "сыном народа".



ПУТЬ ПРЕЕМНИКОВ В ТУРКМЕНИСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ



Сердару исполнилось 40 лет в сентябре прошлого года. Согласно Конституции Туркменистана, баллотироваться на пост президента может любой человек старше 40 лет, проживший в стране последние 15 лет. Однако он прожил в стране девять лет. Этого срока недостаточно для избрания депутатом. Депутатом может стать только человек, проживший в Туркменистане последние 10 лет.



В 2016 году еще одна авторитарная страна в Центральной Азии, Таджикистан, внесла поправки в свою Конституцию, чтобы снизить возрастной ценз для кандидатов на пост президента до 30 лет. Через год после внесенных поправок сыну президента Эмомали Рахмона Рустаму Эмомали исполнилось 30 лет. В том же году он стал мэром Душанбе, а с 2020 года является председателем верхней палаты парламента. Спикер верхней палаты парламента - второй по влиятельности человек в Таджикистане. Фактически, если президент уйдет в отставку по состоянию здоровья, его заменит спикер верхней палаты.



В 2020 году в Туркменистане после поправок, внесенных в Конституцию в седьмой раз, Народный Маслахат стал верхней палатой парламента. Согласно изменениям, экс-президенты становятся постоянными членами Народного Маслахата.



Нынешним председателем Народного Маслахата является Гурбангулы Бердымухамедов. Нет сомнений, что он останется на своем посту после ухода с поста президента.



Таким образом, несмотря на то что президент Таджикистана Эмомали Рахмон позаботился о своем преемнике раньше, чем в Туркменистане, Туркменистан как бы находится "впереди" в плане реализации.



НОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА



Внимания заслуживают поправки в Конституцию Туркменистана 2020 года. В случае болезни президента и невозможности исполнять им свои обязанности, он досрочно освобождается от должности. В этом случае по результатам независимой медицинской комиссии Народный Маслахат и меджлис принимают соответствующее решение. Если туркменский президент действует вразрез с Конституцией или нарушает закон, парламент может выразить ему недоверие. В этом случае будет проведен референдум об отстранении президента. Если по этим и другим причинам президент не может исполнять свои обязанности, его полномочия переходят к председателю Народного Маслахата до выборов. В этом случае президентские выборы должны быть проведены в течение 60 дней.



Кроме того, Народный Маслахат может рассмотреть вопрос о назначении на должность и освобождении от должности председателя Верховного суда, генерального прокурора, министра внутренних дел и министра юстиции "по представлению президента". Народный Маслахат вправе наградить президента государственной наградой, присвоить ему воинские и государственные звания.



Согласно поправке к Конституции, президент может делегировать часть своих полномочий председателю Народного Маслахата. К ним относятся функции по руководству внешнеполитической деятельностью, ведение переговоров с другими странами, подписание международных соглашений, назначение и отзыв туркменских послов, принятие верительных грамот, награждение государственными наградами и предоставление амнистии.



Это показывает, насколько будущий президент Туркменистана зависит от председателя Народного собрания и что Бердымухамедов-отец не останется в стороне.



"ВОЗРАСТ ПРОРОКА" И ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЛИМИТ



Гурбангулы Бердымухамедов, который, как считается, контролирует энергетические ресурсы страны через своих родственников, не оправдал надежд на реформы, обещанные им после прихода к власти. В стране продолжают ограничивать права и свободы человека.



Бердымухамедов свою предстоящую отставку объясняет тем, что "перешагнул возраст пророка". Известно, что в 2020 году он отметил свой 63-й день рождения, "возраст пророка".



Стоит отметить, что даже в странах, где государственное устройство основано на религиозной системе, нет никаких возрастных ограничений для власть имущих, перешагнувших возраст пророка. Однако в культуре Центральной Азии придают большое значение "возрасту пророка" как особому моменту жизни. И на это обращает внимание только президент Туркменистана.



Эксперты связывают предстоящий уход Бердымухамедова с поста президента с состоянием его здоровья. По некоторым данным, у президента Туркменистана сахарный диабет. Его периодическое отсутствие, особенно в 2019 году, породило слухи о здоровье Бердымухамедова.



Другие центральноазиатские коллеги Бердымухамедова не поднимали вопрос о своей отставке, хотя и перешагнули "возраст пророка".



Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону 69 лет. В соответствии с последней конституционной реформой он может баллотироваться в президенты без ограничений. На выборах 2020 года его избрали президентом на пятый семилетний срок. Статус Рахмона "Основатель мира и национального единства – Лидера нации" закреплен в Конституции. Сегодня Эмомали Рахмон является старейшим президентом Центральной Азии.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев младше Рахмона на год. 68-летний Токаев сменил на посту Нурсултана Назарбаева, который ушел в отставку в возрасте 79 лет. Согласно Конституции Казахстана, ни один президент, кроме Назарбаева, имеющего статус "елбасы", не может избираться более чем на два пятилетних срока. Токаев заявил в интервью государственному телеканалу после январских событий, что не будет баллотироваться более чем на два срока.



64-летний президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев является ровесником президента Туркменистана. В прошлом году он был переизбран на второй срок. Если Конституция Узбекистана не будет изменена, Мирзиеев не сможет переизбраться на третий срок. На встречах и в СМИ его называют "юртбаши – глава страны".



Самым молодым президентом в Центральной Азии является 53-летний кыргызский лидер Садыр Жапаров. Он – шестой президент с момента обретения независимости, впервые был избран на выборах 2020 года. Согласно Конституции Кыргызстана, в которую были внесены поправки после прихода к власти Жапарова, президент может быть переизбран на второй пятилетний срок. Прежде президент Кыргызстана избирался сроком на семь лет.



ПЕРЕДАЧА ВЛАСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СЕМЬИ



Вопрос о том, почему в Туркменистане 12 марта проводятся досрочные президентские выборы, остается открытым. Некоторые эксперты предполагают, что подготовка Бердымухамедова-младшего на пост президента было давно запланированным шагом, другие считают, что январские события в Казахстане ускорили выборы в Туркменистане.



Как бы то ни было, туркменский лидер, похоже, намерен передать власть в надежные руки и стать верховным арбитром. В этом плане он повторяет действия "елбасы" Нурсултана Назарбаева, передавшего пост президента в Казахстане своему бывшему доверенному лицу, спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву. Только передача власти в Туркменистане отличается тем, что передается от отца к сыну. Этот сценарий готов и в Таджикистане. Между тем январские события в Казахстане стали не причиной, а следствием затянувшегося транзита власти.



До январских событий сценарий руководившего Казахстаном около 30 лет Нурсултана Назарбаева по передаче власти, своего наследия и семьи в "надежные руки" эксперты называли самым удачным для автократических лидеров. Среди экспертов высказывалось мнение, что даже президент России Владимир Путин, находящийся у власти более 20 лет, может выбрать этот путь. В то время как Шавкат Мирзиеев, преемник руководившего Узбекистаном с момента приобретения независимости Ислама Каримова, начал забывать о наследии "учителя", казалось, что Назарбаев, который имеет статус "елбасы" и обладает некоторой властью, а его семья доминирует в политике и экономике, не просчитался.



Однако после январских событий, потрясших Казахстан в начале года, много говорилось о провале "сценария Назарбаева". Некоторые эксперты предположили, что между Назарбаевым и выбранным им преемником Токаевым произошел раскол, другие высказали мнение, что влиятельная семья экс-президента оказывает давление на президента. По официальным данным, во время беспорядков погибли 227 человек и тысячи были ранены. Токаев был вынужден ввести войска Организации Договора о коллективной безопасности, в которой доминирует Россия. Иными словами, высказываются предположения, что вопрос о смене власти в стране решает Кремль. "Аркадаг", внимательно изучивший "неудачные" кейсы своих соседей Узбекистана и Казахстана, возможно, ускорил затянувшийся процесс "передачи трона". Источник - Радио Азаттык

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