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В казнацфонд "Самрук-Казына" пришла новая команда короедов (управляющих директоров)
08:58 22.02.2022

В "Самрук-Казына" утвердили кандидатуры 4 управляющих директоров

Ернар Жанадил, Ернат Бердигулов, Гибрат Ауганов, Николай Казутин.
В АО "Самрук-Казына" утвердили кандидатуры четверых управляющих директоров. Отмечается, что представители Президентского молодежного кадрового резерва получили три из четырех новых назначений в руководстве компании, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу нацфонда.

На должность управляющего директора по развитию и приватизации АО "Самрук-Казына" назначен Ернар Жанадил. В первую очередь он будет отвечать за программу приватизации принадлежащих фонду компаний АО "НК "Казмунайгаз" и АО "Эйр Астана". В ближайшем будущем планируется вывод этих активов на IPO, доступ к которому получит все население Казахстана.

"Кроме того, перед Ернаром Жанадилом поставлена задача продолжить привлечение в страну иностранных инвестиций. До настоящего времени Ернар Бейсенұлы занимал в фонде должность управляющего директора по инвестициям, приватизации и международному сотрудничеству. Ранее в 2018 году Ернар Бейсенұлы принял активное участие в успешном выводе АО "НАК "Казатомпром" на IPO и затем на SPO. В течение 2021 года он также обеспечил эффективный выход компаний группы фонда из ряда непрофильных активов. До поступления на службу в АО "Самрук-Казына" Ернар Жанадил работал в АО Pricewaterhouse Coopers LLP. Имеет степень магистра в области бухгалтерского учета и финансов (Манчестерский университет, Великобритания). Член Президентского молодежного кадрового резерва", - говорится в сообщении.

На должность управляющего директора по стратегии и управлению активами фонда назначен Ернат Бердигулов. Основные задачи, поставленные перед ним, – это разработка и реализация долгосрочной стратегии развития фонда, эффективное управление активами и своевременная реализация приоритетных инфраструктурных проектов. Обеспечение устойчивого развития, внедрение ESG-принципов и передовых подходов корпоративного управления в деятельность портфельных компаний позволят повысить инвестиционную привлекательность и обеспечить рост долгосрочной стоимости.

"Ранее Ернат Кудайбергенович занимал в фонде должность соуправляющего директора по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации. Ернат Бердигулов обладает более чем десятилетним опытом работы, в том числе в международной консалтинговой компании. Имеет степень магистра в области делового администрирования (MBA, University of Warwick, Великобритания), степень бакалавра по программе "Болашак" (University of Toronto, Канада). Член Президентского молодежного кадрового резерва", - рассказали в "Самрук-Казына".

На должность управляющего директора по связям с общественностью и управлению изменениями АО "Самрук-Казына" назначен Гибрат Ауганов. В контур ответственности Гибрата Кайратовича войдут три департамента: департамент социально-трудовых отношений и управления человеческими ресурсами, департамент управления изменениями и департамент по связям с общественностью.

"В соответствии с поставленными задачами предстоит внедрить новую прозрачную кадровую политику, увеличить уровень инклюзивности и открытости. Кроме того, в рамках цифровизации необходимо будет перестроить производственные и управленческие процессы на базе IT-технологий и анализа больших данных. Также в рамках перезагрузки отношений фонда с общественностью обеспечить прозрачность и информирование профессионального сообщества СМИ о деятельности компании. Эти и ряд иных изменений призваны обеспечить открытость и прозрачность деятельности компании для общества, максимально убрать человеческий фактор, в особенности в коррупционно опасных секторах", - отметили в фонде.

Ранее Ауганов занимал должность директора департамента по управлению человеческими ресурсами АО "Самрук-Казына". Член Президентского молодежного кадрового резерва.

На должность управляющего директора по правовому сопровождению, обеспечению и рисками фонда назначен Николай Казутин. Помимо текущих вопросов правовой сферы, он будет отвечать за изменение действующих корпоративных документов по закупкам с целью обеспечить прозрачность в процессе закупок фонда для поддержки отечественных товаропроизводителей и МСБ, а также за правовое обеспечение проводимых в фонде реформ в целом и эффективную защиту интересов фонда в международных арбитражах.

Также произведены назначения директоров двух департаментов. На должность директора департамента по инвестициям АО "Самрук-Казына" назначен Сабигат Рахметов, ранее занимавший должность руководителя сектора структурирования проектов департамента по инвестициям фонда. На должность директора департамента по связям с общественностью назначен Дамир Егизбаев. Ранее он занимал должность пресс-секретаря Министерства сельского хозяйства, а также директора по коммуникациям АО "Казахстанский центр ГЧП" МНЭ.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645509480
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