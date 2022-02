Британский империализм не исчез, он лишь поменял методы, - В.Катасонов

08:02 22.02.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 22.02.2022 |

Идея захвата англосаксонской элитой мировой власти продолжает жить



В предыдущей статье я писал о состоявшемся 12 февраля втором заседании международного суда "Большое жюри. Суд общественного мнения" (Grand Jury. The Court of Public Opinion), известного как "Нюрнберг-2". Выступивший на этом заседании первым англичанин Алекс Томсон (Alex Thomson), бывший офицер британской Службы правительственной связи, дал обзор истории подготовки плана "Великой перезагрузки", которая, по его мнению, началась полтора века назад в Великобритании. Основные идеи этого плана, отметил Томсон, были сформулированы в XIX веке Сесилом Родсом, нажившим сказочное состояние на южноафриканских алмазах.



Тему продолжил второй выступающий – канадский журналист Мэтью Эрет (Matthew Ehret), автор трех томов "Нерассказанной истории Канады", основатель издания Canadian Patriot Review и директор фонда Rising Tide Foundation.



Мэтью Эрет полностью согласен с Алексом Томсоном в том, что британский империализм не исчез, он лишь поменял методы. Идея захвата англосаксонской элитой мировой власти, принадлежащая умершему 120 лет назад Сесилу Родсу, сохраняет актуальность. Этот захват мыслится в два прыжка. Первый – консолидировать англосаксонский мир. Второй – покорить остальное человечество. Точкой опоры здесь является лондонский Сити, это государство в государстве, слегка прикрываемое вывесками международных банков.



Англосаксонский мир – это, во-первых, Соединенное Королевство (Англия + Шотландия + Уэльс + Северная Ирландия). Во-вторых, четыре англоязычных государства, где в населении преобладают англосаксы: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия. В-третьих, страны Британского содружества наций (кроме Канады, Австралии и Новой Зеландии еще 51 государство), в том числе Индия, Пакистан, Бангладеш, Нигерия и др. На Содружество приходится 30% мирового населения и 21% площади суши.



Мэтью Эрет подчеркивает, что главным приоритетом лондонской элиты было возвращение в лоно Британии Соединенных Штатов Америки, провозгласивших независимость от британской короны в 1776 году. В Новом Свете и после 1776 года оставалась пятая колонна, пытавшаяся вернуть США под британскую корону. Мэтью Эрет упоминает, что в 1833 году в Лондоне была учреждена формально не связанная с правительством организация "Агенты короны" (Crown Agents), которая создавала сеть агентов, работающих на интересы британской короны во многих странах мира, в том числе в США.



Мэтью Эрет как гражданин Канады и знаток ее истории отмечает, что позиции патриотов в Канаде в позапрошлом веке были так же сильны, как в США. В середине XIX века казалось, что в Канаде будет принята своя декларация независимости от британской короны (подобно американской декларации 1776 года), но благодаря поддержке британского агента Джона Александра Макдональда (John Alexander Macdonald) в 1867 году была принята конституция, узаконившая создание объединенной Канады (четыре провинции) как доминиона Британии. Макдональд говорил, что он британцем родился и британцем хочет умереть. Это слова первого премьер-министра "суверенной" Канады. Мэтью Эрет называет это циничным предательством.



В США влияние пробританской пятой колонны резко возросло в ХХ веке при помощи Сесила Родса, учредившего в Британии тайную организацию "Круглый стол", которая включала группы в США и в Канаде. В конце XIX века премьер-министром Канады стал Вильфрид Лорье (Wilfrid Laurier), попытавшийся вывести страну из-под британского влияния, но в 1911 году он был свергнут. Впоследствии Лорье писал: "Канада теперь управляется сидящей в Лондоне хунтой, известной как "Круглый стол", с отделениями в Торонто, Виннипеге, Виктории…"



"Круглый стол" поставил под полный контроль правительство и в самой Британии. С 1908 по 1916 г. премьер-министром Британии был Герберт Генри Асквит (Herbert Henry Asquith), потом его заменили на послушного Дэвида Ллойд Джорджа (David Lloyd George), которому продиктовали, какими должны быть условия Версальского мирного договора, оглашенные Ллойд Джорджем на мирной конференции в Париже.



Главной публичной фигурой, представлявшей заговорщиков "Круглого стол", был лорд Милнер (Alfred Milner), приставленный к Ллойд Джорджу. В США такой фигурой был полковник Эдвард Мандел Хауз (Edward M. House), приставленный к Вудро Вильсону (Woodrow Wilson). К президенту Франклину Рузвельту был приставлен Бернард Барух (Bernard Baruch), опекавший и следующего президента – Трумэна.



Суть обширного выступления Мэтью Эрета сводится к тому, что Лондону удалось поставить США под свой контроль. Кстати, об этом говорил на протяжении многих лет известный американский общественный деятель Линдон Ларуш (Lyndon LaRouche), ушедший из жизни три года назад. Ларуш обвинял американский истеблишмент не только в превращении некогда независимой Америки в британскую колонию, но и в подавлении остатков демократии и насаждении в стране фашизма.



Сегодня обрисовываются контуры ядра большой британской империи. Это пятерка стран: Великобритания, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Они добились консолидации в разведывательной деятельности. Как утверждает Мэтью Эрет, именно Британия в 1930 году выступила инициатором такой консолидации; родилась конструкция, получившая название "Пять глаз" (FVEY).



Мэтью Эрет отметил, что часто на первое место в англосаксонском мире ставят не Британию, а США – из-за того, что недооценивается роль тайных обществ Туманного Альбиона и британских спецслужб. Не учитывается также, что на смену британской колониальной империи во второй половин ХХ века пришла другая империя. Она почти невидима, и называется офшорами. Большая часть офшорных юрисдикций контролируется лондонским Сити и Банком Англии.



Некоторые фрагменты выступления Мэтью Эрета заслуживают подробного анализа в силу их актуальности сегодня. Например, он упомянул организацию "Агенты короны", учрежденную во времена британского короля Вильгельма IV (правил в 1830-1837 гг.) и 26 премьер-министра Чарльза Грея (Charles Grey). С первого дня существования "Агенты короны" работали исключительно на британскую корону. Такой же статус до недавнего времени имела разведывательная служба MI-6, созданная в 1909 году, но лишь в 1994 году с принятием "Закона о разведслужбах" (Intelligence Services Act) ставшая официальной разведывательной службой Великобритании.



У "Агентов короны" большая и темная история. В 1996 году "Агенты короны" получили еще одно название – Crown Agents for Overseas Government Administration. Появилась и такая модификация названия, как Crown Agents Foundation. Членами этой последней являются Standard Chartered Bank (один из старейших и очень влиятельных банков лондонского Сити), международная корпорация Unilever, Международная торговая палата Великобритании (International Chamber of Commerce UK), а также Transparency International, Королевское общество Содружества (The Royal Commonwealth Society), Совет стран Карибского бассейна (Caribbean Council) и др. Crown Agents Foundation – лишь верхняя часть глобальной сети. Эта некоммерческая организация выступает учредителем большого количества бизнес-структур, а также тесно сотрудничает со Всемирным банком и Фондом Гейтсов.



Мэтью Эрет называет Crown Agents инструментом "управления… инфраструктурой колоний Империи". География деятельности Crown Agents и ее бизнес-структур выходит далеко за пределы Британского Содружества. Crown Agents присутствует в большинстве бывших советских республик. Фактически это агентура британской короны на постсоветском пространстве. Деятельность организации именуется "консалтинговыми услугами". Эти услуги охватывают здравоохранение, сельское хозяйство, внешнюю торговлю, таможню, банковское дело, внутреннюю торговлю. Сотрудники Crown Agents продвигают "своих людей" на ключевые посты в государственных структурах, делают "своими людьми" некоторых местных граждан. С 1992 по 2015 год организация Crown Agents активно работала в России: предоставляла консультации и услуги по управлению цепочками поставок и финансовыми услугами секторов здравоохранения, сельского хозяйства, государственного финансирования, инфраструктуры, энергетики и ядерной безопасности. С 2018 года Россия перестала упоминаться в отчетности Crown Agents, а на Украине Crown Agents и сегодня "помогает" этой стране превращаться в колониальный придаток англосаксонской империи.



Мэтью Эрет, как и Алекс Томсон, не ставил своей задачей заниматься выявлением преступлений, непосредственно связанных с "пандемией". Он лишь подвел к выводу о том, что беснования последних двух лет имеют весьма далекое отношение к здравоохранению и медицине. Это очередная попытка преступной группировки, называющей себя "мировой элитой", захватить власть на планете. По плану Сесила Родса. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645506120

