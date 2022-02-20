 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 21.02.2022
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10:57  Нумерологический транзит. Что означает передача власти в Туркменистане, - Темур Умаров
10:51  Если драка становится неизбежной, или Вглядываясь в Донбасс… - А.Дудчак
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Если завтра война?... Цена на нефть подскочила до рекордных $97за баррель Brentа
06:46 22.02.2022

Нефть рекордно подорожала
Стоимость одного барреля нефти марки Brent с поставкой в апреле превысила показатель в $97. Это рекорд с сентября 2014 года. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на данные торгов лондонской биржи ICE.

В ходе торгов цена поднималась до $97,6.

Нефть пошла вверх после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Путин в ходе телеобращения к нации вечером в понедельник объявил о признании ЛНР и ДНР. Ранее за положительное решение по этому вопросу высказались все члены Совета безопасности России. С соответствующим обращением к президенту выступила Государственная Дума, а главы ЛНР и ДНР сегодня обратились к Москве с подобной просьбой.

Путин уже подписал соответствующие указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Кроме этого глава государства подписал с главами ДНР и ЛНР договоры о дружбе и сотрудничестве.

Олег Тимофеев

Источник - mk.ru
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