Для чего Кыргызстану нужны китайские инвестиции, - Е.Погребняк

08:55 22.02.2022 22.02.2022 | Евгений ПОГРЕБНЯК |

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ



Рабочая поездка Садыра Жапарова 3-6 февраля с. г. в Пекин принесла новые планы по строительству масштабных инфраструктурных проектов. Главные из них – возведение железной дороги и каскада ГЭС. Они должны дать мощный толчок для роста кыргызской экономики, но какова будет цена новых китайских кредитов?



Президент Кыргызстана в числе других лидеров центральноазиатских стран отправился в Пекин на открытие Олимпиады, где, пользуясь случаем, кыргызская делегация провела переговоры с руководством Китая. По их итогу был подписан ряд второстепенных документов, таких как договор об экспорте сои и меморандумам о сотрудничестве в гуманитарной сфере. Но, понятно, не ради этого состоялась поездка.



Накануне в Кыргызстане развернулась информационная кампания о необходимости реализации долгожданного проекта железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан. Ее строительство обсуждают с середины 90-х годов, однако с тех пор переговоры ни к чему не привели. Стороны спорили о ширине железнодорожной колеи, маршруте, праве собственности, окупаемости и т. д. Все эти детали до сих пор обсуждаются, главный же вопрос – чем Кыргызстан будет расплачиваться за построенную инфраструктуру?



При президенте Алмазбеке Атамбаеве Кыргызстан набрал китайских кредитов почти на 2 млрд долларов. На эти деньги в стране реализовали ряд крупных проектов в энергетической сфере (строительство подстанций и модернизации столичной ТЭЦ), а также строительство автодорог. Теперь на госбюджете висит тяжелое кредитное бремя, причем пик выплат придется на ближайшие годы. Стоимость обсуждаемого проекта железной дороги, его кыргызстанский участок обойдется от 4,5 до 7 млрд долларов! При этом сейчас весь внешний долг Кыргызстана приблизился к 5 млрд долларов.



Также Садыр Жапаров предложил китайской стороне покупать у Кыргызстана электричество, для этого необходимо вложить немало инвестиций в строительство новых генерирующих мощностей. В верховьях реки Нарын есть большой потенциал для строительства новых гидроэлектростанций. Ранее реализацией проекта Верхне-Нарынского каскада ГЭС занималась российская компания "РусГидро", но парламент Кыргызстана несколько лет назад денонсировал соглашение о строительстве. Теперь заняться стройкой предложили китайской стороне.



К реализации проекта строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС Бишкек планирует вернуться с помощью Пекина



"Кыргызская сторона предложила изучить вопрос экспорта электроэнергии из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику, китайская сторона выразила готовность изучить данное предложение", – сообщила пресс-служба президента КР.



Политолог из Бишкека Денис Бердаков в интервью "Ритму Евразии" рассказал о том, зачем Кыргызстану понадобились новые многомиллиардные китайские инвестиции.



– Денис Михайлович, президент Кыргызстана смог достичь чего-нибудь существенного во время визита в Китай?



– Самое важное было то, что диалог с Китаем продолжается. Потому что за последние два года из-за пандемии живых встреч толком не было, а без личных переговоров крупные проекты не двигаются. И Пекин действительно поддерживает обсуждаемые предложения, такие как строительство железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан.



Соглашение об этом подписано не было, но есть готовность прорабатывать проект. Потому что речь идет о большой сумме. Для строительства ж/д требуется, по разным оценкам, от 4 до 7 млрд долларов. В случае проведения тендера на строительство по критерию цена/качество обычно выигрывают китайские компании. К тому же у них есть опыт высокогорного строительства железной дороги в Тибете. Поэтому нет сомнений, что именно китайцы выиграют этот потенциальный тендер и займутся стройкой.



Хотя этот инфраструктурный проект Китай устраивает и у него есть возможности по его реализации, у Кыргызстана нет таких больших денег, чтобы заплатить подрядчику. Поэтому предмет переговоров состоял в том, за чей счет строить эту ж/д? Кто выделит деньги или что вместо денег может предложить Кыргызстан? Вот эти вопросы и были главными на переговорах.



Проблема состоит в том, что для самого Пекина железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан не очень важна, но зато важна для Кыргызстана и особенно для Узбекистана – для выхода на мировые рынки. Поэтому китайцы и говорят: если вам надо, мы вам построим, но за ваши деньги или в основном за ваши. В Кыргызстане бытует стереотип, что Китай мечтает нас [страны ЦА] захватить и поэтому готов просто так строить здесь железные и другие дороги. Разумеется, это не так. Китай давно стал циничным, типично империалистическим государством, которое действует, исходя исключительно из своей выгоды.



Кыргызстан и Узбекистан – это страны, которые географически заперты в центре огромного континента, с помощью этой железной дороги мы можем получить прямой выход на китайский рынок. В результате сможем быстрей, дешевле и в большем объеме получать китайские товары, в свою очередь поставлять в Китай наши товары и через китайские порты экспортировать свою продукцию в тихоокеанский и другие регионы. Поэтому центральноазиатским странам этот проект нужен, но взамен тоже нужно что-то предлагать, если не деньги, то что-то другое.



– Денис Михайлович, Кыргызстан предложил Китаю покупать у него электричество, хотя сам сейчас испытывает дефицит. За счет чего собираются осуществлять этот экспорт?



– За счет строительства новых генерирующих мощностей, Китай может вложить свои ресурсы в строительство, речь идет о сумме от 5 до 20 млрд долларов. Эти средства могут направить на возведение Верхне-Нарынского каскада ГЭС на реке Нарын. На этой крупнейшей реке Кыргызстана можно построить до 30 гидроэлектростанций, в данное время их там всего шесть (Токтогульская, Курпсайская, Учкурганская, Шамалды-Сайская, Таш-Кумырская и Камбаратинская ГЭС-2). Строительство планировалось еще при Советском Союзе, но до реализации дело так и не дошло.



Если проект удастся реализовать, то в принципе Кыргызстан может вдвое нарастить выработку электроэнергии. Сейчас же мы сколько производим, столько и потребляем, а зимой электричество приходится импортировать, особенно в маловодный период.



Кроме того, есть альтернативный проект в виде постройки теплоэлектростанции возле угольного месторождения Кара-Кече, которое находится в Нарынской области. Там много качественного угля и удобное местоположение для экспорта в соседний Китай.



У Кыргызстана большой потенциал для наращивания производства электричества, но это возможно только за счет постройки новых энергогенерирующих мощностей. Это могут быть как ГЭС в виде освоения гидропотенциала реки Нарын, так и угольные ТЭС (причем у Китая в этой сфере гигантский опыт). Но сначала нужны многомиллиардные инвестиции, 5-7 лет это все строится, и потом уже с новых мощностей начинаются поставки электричества в Китай. Проект можно охарактеризовать так – инвестиции в обмен на электричество.



– А Китаю разве нужно импортное электричество?



– Нужно, там большой дефицит электроэнергии, которую китайцы сейчас у России покупают в гигантских объемах. Причем большие закупки идут уже не первый год и продолжают расти. Такая ситуация сложилась потому, что в Китае постоянно увеличивается внутренний спрос на электроэнергию, бывает в год потребление подскакивает на 10%. А учитывая, что они потребляют пятую часть от мирового производства электричества, то 10% – это колоссальные объемы.



Учитывая географию, импорт кыргызского электричества будет осуществляться в западные регионы Китая, в первую очередь в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. Но тут нужно учитывать, что если инвестиционные вложения составят порядка 10 млрд долларов, то построенные объекты будут работать на то, чтобы отдать эти долги.



В принципе вся серьезная индустриализация так и делается. То, что руководство Кыргызстана задумалось о железной дороге, о мощном освоении гидропотенциала, – это верный путь качественного подъема экономики. Нужны десятки миллиардов долларов инвестиций, понятно, что никто их бесплатно не даст – ни Россия, ни Китай, ни Европа, ни Турция. У всех одинаковые условия, они говорят, что построить вам можем все что угодно, если заплатите за это. Если же иностранным компаниям приходится строить за свой счет, то и условия они ставят жесткие. Приходится лавировать, выпрашивать выгодные условия. Большой плюс в том, что переговоры о таких больших проектах вообще ведутся.



Если не строить железные дороги, не осваивать гидропотенциал, у республики не будет промышленного будущего. Ведь сейчас Кыргызстан своими силами даже небольшой завод запустить не может. Дефицит электричества, нет рынков сбыта, все, что производится здесь, стоит дороже, потому что мы находимся в центре Евразии и отсюда очень длинное транспортное плечо для сырья и товаров.



Сами вышеупомянутые проекты экономический эффект для всей страны дадут лет через десять. Это сложный путь, без преодоления которого не будет экономического рывка. Надо понимать, что бесплатно ничего не строится.



Остальные лидеры стран Центральной Азии тоже поехали на открытие Олимпиады по аналогичным причинам, у нас – географически запертый регион, чтобы развиваться, он должен стать транспортным хабом, ресурсной базой между Европой, Россией и Китаем. Все страны региона заинтересованы в китайских грантах, кредитах, инвестициях, технологиях. Большая часть экономики завязана именно на Китай. У Туркменистана тотальная зависимость по энергоресурсам, у Таджикистана и Кыргызстана – зависимость от грантов и кредитов, Казахстан делает серьезную ставку на транзитный потенциал, чтобы везти китайские товары в Европу, и т. п.



Центральную Азию притягивает к китайскому экономическому полюсу. Это особенно актуально в период мирового кризиса, когда многие упали, но Китай продолжает расти. Источник - ritmeurasia.org

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