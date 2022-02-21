Живой труп. Токаев намерен перезапустить правящую партию, - В.Панфилова

00:04 22.02.2022

В Казахстане проходят митинги с требованием отставки парламента и роспуска Nur Otan

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

21.02.22



Касым-Жомарт Токаев предлагает реформировать Казахстан.

Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение 1 марта внеочередного съезда правящей партии Nur Otan и свое послание народу Казахстана, в котором он озвучит новую политическую программу реформирования страны. Решение продиктовано сложной ситуацией, которая складывается в республике после январских событий. Задача главы государства – стабилизировать обстановку и доказать свое право наполитическое лидерство.

С 5 февраля по воскресеньям в разных городах страны возобновились митинги, участники которых требуют распустить парламент и партию Nur Otan, ослабить президентскую власть, провести люстрацию и внеочередные выборы всех уровней представительной власти, а также освободить из СИЗО задержанных участников январских событий и организовать справедливый суд над виновными. Следствие по возбужденным в связи с январскими событиями делам продолжается, но родственники арестованных утверждают, что показания у них выбиваются под пытками. При этом от участия в расследовании международных структур президент Токаев отказался.



Напомним, в начале января протесты, вспыхнувшие в Мангистауской области, перекинулись на другие регионы, в некоторых из них начались погромы и беспорядки. По официальным данным, в январских событиях погибло не менее 227 человек, в том числе 19 силовиков. Власти отказались публиковать список жертв, ссылаясь на тайну следствия. Токаев тогда заявил, что на Казахстан была совершена атака 20 тыс. террористов. Он пообещал сообщить итоги расследования январских событий в мартовском послании народу. Как заявил Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan, "вся информация будет опубликована, мы не станем ничего скрывать от народа".



По мнению казахстанского политолога Досыма Сатпаева, власти необходима тотальная чистка и люстрация. "И начинать надо с судебно-правоохранительной системы, как это когда-то сделал Михаил Саакашвили, потому что все 30 лет наши силовые структуры создавались не для защиты граждан, а для охраны власти от граждан и как инструмент внутриэлитных войн. Как и во многих госструктурах, в правоохранительных органах много случайных людей, которых как и везде набирали по принципу лояльности, а не профессионализма", – отметил Сатпаев. Пока основная задача Токаева – нивелировать влияние клана первого президента Нурсултана Назарбаева, а также консолидировать общество, расколотое после январских событий, и усидеть в кресле президента. Программа максимум – пойти на второй президентский срок. Большинство родственников Назарбаева покинуло Казахстан и, по слухам, переехало в ОАЭ, но они по-прежнему контролируют свои активы и ресурсы.



"Привлечь к уголовной ответственности семью Назарбаева по закону нельзя, но расследовать деятельность, в том числе по фактам вывода капитала из страны, можно", – заявил на встрече с журналистами министр юстиции Канат Мусин. По его словам, инициировать изменения в закон могут только парламент, президент и правительство. Это позволит ликвидировать норму, запрещающую уголовное преследование первого президента и членов его семьи. Но это, как отметил министр, вопрос сложный, в том числе с моральной точки зрения. Тем более что Токаев в своих последних выступлениях призывал помнить о роли предшественника в становлении Казахстана как независимого государства и предлагал оставить оценки его работы истории.



"После январских событий Токаев анонсировал проведение глубоких реформ, в том числе и в политической сфере. Изменения должны начаться осенью. Однако события развиваются не лучшим для него образом, поэтому президент спешит и объявит о реформах уже в марте. Партия Nur Otan, лидером которой Токаев стал 28 января, имеет скорее отрицательный рейтинг в обществе. В этой связи Токаев, вполне вероятно, сложит с себя полномочия председателя партии, чтобы остаться, как говорится, над схваткой", – сказал "НГ" директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский.



По мнению эксперта, Токаев демонстрирует нежелание опираться на олигархию и действующую элиту. "Он хочет опереться на народ. А народ – субстанция не структурированная, поэтому подобное желание рискованно", – подчеркнул Кобринский. Эксперт полагает, что президент предложит перейти к однопалатному парламенту. Это вызовет необходимость в перевыборах в нижнюю палату. То есть в конце нынешнего или в начале следующего года можно ожидать досрочные выборы в заксобрание. Для этого в рамках нового закона о выборах должна начаться регистрация новых, в том числе оппозиционных партий, которые смогли бы принять участие в электоральном процессе. Изменения необходимы и для понижения порога необходимого для регистрации партий. Сегодня для этого требуется собрать 20 тыс. подписей и иметь филиалы в каждом регионе страны.



Оппозиционные силы считают оба этих требования чрезмерными. За последние 10 лет в стране не было зарегистрировано ни одной партии. После президентских выборов в 2019 году несколько политических сил заявляли о намерении создать партии, однако ни одной из них этого сделать пока не удалось.



О создании новой партии Namys заявил, в частности, политолог и предприниматель Санжар Бокаев. Главной опорой партии, по его словам, должна стать молодежь, причем ее наиболее продвинутый, воспитанный в современных понятиях сегмент. Главной же ценностью, которую будетзащищать и продвигать партия, является свобода для каждого человека и защита его прав.



В экономической сфере, как считает Кобринский, необходимо создать ситуацию при которой возможности работающих в стране международных корпораций будут более активно служить Казахстану. Во внешней политике Токаев стоит перед непростым выбором: сохранить ли многовекторность, или сделать больший упор на сближение с Россией.