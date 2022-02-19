 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 21.02.2022
17:57  Россия официально признала независимость Донецкой и Луганской Республик
16:57  Осуждена первая партия (52 чел.) казахов-"январистов" (международных террористов)
16:54  Актер Азамат Сатыбалды стал ректором Казахской академии искусств
16:50  Саакашвили объявил повторную смертельную голодовку
15:15  Четыре сценария для Донбасса: зачем Россия и Украина тянут время
14:28  После провалов "сценариев Каримова и Назарбаева" "Аркадаг" ускорил династический транзит
14:26  Москва - Баку: сеанс кризисной одновременной дипломатии

14:24  Кто ответит за 30-летнее опошление казахской этнокультуры и фейк про шаманизм? Ч. 1, - Н.Нуртазина
14:23  Каким будет расклад на выборах президента Франции
14:21  Операция "Эвакуация": Россия принимает Донецк и Луганск
13:38  Токаев и его жена не имеют и не имели счетов в швейцарском банке – отрицает его пресс-служба
12:17  Торговая марка воды по $50 за бутылку с "золотом" принадлежит дочери хокима Ташкента Артыкходжаева
11:22  Тряхануть всех "миграционных" начальников! Путин призвал к жестким мерам против нелегальных мигрантов, - А.Сошенко
11:14  Почему больше никто не верит Америке, - Владимир Прохватилов
11:07  Если не сын, то кто: интриги властного транзита в Туркменистане, - А.Князев
11:04  Представители президента появятся в каждой махалле Узбекистана, - Ш.Мирзиеев
10:57  Нумерологический транзит. Что означает передача власти в Туркменистане, - Темур Умаров
10:51  Если драка становится неизбежной, или Вглядываясь в Донбасс… - А.Дудчак
09:49  У семьи президента Казахстана Токаева также нашли офшоры и квартиры в Женеве, - "МК"
09:22  Три казахстанских вуза-аутсайдера закрыты по решению суда
09:19  Россия проигрывает Соединенным Штатам в Киргизии по всем статьям, - Т.Джумадылов
09:13  Иранский вектор расширения ОДКБ: Хотите ядерный зонтик? Становитесь союзником, - В.Михайлов
08:41  Украинский вопрос и неизбежность раздела Украины, - С.Баранов
08:15  Мюнхенский сговор-2022. "Миротворцы", толкающие в войну, - Владимир Овчинский
07:55  Бывший министр обороны Казахстана Бектанов задержан. За неподавление
07:43  Запрет на праворульные машины в Киргизии. Кто прав? - Ю.Копытин
07:40  Пятое колесо в телеге. Страдания КазАвтопрома, Ч. 2 - Е.Косенко
07:37  Нужна ли Казпрезиденту своя партия? - Д.Ашимбаев
07:00  По замерзшему грунту. О логике России и Запада на пике эскалации, - А.Баунов
06:07  Эксперименты Зеленского с Донбассом, - Антон Каневский
02:12  Китай превращает Иран в свою сырьевую колонию, - М.Магид
Воскресенье, 20.02.2022
21:13  КазМинюст начинает расследовать факт вывоза капиталов семейством Назарбаевых
21:00  А старики, а старики уходят в бой. Два громких скандала снова столкнули Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, - "Къ"
18:39  Президент Алиев обвинил в коррупции и арестовал ряд азербайджанских полководцев
16:19  В грузинском Вариани установлен памятник И.В.Сталину
14:22  Мартовские иды: Казахстан проверят на перемены
10:55  Мирзиеев спросил у хокима Ташкента не распределяют ли чиновники земли среди своих знакомых?
10:07  Путин отказался от претензий на Северный Казахстан, - "СП"
08:00  Ряд месторождений Казахстана выставят на аукцион
07:43  Союз обязывает. Россия и Китай объявили о стратегическом взаимодействии, - "ВПК"
00:56  Революция не закончилась: в Казахстане "языковые патрули" нападают на стариков и женщин
00:52  Пленного зоолога Северцова едва не посадили на кол в Туркестане (история), - А.Михайлов
00:50  Латышские фашики разрушили мемориал Советскому солдату и утопили в реке пушку "ЗиС-3"
00:48  Самая плохая новость для киевского режима, - Ю.Борисов
00:47  Беженцы Донбасса: "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца"
00:42  Тайны холдинга Jusan Technologies. Подробнее о миллиардной кубышке Назарбаевых. припрятанной в Лондоне
00:00  Сразу после Олимпиады начнется боевой замес в Донбассе и вокруг Тайваня, - Ю.Жданов
Суббота, 19.02.2022
19:38  Скончался российский исламовед и политолог Шамиль Султанов
18:03  Когда США приблизятся к демократии советского уровня, - Герман Садулаев
18:02  Чем опасна дорогая нефть, - О.Самофалова
16:14  Почему в Молдавии требуют отставки правительства
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Актер Азамат Сатыбалды стал ректором Казахской академии искусств
16:54 21.02.2022

С июня прошлого года исполняющим обязанности ректора Академии был ученый Шарипбек Амирбеков
НУР-СУЛТАН, 21 фев - Sputnik. Актер Азамат Сатыбалды назначен ректором Казахской национальной академии искусств имени Т.Жургенова, сообщил министр культуры и спорта Даурен Абаев.
44-летний Азамат Сатыбалды - заслуженный деятель Казахстана, актер драматического театра, кино, продюсер.
Он в 2001 году окончил Академию искусств имени Т.Жургенова,
С 2001 года работал в Казахском государственном академическом театре драмы имени М. О. Ауэзова.
С 27 декабря 2018 года по 12 февраля 2022 года был директором Казахского государственного академического театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова.
В 2017 году открыл киностудию под названием "Cinema 28" и собственный театр под названием "28 Theatre".
Азамат Сатыбалды также работал на телевидении, вел концерты и шоу-программы.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ru.sputnik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645451640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Правительство продолжит оказывать системные меры поддержки отечественному бизнесу
- Премьер-Министр РК провел ряд встреч
- Установить конкретные законодательные нормы по доступу производителей к оптово-розничным рынкам
- Нужна ли президенту своя партия?
- И все четыре колеса…
- Р. Скляр провел совещание по вопросу ревизии месторождений полезных ископаемых
- Азат Перуашев и Казыбек Иса встречаются с населением Шымкента
- Мед с гептилом, яйца с антибиотиками и мясо с гормонами – что едят казахстанцы
- Б. Султанов провел совещание по вопросам социально-экономического развития Алматинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  