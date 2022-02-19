Осуждена первая партия (52 чел.) казахов-"январистов" (международных террористов)

16:57 21.02.2022

Январские беспорядки: в Казахстане осуждены 52 человека



Речь идет о мародерах и тех, кто незаконно хранил оружие. Более тяжелые преступления еще расследует межведомственная следственно-оперативная группа

НУР-СУЛТАН, 21 фев - Sputnik. Казахстанские суды вынесли 52 приговора по лицам, которые связаны с январскими беспорядками, сообщил начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов.

"На сегодня судами страны с учетом личности и тяжести совершенного преступления осуждены 52 лица: из них 39 к ограничению свободы, 13 - к лишению свободы. В отношении двух лиц прекращено за примирением сторон", - сказал Адилов на пресс-конференции.



По его словам, сейчас в производстве следователей находится 2 729 уголовных дел - по ним под стражей содержатся 255 лиц.

При этом суды избрали для 140 лиц меры пресечения, которые не связаны с изоляцией от общества. Это домашний арест, залог, подписка о невыезде.

Основная часть расследуемых уголовных дел – это кражи, незаконный оборот оружия, умышленное повреждение или уничтожение имущества.

По уголовным делам признаны потерпевшими более 1,5 тыс. физических и юридических лиц.

По фактам терроризма и другим тяжелым преступлениям расследуется 91 дело.