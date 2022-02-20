Тегеран объявил войну дипломатии Эрдогана, - Игорь Субботин

00:09 22.02.2022

Турцию потрясла волна кибератак с иранским следом

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

20.02.22

Эрдоган показывает себя прагматиком в международной политике.

Против Турции участились атаки хакеров, предположительно связанных с аппаратом безопасности Ирана. С ноября 2021 года группа киберпреступников MuddyWater предпринимает активные попытки заразить вредоносным программным обеспечением (ПО) компьютеры правительственных ведомств. Кампанию считают важным признаком перемен в отношениях между Анкарой и Тегераном, которые долгое время пытались вести ситуативное партнерство. Эксперты считают: серия атак является протестом Ирана против намерения президента Реджепа Тайипа Эрдогана улучшить связи с соседями по региону.

В Турции члены MuddyWater работали путем рассылки электронных писем, которые заражали компьютеры жертв вредоносным ПО. Сообщается, что под удар попали такие крупные структуры, как Министерство здравоохранения, МВД и Совет по научным и технологическим исследованиям республики. Известная аналитическая фирма Cisco Talos Intelligence Group отмечает, что MuddyWater, как правило, нацелена на шпионаж, кражу интеллектуальной собственности и вымогательство. Эксперты "с высокой степенью уверенности оценивают эту кампанию как работу спонсируемого иранскими властями злоумышленника MuddyWater". "Эта оценка основана как на технических показателях, так и на тактике, методах и процедурах", – отмечают они.



Уверенность в том, что члены MuddyWater связаны с Министерством разведки и национальной безопасности Ирана, выражало Кибернетическое командование США. В январе этого года оно обнародовало несколько схем, по которым работают хакеры. Согласно этим выводам, группа злоумышленников "нацелена в первую очередь на страны Ближнего Востока, а также на страны Европы и Северной Америки". По данным исследовательской службы Конгресса, за счет хакеров иранский аппарат безопасности также "проводит внутреннюю слежку для выявления противников режима". "Он следит за активистами, выступающими против режима, за границей через свою сеть агентов, размещенных в посольствах Ирана", – отмечали конгрессмены.



Отношения между Турцией и Ираном носят характер ситуативного партнерства, однако их прочность регулярно проходит экзаменовку, в том числе некоторыми региональными конфликтами. Это ситуация в Сирии, где Анкара является "адвокатом" оппозиции, в то время как Тегеран поддерживает официальный Дамаск. Кроме того, интересы стран сталкиваются на иракской арене. Эрдоган долгое время выстраивал прагматичные отношения с регионом Иракского Курдистана для того, чтобы установить контроль над спорным районом Синджар, исторической родиной езидов, и нейтрализовать влияние местных курдских леворадикалов. Однако иранская сторона также имеет свои виды на Синджар, пытаясь усилить собственное влияние через шиитские группировки.



Один из последних эпизодов, вызывающих тревогу за двусторонние отношения, коснулся сферы энергетики. 17 января поставки иранского газа в Турцию сократились до трети от суточного контрактного объема. В Тегеране объясняли ситуацию техническими неполадками, из-за которых было решено вовсе приостановить транзит топлива. Кроме того, как отмечала иранская сторона, проблема возникла на турецкой станции. Несмотря на то что позже Иран возобновил поставки природного газа в ограниченном объеме, произошедшее вызвало недоумение у официальных лиц в Анкаре и заставило их испытывать сомнения по поводу того, стоит ли сохранять взаимодействие с Исламской Республикой, которая обеспечивает 16% необходимого Турции природного газа.



Не исключено, что Тегеран задевает и то "наступление обаянием", которое ведет Эрдоган в регионе. В марте Анкару должен посетить президент Израиля Ицхак Герцог, что откроет путь к улучшению двусторонних отношений, уровень которых долгое время оставался пониженным из-за палестинского досье. В этом месяце сообщалось о том, что спецслужбы Турции и Израиля сорвали операцию иранского аппарата безопасности, мишенью которой должен был стать бизнесмен Яир Геллер. Национальной разведывательной организации (MIT) удалось задержать ячейку исполнителей, которые вели слежку за штаб-квартирой предпринимателя в стамбульском районе Чаталджа и за местом, где он проживает, в Бешикташе.



"Турецко-иранские отношения носят разобщенный характер: в них сочетаются элементы конкуренции и сотрудничества, – пояснил в разговоре с "НГ" бывший депутат турецкого парламента и старший директор турецкой программы в американском Фонде защиты демократий Айкан Эрдемир. – Две страны находятся не только на противоборствующих позициях в рамках гражданской войны в Сирии, но и вовлечены в острую борьбу за гегемонию в Ираке. Недавние попытки Анкары нормализовать отношения с Израилем еще больше усилили враждебность Ирана по отношению к Турции. Это может быть одной из причин последней волны кибератак, которые совершены хакерами, связанными с иранской разведкой".



Подобные нападения также могут быть местью Тегерана за недавнее преследование Анкарой иранских оперативников, которые пытались охотиться за иранскими диссидентами в Турции, подытожил собеседник "НГ".