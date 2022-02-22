Россия вводит войска в ДНР и ЛНР

06:53 22.02.2022

Россия вводит войска в ДНР и ЛНР (+ВИДЕО)

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22.02.2022

МОЛНИЯ: Россия вводит войска в ДНР и ЛНР (+ВИДЕО) | Русская весна

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны России до заключения соответствующих договоров с ЛНР и ДНР обеспечить выполнение Вооруженными силами России функций по поддержанию мира в Народных Республиках.



"В связи с обращением главы Луганской Народной Республики Министерству обороны РФ обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего указа, осуществление Вооруженными силами РФ на территории Луганской Народной Республики функции по поддержанию мира", - говорится в пункте 4 указа по ЛНР. Аналогичный пункт есть и в указе по ДНР.



Кроме того, президент поручил МИД провести переговоры с ДНР и ЛНР об установлении дипломатических отношений, дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.



на | Донбасс | Сирия | Новости

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Президент России В. Путин поручил Министерству обороны до заключения соответствующих договоров с ЛНР и ДНР обеспечить выполнение армией России функций по поддержанию мира в Республиках.



По не до конца подтвержденным данным от источников, первые подразделения российских войск уже заходят в ДНР и ЛНР. В Сети появились и свежие видео с движением войск.

rusvesna.su/news/1645478834



Военкоры Русской Весны

0:15

Ввод армии России в Донбасс?

В соцсетях и мессенджер распространяются свежие кадры, которые называют "въездом военной техники на Донбасс". Возможно это первые миротворцы, которая по указам президента Путина уже могут въезжать на Донбасс.

В Донецке и Луганске стихли звуки стрельбы и взрывов, стоит тишина.



видео тут - https://rusvesna.su/news/1645478834