Пекин не хочет поддерживать Москву в ущерб связям с США, - Владимир Скосырев

08:50 22.02.2022

Украинский кризис проверяет российско-китайские отношения на прочность

Владимир Скосырев



Любые решения Си Цзиньпина по Украине китайские чиновники одобрят.

Единственный выход для решения украинского кризиса дают Минские соглашения. Нужно уважать законные озабоченности России по безопасности. В то же время необходимо соблюдать суверенитет Украины, заявил глава МИД КНР Ван И на конференции в Мюнхене. Зарубежные наблюдатели по-разному оценивают политику Китая. Одни говорят, что в случае конфликта Пекин окажет Москве дипломатическую и частично экономическую поддержку. Другие утверждают, что помощь РФ будет ограниченной, поскольку Китай хочет нормализовать контакты с США и проводит политику баланса между Россией и Америкой.

МИД Китая неоднократно обвинял Вашингтон в распространении ложной информации и призывал его учесть требования России о гарантиях безопасности. Во время визита президента РФ Владимира Путина в Пекин в начале февраля было заявлено, что стратегическое партнерство не имеет ограничений. Китайские государственные медиа писали, что две страны стоят плечом к плечу, защищая справедливость в международных делах. Но если военный конфликт в Украине все же вспыхнет, то тогда будет ясно, готов ли Китай подтвердить свои заверения делом, комментирует Reuters.



Китай почти наверняка не захочет ввязываться своими военными силами в схватку. Хотя Китай и Россия создали квазиальянс, это не формальный пакт, требующий от одного участника послать войска на помощь тому, кто под угрозой, говорит Ши Иньхун, профессор Народного университета в Пекине. Аналогичную точку зрения высказывает Ли Минцзян, доцент Школы международных исследований в Сингапуре. По его словам, "так же как Китай не ожидает военной помощи от России в случае войны из-за Тайваня, так и Россия не ожидает военной помощи от Китая в Украине. Вместо этого Китай покажет, что он надежный друг, не присоединившись к хору осуждения России".



Китай стал единственной страной, которая голосовала, как и Россия, в Совете Безопасности ООН в январе, когда США подали заявку на обсуждение вопроса о наращивании российских вооруженных сил у границы с Украиной. То есть Пекин пошел дальше, чем в 2014 году, когда он воздержался при голосовании по резолюции, призывавшей не признавать присоединения Крыма к России. Но после этого несколько китайских госбанков, включая China Development Bank и Export-Import Bank of China, предоставили займы тем российским госбанкам, которые попали под санкции Запада. Тем не менее Пекин хотел бы избежать повторения такого сценария, говорит профессор Ши.



Подоплека политики Пекина, как утверждает Financial Times, заключается в том, что он хочет сохранить баланс между Москвой и Вашингтоном. Эту двойственность курса отразили замечания Ван И в Мюнхене. Ведь он сказал и о законных озабоченностях России, и о необходимости соблюсти территориальную целостность Украины. То есть, по мнению лондонского издания, Китай стремится придерживаться нейтральной позиции. Однако следовать такому курсу будет нелегко. Китаю придется сделать выбор: соблюдать ли санкции, которые наложит Запад, или помогать России избегать их. Иными словами, Пекину придется искать грань, отделяющую отпор Штатам и НАТО от выполнения принципа неприкосновенности суверенитета государств. Пекин утверждает, что повсюду и неуклонно придерживается этого принципа.



Все же принципы – это одно, но гораздо важнее экономические интересы. Китай вложил миллиарды долларов в строительные и телекоммуникационные проекты в Украине. Он закупал также оборудование для вооружений в этой стране. И потому будет стараться разрядить напряженность.



Как бы то ни было, конфликт может еще больше углубить зависимость России от Китая. За экономическую поддержку, предоставленную для того, чтобы Россия могла пережить "адские" санкции, ей придется расплачиваться дорогой ценой. Как полагает New York Times, Китай может воспользоваться трудной ситуацией, в которую попала Россия, и навязать ей невыгодные условия по новому контракту о поставках газа, о которых была достигнута договоренность во время последнего визита Путина в КНР. К тому же, как утверждают эксперты газеты, главные госбанки Китая, вероятно, все равно воздержатся от нарушения западных санкций против России.



Как видно из высказываний представителя Пентагона Джона Кирби, Вашингтон считает, что два авторитарных режима – в РФ и КНР – бросили глобальный вызов международному порядку, установленному США и их союзниками. На этот вызов должен быть дан коллективный ответ. Причем козырем в этой игре против Китая и России стало то, что у Китая и РФ нет общей идеологии. Это брак по расчету, в котором больше нуждается Россия.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики, отметил: "Если вдруг события пойдут по худшему сценарию, Китай выразит России моральную поддержку на словах. Но этим и ограничится. Что касается экономических санкций, то Китай будет поддерживать Россию всеми средствами, какими может, но так, чтобы не нанести себе ущерб".