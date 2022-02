Пол Робертс: Москве нет смысла вести переговоры с Вашингтоном

09:11 22.02.2022 США предпочитают видеть Россию в качестве врага - чтобы оправдать гонку вооружений, миллиардные бюджеты на оборону и не искать новых противников

Пол Робертс



"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.



У Москвы нет абсолютно никакой возможности провести успешные переговоры по проблемам безопасности России с Вашингтоном. Для этой невозможности есть веские причины, и причины эти совершенно очевидны.



Одна из причин заключается в том, что Вашингтон предпочитает Россию в качестве врага, а не в качестве партнера. Почему? Потому что военно-разведывательный комплекс США представляет собой мощную, укоренившуюся совокупность институтов с годовым бюджетом в 1000 миллиардов долларов. Такая огромная сумма для своего оправдания требует врага.



Россия является предпочтительным врагом из-за ее огромных размеров и потому, что долгие десятилетия холодной войны между США и Советским Союзом заставили американцев привыкнуть к России как к врагу. Лучше старый враг, которого мы знаем, чем обучать нового и обучаться новому.



Другая причина заключается в том, что внешняя политика США находится под влиянием сионистских неоконсерваторов. Неоконсерваторы ненавидят Россию по историческим причинам. Их ненависть достигла накала лихорадки, когда Путин вернул России достаточную силу, чтобы укрепить ее суверенитет. На Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года Путин объявил о конце американского "однополярного мира". Неоконсерваторы, наслаждавшиеся своими завоеваниями на Ближнем Востоке, были застигнуты врасплох возрождением России.



Это было серьезным публичным поруганием утверждений неоконсерваторов о гегемонии США во всем мире. В 1990-х годах заместитель министра обороны США Пол Вулфовиц провозгласил "доктрину Вулфовица" в качестве фундамента унилатерализма США и упреждающих военных действий по заблаговременному подавлению любых потенциальных угроз американской гегемонии, которые могут возникнуть в будущем. Эта доктрина гласит:



"Наша первая цель состоит в том, чтобы предотвратить повторное появление нового конкурента/противника - будь то на территории бывшего Советского Союза или где-либо еще, который будет представлять угрозу такого же порядка, какую ранее представлял Советский Союз. Это основное соображение, лежащее в основе новой стратегии региональной обороны, и требует, чтобы мы стремились не допустить доминирования какой-либо враждебной державы в регионе, ресурсов которого при консолидированном контроле было бы достаточно для формирования глобальной державы".



Это заявление было сочтено слишком откровенным и слишком высокомерным. В заявлении некая страна определяется как враждебная, если она достаточно сильна, чтобы ограничить гегемонию США. Заявление Вулфовица было переписано, сделано многословным и облечено в более приятные по звучанию слова, но смысл остался тем же.



На Мюнхенской конференции по безопасности Путин бросил вызов этой доктрине гегемонии США. Он сделал это снова, когда заблокировал запланированное вторжение президента Обамы в Сирию и когда российские военно-воздушные силы помогли сирийским военным победить джихадистов, притворяющихся "демократическими элементами Сирии". Путин также помешал Вашингтону выступить в качестве представителя Израиля в нападении на Иран. Неоконсерваторы считают эти ограничения гегемонии Вашингтона невыносимыми.



В поисках способа перехватить инициативу у России неоконсерваторы, наблюдая за тем, как Кремль был сосредоточен на Олимпиаде в Сочи, воспользовались возможностью свергнуть демократически избранное правительство Украины и установить неонацистский режим, подотчетный Вашингтону. Попытка Вашингтона захватить с помощью этого переворота российскую черноморскую военно-морскую базу в Крыму провалилась, когда тамошние жители подавляющим большинством проголосовали за возвращение в Россию. Русские Донбасса сделали то же самое. Путин принял первое, но не принял второе. В результате Донбасс, ранее входивший в состав России, превратился в проблемное место, которое Вашингтон смог взбудоражить, и в течение восьми лет он делал именно это.



Минский протокол или Минское соглашение, которое было разработано для защиты русских Донбасса, оставляя их в составе Украины, к январю 2015 года стало соглашением, которое существует, но не соблюдается. И все же Путин, похоже, считает, что это "заброшенное" соглашение по-прежнему является решением проблемы. Непонятно, почему Путин думает, что если те же самые стороны подпишут его снова, то это будет значить что-то большее, чем раньше.



Вашингтон не намерен выпускать эту горячую точку из своих рук. Чем дольше это длится, тем больше это работает против России. Даже вывод российских солдат из этого района не в состоянии успокоить ситуацию. Вашингтон по-прежнему предсказывает российское вторжение, а, когда я пишу, госсекретарь США снова находится в ООН, выдвигая новые ложные обвинения против России. Настойчивость России в том, чтобы ее собственные проблемы безопасности привлекали внимание Запада, изображается госсекретарем Блинкеном как российская агрессия.



Украине было бы выгодно согласиться с Минским соглашением, потому что оно официально возвращает Донбасс в состав Украины, что позволило бы правительству Украины постепенно ослабить полуавтономию, предоставленную региону, и возобновить преследование русского населения.



Но Вашингтон не хочет, чтобы Донбасс вернули Украине. Вашингтону необходима горячая точка, чтобы продолжать нагнетать там обстановку. Постоянные обстрелы русских Донбасса подрывают положение Путина в среде патриотически настроенных россиян. Война на низком уровне интенсивности поддерживает перспективу российского вторжения, с помощью которого можно пугать Европу и удерживать Европу в вашингтонской резервации. Короче говоря, в разрешении этой ситуации Вашингтон совершенно не заинтересован. И Вашингтону это никак не вредит. Это вредит только России.



Возможно, Путин надеется, что рано или поздно западные народы устанут от этой ситуации и потребуют положить ей конец. Но эти люди располагают только той информацией, которую им дают СМИ, а информация эта заключается в том, что во всем виновата Россия.



Весь мир, а не только Путин, должен внимательно прислушаться к обращению Блинкена к ООН. Это всего лишь несколько минут. Это обращение было дано в четверг, 17 февраля, после сообщений по всему миру о выводе российских войск (из Белоруссии, - ред.), сил, которые находились там не для того, чтобы вторгнуться в Украину. В обращении Блинкена есть что-то еще более циничное, еще более злое, чем в заявлении госсекретаря Пауэлла об "оружии массового уничтожения" в феврале 2003 года, подготовившем вторжение США в Ирак. Блинкен выставил бы полным дураком и себя, и американскую разведку, предсказывая, что российское событие под "чужим" флагом вот-вот произойдет, если бы только он не знал точно, что оно произойдет. Я могу только задаться вопросом, не описывает ли то, что делает Блинкен, запланированную атаку США под "чужим" флагом и заранее обвиняет в этом Россию.



Мы точно знаем, что западные СМИ не дадут России честного шанса. Что бы ни случилось, и кто бы ни был ответственен, вину за это возложат на Россию. Российские опровержения будут иметь не больший эффект, чем ее неоднократные опровержения того, что она намерена вторгнуться в Украину.



Западные СМИ и западные правительства настолько коррумпированы, что Блинкен мог бы заявить, что Россия уже вторглась на Украину, когда Россия этого не сделала, а средства массовой информации убедили бы мир в том, что это вторжение уже произошло. Функция западных СМИ в том и состоит, чтобы превращать вымысел в "правду".



А Кремль все еще считает, что Россия в состоянии договориться о соглашении о безопасности с Западом - Западом, который определенно не хочет, чтобы Россия пребывала в безопасности.



Я убежден, что избежать опасной войны можно будет, если:



- Путин примет голосование русских Донбасса за возвращение их родных земель в состав России;



- Путин ясно даст понять, что Украина будет уничтожена, если страна станет членом НАТО;



- Путин ясно даст понять, что любая ракетная база США или НАТО, размещенная на Украине, будет уничтожена;



- Путин ясно даст понять, что ракетные базы США по российским границам будут уничтожены, если их не уберут;



- Путин предоставит Ирану обычные ракеты для защиты своего воздушного пространства;



- Россия будет игнорировать Запад и глобализм и создаст российско-китайский торговый блок.



Вашингтон постоянно предупреждает Европу о том, насколько опасна Россия. Но как только Европа увидит, что действия России решительны, Европа перестанет соучаствовать в травле Медведя. Позиция России должна заключаться в том, что Европа может покупать российские энергоносители по цене в рублях или золоте, если она этого захочет, а в противном случае Запад может катиться ко всем чертям.



России давно пора вывести Запад из своего мировосприятия. В течение многих лет Россия страдала от оскорблений, ложных обвинений, провокаций, ракетных баз по своим границам и от создания марионеточных государств США на территории бывших составных частей России. Чего хорошего принесли России протесты и переговоры? Совершенно ничего. И почему же Кремль думает, что это изменится? Что изменит ситуацию, так это то, что Россия объявит и проведет в жизнь свои "красные линии" и станет тратить свою энергию в тех частях мира, где ее ценят и где к ней относятся с благодарностью. Кремлю нет никакого смысла приносить Россию в жертву Новому мировому порядку.



Автор - Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты The Wall Street Journal, журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения автора. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645510260

