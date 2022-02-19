Четыре сценария для Донбасса: зачем Россия и Украина тянут время

15:15 21.02.2022

Специалист по международному праву – о возможности признания ЛДНР и ввода сил ОДКБ



Что ждет Донбасс? Вариант Крыма или Косово? Вероятен ли сценарий введения миротворцев ОДКБ, чьи силы были опробованы в недавних событиях в Казахстане? О том, возможно ли разрубить этот Гордиев узел не силовым, а правовым путем, мы поговорили с Мариной Силкиной, кандидатом юридических наук в области международного права.



Специалист по международному праву – о возможности признания ЛДНР и ввода сил ОДКБ



–​ Марина Михайловна, если убрать силовой вариант развития событий, возможно ли обойтись без войны?



– Учитывая, что особая напряженность на границе с Украиной сохраняется уже несколько месяцев, могу предположить, что окончательного сценария выхода из кризиса пока нет.



Можно сказать без преувеличения, что мы столкнулись с новой формой гибридной войны, и это в первую очередь информационная война.



Считаю, что сложившаяся ситуация сама по себе не разрешится, поэтому необходимо соломоново решение, при котором все стороны – и США, и Украина, и Россия – сохранят лицо, и это решение не должно привести к многочисленным человеческим жертвам. Думаю, что этого хотят все – не быть виноватыми. Не исключено, что это решение будет неожиданным и на данный момент неочевидным.



–​ Например?



– К примеру, Россия тянет время, в том числе для подведения правовой базы под возможные военные действия и введение миротворцев ОДКБ.



–​ А как это может быть –​ ведь Украина вышла из ОДКБ, а для положительного решения на использование миротворческих сил необходимо согласие всех стран-участниц.



– Да, все страны ОДКБ должны проголосовать "за". Но в Казахстан много инвестирует Запад, поэтому не факт, что Токаев на это пойдет, по сути все остальные сидят и думаю, что и как, ввязываться не хотят – это точно, поэтому только на плечи России все это ляжет.



Но введение миротворческого контингента на территорию ДНР и ЛНР, которая на данный момент все еще остается территорией Украины, с правовой точки зрения все-таки возможно.



В соответствии со ст. 6 Договора о коллективной безопасности использование сил и средств системы коллективной безопасности за пределами территории государств – участников (ОДКБ. – Прим. авт.) может осуществляться исключительно в интересах международной безопасности в соответствии с Уставом ООН и законодательством государств – участников настоящего Договора.



По мнению генерального секретаря ОДКБ Зася, "для этого нужно согласие от Украины, в конце концов это ее территория, мандат Совбеза ООН, а также необходимо, чтобы это решение было поддержано всеми нашими правительствами". Соответственно, без соблюдения указанных условий правовых оснований введения коллективных сил ОДКБ нет.



–​ Зачем Киеву на это соглашаться? Если они даже выполнять Минские соглашения в принципе не хотят.



– Пересмотр Минских соглашений в любом случае необходим, поскольку, как мы видим, этот механизм не работает с 2014 года, соглашения так и остались на бумаге, а обстановка изменилась, да и главные действующие фигуры, в том числе те, кто непосредственно эти соглашения подписывал, уже другие.



При этом заключение новых соглашений позволит отвести войска, обойтись без жертв и выиграть время еще на несколько лет.



Расклад сил уже совершенно другой, не тот, который был восемь лет назад, но хотелось бы взять тайм-аут, чтобы охладить всеобщий пыл и отвести войска, вот это будет всеобщая политическая победа: все-таки сесть за стол переговоров. Вот только в чью пользу будут эти новые соглашения, вопрос пока открыт.



–​ Киеву они уж точно не нужны.



– Я бы назвала существующее положение вещей так: Si vis pacem, para bellum – "Хочешь мира – готовься к войне". Да, не нужны. Поэтому силовой путь решения проблемы непризнанных республик вполне возможен.



–​ А если признать ДНР и ЛНР?



– Россия как член ООН может признать Донецкую народную республику и Луганскую народную республику самостоятельными суверенными государствами. Международно-правовое признание – односторонний акт государства, посредством которого юридически признается возникновение нового субъекта международного права с целью установления с ним дипломатических либо иных отношений.



Соответствующее постановление уже было поддержано большинством в Госдуме и направлено Президенту России. В свою очередь, признанные республики тут же сами присоединяются к ОДКБ, просят о помощи, и туда уже на законных основаниях вводятся наши миротворческие силы.



Но нужно понимать, что это несовместимо с условиями Минских соглашений, стороной по которым, к слову сказать, Россия не является. Вместе с тем реализация такого плана окончательно развяжет руки Киеву и даст повод Западу ввести дополнительные санкции против России…



Я считаю, сейчас прорабатываются все четыре варианта сценария, для этого и тянут время. Окончательное решение еще не принято.



Екатерина Сажнева