Актер Азамат Сатыбалды стал ректором Казахской академии искусств

16:54 21.02.2022

С июня прошлого года исполняющим обязанности ректора Академии был ученый Шарипбек Амирбеков

НУР-СУЛТАН, 21 фев - Sputnik. Актер Азамат Сатыбалды назначен ректором Казахской национальной академии искусств имени Т.Жургенова, сообщил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

44-летний Азамат Сатыбалды - заслуженный деятель Казахстана, актер драматического театра, кино, продюсер.

Он в 2001 году окончил Академию искусств имени Т.Жургенова,

С 2001 года работал в Казахском государственном академическом театре драмы имени М. О. Ауэзова.

С 27 декабря 2018 года по 12 февраля 2022 года был директором Казахского государственного академического театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова.

В 2017 году открыл киностудию под названием "Cinema 28" и собственный театр под названием "28 Theatre".

Азамат Сатыбалды также работал на телевидении, вел концерты и шоу-программы.