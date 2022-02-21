Санкции против России вызовут в Германии ценовой шок, - "НГ"

14:44 22.02.2022

В Мюнхене подтвердили, что ФРГ готова заплатить высокую цену в случае вторжения РФ в Украину

Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"



В воскресенье в столице Баварии завершилась традиционная Мюнхенская конференция по безопасности. Несмотря на то что заявленными для обсуждения были такие темы, как, например, иранская ядерная проблема и отношения с Китаем, кризис вокруг Украины вытеснил все остальные. Глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила, что Берлин рассматривает все варианты санкций против России в случае ее вторжения в Украину, включая меры в отношении газопровода "Северный поток – 2".

Канцлер Германии Олаф Шольц, отмечает баварская газета Muenchener Merkur, в ходе дискуссии в основном говорил об Украине. Он опроверг утверждения российского президента Владимира Путина о том, что в Донбассе происходит геноцид, и назвал эти утверждения "смешными". Вместе с тем канцлер подчеркнул, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня, о чем Путин осведомлен. Поэтому действия России он считает ошибочными.



И в вопросе поставок вооружений Киеву, подчеркивает газета, Шольц проявил сдержанность, указав на имеющиеся в Германии правила относительно экспорта вооружений. Отвечая на вопрос председательствовавшего на конференции Вольфганга Ишингера о том, существует ли еще дипломатическая возможность договориться с Россией (о деэскалации. – "НГ"), канцлер предложил не быть "наивным". По его мнению, концентрация российских войск на границе с Украиной очевидна. Поскольку ситуация остается чрезвычайно опасной, необходимо использовать все возможности для сохранения мира. Но мир в Европе, убежден Шольц, может быть сохранен при условии стабильных границ. Он подчеркнул, что на встрече 15 февраля в Кремле он предупредил Путина о высокой цене для России в случае нарушения целостности украинской территории.



В день открытия конференции министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок поспешила заявить, что в случае вторжения в Украину на Россию наложат "беспрецедентные санкции". "Мы в Германии готовы заплатить за это высокую экономическую цену, – сказала она. – Поэтому я рассматриваю все варианты, в том числе в отношении "Северного потока – 2".



Если судить по этому заявлению, то в Берлине уже принято решение об окончательном закрытии проекта газопровода, хотя Шольц пока избегает его упоминания среди возможных антироссийских мер. Конечно, с учетом той поспешности, с которой "зеленый" министр бросается заявлениями, можно предположить, что она высказала свое мнение и окончательного решения по "Северному потоку – 2" еще не принято. Тем более что отказ от него нанесет немецкой экономике непоправимый ущерб.



О том, какие потери понесет Германия в случае участия в санкционнной войне против России, подсчитал накануне Мюнхенской конференции экономический еженедельник Wirtschaftswoche. С точки зрения Клеменса Фуэста, главы ведущего немецкого экономического института Ifo, немедленно наступит ценовой шок на нефть и газ. Даже если газовые поставки не прекратятся и не будут ограничены, потрясения неизбежны, считает он. Шок затронет и промышленность, и бытовой сектор в одинаковой степени. И если пока Ifo прогнозирует темпы инфляции в текущем году в пределах 4%, то в случае боевых действий на территории Украины они существенно возрастут. Фуэст указал на то, что в январе потребительские цены в Германии и так выросли почти на 5%. А если применить предлагаемый Европейским Центробанком индекс потребительских цен HVPI, то рост даже превысил отметку в 5%. В основе такого роста лежит скачок на 30% цен на энергоносители.



Прекращение поставок российских энергоносителей в наибольшей степени из всех стран ЕС затронет именно Германию, отмечается в анализе Commerzbank. Единственный альтернативный газопровод проложен в Германию из Норвегии. Но поставки газа по нему уже в течение ряда лет стагнируют. Собственные немецкие запасы газа могут послужить буфером в случае прекращения российских поставок только до апреля, отмечает Фуэст.



Вместе с тем полной блокады поставок он не ожидает, поскольку Россия заинтересована продавать свой газ в Европу. К тому же у Европы имеется возможность получать сжиженный природный газ (СПГ). Для Германии же, по мнению экономиста, необходимо заняться постройкой соответствующей инфраструктуры для принятия танкеров с СПГ.



По оценке Фуэста, ранее введенные антироссийские санкции, связанные с присоединением Крыма, привели к снижению экономических возможностей Германии на 5 млрд евро. Что соответствует потерям 0,16% ВВП в год.



Берлин

21/02/22