Изгнание либерализма: традиционные (и нетрадиционные) ценности, - Александр Дугин

06:38 22.02.2022 Понятно, что все внимание сейчас приковано к событиям вокруг Украины и, в особенности, вокруг ЛДНР, но в данный момент я бы хотел поговорить на другую тему. На тему традиционных ценностей.



Недавно в этой области произошли очень показательные события. Вначале на сайте Министерства Культуры неожиданно появился проект Указа Президента, который предполагал утвердить список традиционных ценностей и принять их за базовой код в культурной политике России. Это список был весьма продуманным и точным (быть может, за исключением совершенно нетрадиционной идеи прав человека, которая служит Западу для проведения своей односторонней и лицемерной политики, основанной на либеральной идеологии, глубоко чуждой России). Пожалуй, самыми главными пунктами было:



- провозглашение превосходства духа над материей,



- признание самобытности русской цивилизации,



- отвержение западных влияний, инструментально используемых для разрушения российской культуры,



- обращение к началам православия и традиционных конфессий России как к образцовым горизонтам,



- утверждение высоких идеалов любви, чести и верности,



- резкое неприятие низменных штампов и обсценной лексики, унижающих человеческое достоинство.



Конечно, документ не претендовал на то, чтобы резко изменить нравственный уровень в обществе. Но он задавал вполне конкретные параметры и критерии тем направлениям культуры, образования и искусства, которым должна оказываться поддержка от лица государства.



Значение этого документа трудно переоценить. В условиях резкой конфронтации с Западом именно сфера ценностей приобретает фундаментальное значение. Все дело не только в конфликте интересов, но и в глубоком противостоянии культур: ультралиберальной постмодернистской трансгуманистской культуры глобалистского Запада и основных векторов русской (евразийской) цивилизации, где преобладает совсем иной – традиционный, духовный, общинный – культурный код. Предложенный документ и формулировал этот код, делая это вполне взвешено, обосновано и разумно. Все сводилось именно к традиционным ценностям, которые противопоставлялись нетрадиционным, а им-то как раз и присягнул сегодня Запад, стремящийся навязать их как единственную норму всему человечеству.



Проект Указа символически полагал конец либеральной гегемонии в области культуры. Это было судьбоносным шагом, полностью симметричным геополитическому возрождению России как самостоятельного и независимого центра силы в мировом масштабе. Нельзя противостоять давлению НАТО и одновременно разделять систему ценностей тех, кто открыто объявляет нас своим "главным врагом" и ведет себя соответствующим образом.



Проект Указа разворошил осиное гнездо. Кто только не набросился на него с критикой. В чем этот проект только не обвиняли. Но все аргументы и главное вся мотивация сводилась к истерическому протесту против главенства духа, к отрицанию самобытности России, к осмеянию какой-либо миссии русских в истории, к отвержению особого русского пути. Иными словами, против Проекта поднялась вся агентура либерального влияния в России. Если целью публикации Проекта на сайте Министерства Культуры было именно это, – прозвонить цепь западных агентов, – то успех операции был полным. Теперь все они как на ладони. И заметьте: против традиционных ценностей могут выступать только сторонники нетрадиционных ценностей и соответственно нетрадиционных для подавляющего большинства нашего народа ориентаций. И критики Проекта в этом собственноручно расписались.



Бурное возмущение явных и латентных либералов было предсказуемым. Но что многих удивило, так это пассивность и неуверенность власти, которая, выслушав поток сознания "деятелей культуры" и просто рядовых блоггеров и тиктокеров, включая ЦРУ-ушных ботов, отступила и сняла Проект Указа с рассмотрения. Либералы возликовали и принялись поздравлять друг друга с победой: снова, как и было и раньше, государственные деньги будут рекой течь к тем, кто это государство и его народ открыто ненавидит и напитывает этой ненавистью и желчью все, к чему прикасается.



Проект Указа был важнейшим знамением времени, выражал в себе волю власти отстаивать русский Логос, русскую Идею и решимость обязать культуру – по крайней мере, в лице соответствующего Министерства – серьезно с этим считаться. А ведь все начинается именно с культуры, она формирует личность человека. То есть появление Проекта Указа своевременно и логично. А вот быстрый отказ от него требует пояснений.



Мне известны две вероятные причины, из-за которых он был отозван и снят с рассмотрения. Первая: нежелание слишком настаивать на консерватизме и традиционализме накануне серьезных геополитических потрясений, которые интуитивно и даже не интуитивно, но ожидают все. Мол, если обозлить сеть культурных либералов, то в случае жесткого противостояния с Западом они будут вставлять палки в колеса. А разве они не станут этого делать, если Проект отозвать? Это что, наивность или просто трусость и слабоумие чрезмерно осторожных аппаратчиков? Но это обсуждать даже не стоит, такого, увы, в России еще хватает. Появляются прекрасные инициативы, а затем их топят случайные люди, пролезшие наверх, или скрытые враги (6-ая колонна). Если эта версия верна, то тут нечего не поделаешь, надо просто подождать еще одного-двух туров ротации чиновничьего люда.



Но есть и иная версия. Она несколько более оптимистична (в каком-то смысле). Согласно ей, вся проблема не в содержании самого Проекта Указа, с которым все согласны и во власти, и в самом Министерстве Культуры, а в тех процедурах и личностях, которые этот Проект в Министерство принесли. И если бы это были известные патриоты, верные традиционным ценностям и отстаивающие их годами и десятилетиями, то это одно дело. Но тут были обычные чиновники без каких-либо характерных свойств. То, что набор традиционных ценностей получился очень приличный и точный, уже не удивительно – эти идеи носятся в воздухе, и это заслуга как раз тех самых глубинных патриотов, не опускавших руки в самые темные десятилетия либеральной гегемонии.



Так что дело не в содержании и не в том, что Министерство Культуры грудью бросилось отстаивать нетрадиционные ценности, а в том, что теперь идет борьба совсем иного рода – кто припишет себе консервативный поворот и обеспечит тем самым уютное место в новой системе. На сей раз в нашей постлиберальной системе. Жалко только, что в жертву внутривидовой борьбы за лавры самых авангардных патриотов, консерваторов и традиционалистов приносятся такие замечательные документы.



А либералы, возможно, рано радуются – в следующей редакции "прав человека" может вообще не оказаться, и это будет правильно и разумно. Приняли бы то, что предлагается, и получили бы свою часть – могли про эти "права" ставить фильмы, театральные постановки, оперы и мюзиклы, писать картины "Человек и его права"… А то дождетесь, и поручим всем мастерам культуры работать над сериалом "От Империи к звездам"… Или над чем-то похожим.



Итак, история с Проектом Указа о традиционных ценностях, вероятно, совсем новый феномен. Разные группировки во власти соперничают между собой за то, чтобы возглавить "консервативный поворот". У идеологии, как и у геополитики, есть свои законы. И в долгосрочной перспективе работают именно они.



Эскалация отношений с Западом затрагивает и интересы, и ценности. "Красные линии" наших интересов Москва очертила, и довольно внятно. И дальше все пойдет по плану. Также вот-вот будут очерчены и "красные линии" в идеологии. И здесь ничего иного, кроме консервативного поворота, быть просто не может. Подумайте сами: на фоне прямого противостояния с Западом в условиях почти открытого военного конфликта может ли быть "либеральный поворот"? Вот именно. Либералы вообще еще дышат только потому, что у власти приоритет на увеличение ракет, бомб, кораблей и танков. Но и до идеологии руки у нее вот-вот дойдут. И тогда мало не покажется никому (из либералов). И совсем не важно, кто именно возглавит консервативный поворот и провозгласит конец либерализма в России. Субъект у нас один. И ему не нужно никакого места. Он уже его занимает.



Поэтому надо принять не один, а сто указов о традиционных ценностях – для культуры, для образования, для школ, для театров, для молодежи, для военных, для молодоженов, для врачей, для физиков, для поэтов, для домохозяек и т. д. И либерализм надо из российского общества изгнать, как изгоняют бесов.



21.02.22 Источник - katehon.com

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