Новый Елбасы. В Казахстане срочно лепят образ нового вождя нации, - "СП"

06:27 22.02.2022 Новый Елбасы будет равен Путину?

Авторитет Токаева уже превысил тот, что был у Назарбаева и будет определять характер российско-казахстанских отношений

Дмитрий Родионов



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Айнур Курманов Владимир Лепехин



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев активно наращивает отношения с Кремлем.



Напомним, после того, как ОДКБ по просьбе Токаева направила в Казахстан военных с миротворческой миссией, тот высказал особую благодарность России.



"Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение", - сказал тогда Токаев. Однако вскоре после этого отметил, что у него нет никаких "долгов" перед российским лидером Владимиром Путиным за ввод миротворцев ОДКБ на территорию страны.



- То, что Токаев сразу после успокоения ситуации поехал в Россию - это логично, считает директор Центра ЕАЭС Владимир Лепехин.



Если бы он поехал в любую другую страну, это вызвало бы вопросы - все бы заговорили, что у Казахстана появляется какой-то новый вектор. А так он показывает, что курс не меняется. Да, и зачем вносить напряжение в отношениях с Россией, которая является основным спонсором казахстанской экономики?



"СП": - По-вашему, укрепление власти Токаева подняло его статус перед Путиным? Тот теперь по-другому его воспринимает?



- Разумеется, статус Токаева в газах Путина вырос, и не только в глазах Путина, это по факту так. Потому, что при Назарбаеве он был лишь формальным лицом, а на сегодняшний день сам является Елбасы. Токаев поднялся в глазах всех руководителей постсоветского пространства не только потому, что стал полноценным хозяином своей страны, но и потому, что переиграл самого Назарбаева. Его статус и авторитет даже выше, чем был у Назарбаева в последнее время.



"СП": - По-вашему, Токаев не чувствует обязательств перед ОДКБ?



- Токаев не воспринимает ОДКБ как структуру, которая обеспечила его приход к власти, скорее, это ОДКБ обязана ему, что он вспомнил про нее и дал возможность впервые в истории проявить себя как военно-политический блок. И вообще трудно говорить, что именно ОДКБ сыграла решающую роль, может, это даже не Москва, а Лондон, который утвердил тот или иной сценарий госпереворота и поддержал не Назарбаева, а Токаева.



При этом следует признать, что между Путиным и Назарбаевым было некое равноправие, несмотря на то, что Россия больше и влиятельнее, но Назарбаев был большим политиком, на которого Путин не мог воздействовать. Может, даже Назарбаев больше воздействовал на Путина. Едва ли Путин сможет серьезно влиять и на Токаева, который будет больше ориентироваться на некие международные авторитеты, чем на Путина.



"СП": - Сообщается, что Токаев проведет переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Как это понимать? Глава соседнего, пусть и дружественного государства, выстраивает отношения с главой одного из наших регионов. Через голову Москвы?



- Визит Токаева в Татарстан говорит о том, что Казахстан более свободен в отношениях с Россией, чем Россия с Казахстаном. Визитом в Татарстан Токаев демонстрирует протуранский вектор, на который Путин не может повлиять никак. Он показывает, что авторитет его настолько высок, что он может без оглядки на Москву спокойно общаться с лидерами российских регионов, вовлекая их в это протуранский вектор.



- Ситуации в республике, на сегодняшний момент стабилизировалась, а митинги и забастовки идут сейчас только в Мангистауской области, которые показывают степень социального недовольства в обществе, - отмечает лидер Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов.



- Ведь не секрет, что именно этот регион является индикатором настроений рабочих и социальных низов, требования которых так и не были удовлетворены. Надо отметить, что как раз там господствуют транснациональные корпорации, в том числе западные.



Укрепление власти Токаева, получившего прямую помощь от российского руководства, дает определенные шансы на изменение внешней и внутренней политики. Не секрет, что в последние годы проводимый курс становился все более и более прозападным. Теперь это полноправный правитель и ему подчиняются уже все ветви власти.



Кровавые январские события, с одной стороны, завершили затянувшийся транзит, а с другой стороны, всевластию правящей семьи пришел конец. Значительная ее часть ушла в тень и ожидает передел собственности, хотя президент заверил, что его не будет.



И самое главное, что Нурсултан Назарбаев теперь не является суперарбитром и у него после внесений поправок в закон "О первом президенте" и ликвидации пожизненного статуса главы Совбеза уже нет необходимых рычагов влияния на принятие решений. Целый ряд его преданных людей были смещены со своих постов, а нынешний президент ускоренно формирует собственную команду и выстраивает свою жесткую вертикаль власти.



Поэтому да, теперь в глазах Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев та фигура, способная на деле определять дальнейшее развитие Казахстана и доверие в связи с этим может возрасти.



"СП": - Токаев говорит, что ничем не обязан Путину… Так ли это?



- Скорее всего, он сказал это на публику, чтобы успокоить национал-патриотический электорат, на который он буквально совсем недавно опирался и усердно заигрывал, чтобы подчеркнуть собственную самостоятельность и "независимость". Думаю, и вопрос ему задали специально заготовленный, чтобы он смело и героически отмел все утверждения о том, что остался в кресле только благодаря руководству России.



В действительности, если бы не поддержка российского президента, не известно был ли вообще жив сегодня Токаев. То есть накал борьбы между враждующими кланами в правящей элите и в расколотой семье в январе был настолько высок, что он реально рисковал погибнуть от рук агентуры КНБ, так как силовые ведомства на деле ему уже не подчинялись, а на улицах шли непрерывные митинги.



"СП": - Чего следует ожидать?



- В первую очередь корректировки внешней и отчасти внутренней политики, так как накопилось множество проблем, как во взаимоотношении двух государств, так и на пути дальнейшего развития интеграционного объединения - ЕАЭС. Ведь не секрет, что с конца 2013 года Назарбаевым постоянно торпедировались все предложения Москвы по политической интеграции, то есть по созданию наднациональных органов как в ЕС в виде правительства, парламента, единого банка и валюты.



Ожидается, что в результате обсуждения этой темы ситуация сдвинется с мертвой точки и процесс углубленной интеграции будет запущен, что резко изменит соотношение сил в Евразии.



Другим немаловажным фактором является дальнейшая роль Казахстана в Организации тюркских государств под эгидой Анкары, созданного, кстати, по инициативе Нурсултана Назарбаева и во многом в противовес ЕАЭС. Не секрет, что это чисто британский проект, являющийся трамплином для турецкой экспансии в Центральной Азии, на Южном Кавказе, на Каспии и в Причерноморье для выдавливания из этих регионов России и соответственно Китая.



Естественно, следует ожидать, что от Казахстана попросят изменить свою позицию по этому проекту, если руководство республики настроено на дальнейшем развитии союзнических отношений. В связи с этим можно предположить, что и переход на латиницу может быть заморожен на долгие годы или вообще отменен в перспективе. Поэтому можно надеяться, что позиции русского языка будут, как минимум, сохранены, а принятые дискриминационные поправки в законы "О вывесках" пересмотрены или приостановлены.



По этому случаю могут возникнуть и вопросы о присутствии объектов НАТО и Пентагона на территории Казахстана, в том числе военно-биологических, так как это принципиальный вопрос обеспечения безопасности на всем постсоветском пространстве и для России в целом. Также вызывает и много нареканий господство американских, английских и европейских компаний в экономике республики, которые также оказывают политическое влияние на правящую элиту.



Немаловажной становится и тема казахских националистических движений и СМИ, которые, как мы знаем, курировались, финансировались и направлялись руководством КНБ, обвиненным сейчас в государственной измене и в участии в заговоре. Если все эти организации останутся нетронутыми и будут только активизироваться, то это создаст множество сомнений в искренности заверений Токаева и его чиновников. То есть от данной рабочей поездки ожидается многое и если будут предприняты первые шаги в этих направлениях, то можно будет говорить о серьезных изменениях в политике Астаны.



"СП": - А в самом Казахстане изменилось отношение к России? Люди признательны Москве за помощь или напротив - недовольны вмешательством?



- Мнения совершенно разные. Естественно, что те, кто участвовал в массовых протестах, были и остаются недовольными. Часть правящей элиты и семья Назарбаева также раздражены этим вмешательством, так как потеряли власть и, возможно, вскоре лишатся и многих активов, так как чистки и передел собственности продолжаются.



Они как раз и заинтересованы в том, чтобы представить Токаева как марионетку Москвы, а войска ОДКБ в качестве "оккупантов", пытаясь в социальных сетях выставить их еще и в виде карателей. Благо, что миротворческие силы были вскоре выведены, что резко сузило возможности для таких инсинуаций, но такие настроения будут подогреваться в дальнейшем националистами.



Существуют также и утверждения о том, что подразделения ОДКБ спасли собственность и прибыли американских и английских компаний, так как именно на их предприятиях были основные забастовки и это уже вопрос к нынешнему руководству страны о решимости и способности изменить модель экономики и избавиться от зависимости от Запада.



21 февраля 2022 Источник - svpressa.ru

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