США: расизм против азиатов

12:37 22.02.2022 Аналитики спешно пытаются понять причины этнических трещин в американском обществе



Хотя мы привыкли слышать, что расовая дискриминация и предрассудки в США связаны с чернокожим населением, проблема значительно глубже и серьезнее. Выходцы из стран Азии также являются мишенью по расовой дискриминации в США, и это отнюдь не результат политики недавних лет.



В конце XIX и начале XX веков в США на государственном уровне существовали ограничения и специальные меры в отношении китайцев. Во время Второй мировой войны после нападения Японии на базу Перл-Харбор в Тихом океане все этнические японцы в США были либо интернированы в специальные лагеря, либо подверглись другим мерам воздействия.



Сейчас расовые проблемы имеют глубокое социально-политическое измерение, поскольку азиатско-американское сообщество – это разнообразная и быстрорастущая расовая группа в Соединенных Штатах. В 2019 году 23,2 миллиона человек в Соединенных Штатах, которые идентифицируют себя как американцы азиатского происхождения, представляли 19 различных групп азиатского происхождения, причем американцы китайского происхождения являются крупнейшей группой, за которой следуют американцы индийского происхождения и американцы филиппинского происхождения. Население коренных гавайцев и жителей Тихоокеанских островов также значительно увеличилось, особенно на Юге. Несмотря на этот рост, сообщества американцев азиатского происхождения и жителей Тихоокеанских островов остаются в значительной степени невидимыми и некоторыми из наименее понятых групп населения для самих США. Отчасти это можно объяснить крайне низким уровнем инвестиций в исследования. Например, только в области здравоохранения и биомедицинских исследований Национальные институты здравоохранения за последние три десятилетия инвестировали всего 0,17% своего бюджета в исследования в отношении американцев азиатского происхождения и жителей Тихоокеанских островов (ААПТО). Благотворительные организации, предоставляющие гранты, также уделяют относительно низкий приоритет населению ААПТО. В 2020 году, когда мир пережил потрясения, вызванные пандемией COVID-19, многие американцы азиатского происхождения стали жертвами широко распространенного антиазиатского расизма.



Американская корпорация RAND недавно представила доклад по этой проблеме, где антиазиатский расизм определяется как дискриминационные акты, совершенные в отношении людей, которые считаются азиатами, проживающими в Соединенных Штатах.



На основе интервью с представителями ААПТО были сделаны социальные замеры, которые помогли приблизиться к пониманию данной проблемы.



В дополнение к более поздним источникам антиазиатских инцидентов, связанных с ненавистью, большинство опрошенных указали на глубинные, системные причины антиазиатского расизма. Руководители организаций ААПТО отметили, что два стереотипа уже давно определяют азиатскую американскую идентичность. Первый – стереотип "образцового меньшинства", в котором американцы азиатского происхождения воспринимаются как прилежные, богатые, здоровые, уверенные в себе, послушные и не нуждающиеся в помощи. Стереотип также рассматривает американцев азиатского происхождения как людей, которые никогда не жалуются и не лезут не в свое дело, и эти характеристики приводятся в качестве примеров того, как должны функционировать все "цветные" сообщества. Опрошенные считали стереотип модельного меньшинства обоюдоострым мечом, поскольку он в значительной степени основан на исторических достижениях жителей Восточной Азии в Соединенных Штатах и не признает многообразия опыта в азиатско-американском сообществе. Скрывая огромное разнообразие групп ААПТО, образцовый миф о меньшинствах укрепляет ложное убеждение в том, что, как сказал один из опрошенных, "американцы азиатского происхождения не нуждаются в поддержке со стороны правительства и общества", тем самым поддерживая недостаточное финансирование развития и услуг азиатских сообществ.



Многие опрошенные упоминали еще один распространенный стереотип, который противоречит стереотипу образцового меньшинства: убеждение в том, что азиаты являются "вечными иностранцами". Этот стереотип отказывается считать американцев азиатского происхождения полностью американцами, независимо от того, как долго они и поколения до них жили в Соединенных Штатах. Опрошенные приводили доказательства этого стереотипа, начиная с недавних событий, когда американским журналистам азиатского происхождения не доверяли сообщать о стрельбе в Атланте на азиатских курортах в 2021 году, и заканчивая историческими событиями в США. Имеются в виду юридические и политические действия, такие как "Закон об исключении китайцев" 1875 года и интернирование японцев-американцев во время Второй мировой войны. Опрошенные также обсудили корни стойкого системного расизма, подчеркнув историческую дискриминацию в отношении определенных азиатских этнических групп. Например, лидер коалиции общественных организаций в Калифорнии отметил, что антиазиатские нападения – это не просто "действия отдельных преступников", но и "политика правительства, которая привела к этому [расизму в отношении азиатов]". "Желтая опасность" проявилась в "Законе об исключении китайцев", некая "темная опасность" в отношении жителей Южной Азии в "Законе об азиатской запретной зоне" от 1917 года, а также в бесчисленных других исторических примерах. Руководитель агентства по охране психического здоровья, специализирующегося на обслуживании лиц ААПТО, сказал, что "я не могу вспомнить ни одной другой группы, которая имела бы постоянные и последовательные законодательные ограничения на их способность въезжать в страну и получать гражданство".



Опрошенные также отметили, что волны антиазиатского расизма и ненависти обычно вспыхивают, когда усиливается внутренняя экономическая конкуренция в США (например, за рабочие места и ресурсы) и конкуренция в международной геополитике. Лидер национальной коалиции организаций ААПТО сказал, что геополитическая реальность такова, что "Китай является прямым конкурентом Америке во многих контекстах. Из-за этого эта [антиазиатская ненависть] усилилась. Мы видели это с убийством Винсента Чина, очевидно, с точки зрения напряженности, которая существовала в японской автомобильной промышленности. Существуют такие закономерности, что трудно утверждать иначе, что все эти вещи обусловлены более широкой существующей глобальной напряженностью".



Выводы исследования таковы:



- Заинтересованные стороны утверждали, что беспокойство и страх общественности во время пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах, наряду с негативной риторикой в отношении азиатов со стороны видных политиков и государственных должностных лиц, вызвали недавнюю волну антиазиатской ненависти.

- Заинтересованные стороны рассказали, что организованные антиазиатские нападения произошли в контексте давнего системного расизма. Они заявили, что систематический расизм и неравенство являются постоянной причиной роста антиазиатских нападений.

- Опрошенные показали, что, хотя недавний рост антиазиатских нападений вызвал широко распространенный страх и беспокойство в азиатско-американском сообществе, это также побудило сообщество к созданию новых союзов и устойчивости.

- Заинтересованные стороны определили несколько стратегий борьбы с антиазиатским расизмом, включая совершенствование механизмов для сообщения об инцидентах на почве ненависти, повышение осведомленности общественности об истории и вкладе ААПТО, укрепление потенциала сообщества по оказанию прямой помощи жертвам, определение новых решений для повышения чувства безопасности и единства сообщества внутри и между расовыми и этническими группами, а также содействие устойчивым изменениям для устранения сохраняющегося системного неравенства, затрагивающего сообщества ААПТО.

- Опрошенные предположили, что для уменьшения расового неравенства и улучшения целевых услуг, необходимых сообществам ААПТО, приоритетное финансирование должно быть отдано сбору данных по расе и этнической принадлежности (например, по здравоохранению, экономическим показателям, образованию). Этот сбор будет осуществляться в партнерстве с общественными организациями, что обеспечит культурную и языковую приемлемость.



Подводя итог, необходимо отметить, что данное исследование RAND показывает не только проблему системного расизма и дискриминации в США, но и то, что в стране заметен рост социальных конфликтов на этнической почве, который значительно расширяется как в географическом пространстве, так и углубляется в политической культуре. Оказалось, что помимо противостояния черных и белых, в США есть другие группы, которые являются объектом (и, по-видимому, если учитывать право на самооборону, то и субъектом) конфликтов. Азиаты, латиноамериканцы, а также другие сообщества все больше чувствуют внутреннюю напряженность в США. Миф о "плавильном котле" оказался не слишком эффективным средством для интеграции и адаптации. Источник - katehon.com

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