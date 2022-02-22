Окажется ли Эрдоган между Путиным и Зеленским? - Ст.Тарасов

16:39 22.02.2022

22 февраля 2022 |

Политический опыт президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ведет его в сторону выработки новых ресурсов для обозначения своей возрастающей геополитической роли в регионе. Можно говорить, что он будет стараться оказаться между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, занимая, конечно, собственную сторону и ведя свою игру.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 22 февраля 2022, 12:51 - REGNUM Турция, пожалуй, оказывается единственным государством на Ближнем Востоке, которое "с погружением" следило за развитием украинского кризиса.



Как говорит обозреватель турецкого телеканала Haberturk Насили Гюнгар, "для Анкары на этом направлении не было никаких сюрпризов, в том числе и решение президента России Владимира Путина о признании республик Донбасса - ДНР и ЛНР". И хотя МИД Турции выступил с заявлением, в котором говорится, что действия России "являются неприемлемым шагом, представляют собой явное нарушение политического единства Украины и ее территориальной целостности", по мнению Гюнгара, это со стороны Анкары выглядит как "ожидаемый дежурный ход". В свою очередь другой турецкий эксперт, доктор Али Хейдар Фырат, указывает на то, что Анкара не дезавуировала приглашение президенту России Владимиру Путину посетить с визитом Турцию.



Для Анкары, как и после кавказской войны августа 2008 года, когда Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, сложилась сложная ситуация. С одной стороны, она, как и ее западные партнеры, не поддерживает решение России по признанию Донецка и Луганска, с другой, демонстрирует важность для себя сотрудничества с Москвой и стремится избежать риска испортить с ней отношения. Не случайно, по нашим наблюдениям, турецкие СМИ достаточно объективно освещают как сложные отношения России с Западом, так и развитие украинского кризиса. При этом они часто ссылаются на заявление Эрдогана о том, что "Запад ничего не сделал для реанимации работы "нормандского формата" и реализации Минских соглашений на основе международного права". Как известно, в той связи Анкара предлагала свой вариант посредничества, в случае, если переговоры России с Западом зайдут в тупик. Поэтому Турция на данном этапе склонна больше обозначать допущенные с ее точки зрения ошибки западных партнеров на украинском направлении.



По большому счету Эрдоган оказался прав, когда прогнозировал провал "нормандского формата". Теперь он может, правда, на теоретическом уровне и дальше продвигать свой вариант переговорного формата с участием представителей России - Турции - Украины. Не случайно, как сообщают турецкие СМИ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обсудить по телефону с Эрдоганом признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Но попытки Зеленского связаться с лидером Турции пока не увенчались успехом из-за четырехдневного турне Эрдогана по странам Африки. Остаются актуальными и сделанные накануне заявления официального представителя президента Турции Ибрагима Калына в интервью германской газете Die Welt. Калын, как бы упреждая ход событий, говорил, что "санкции в отношении России ничего не дадут и необходимо выслушать российскую сторону и понять ее стратегические озабоченности".



Обозначая эту проблему, турецкая газета Star подчеркивает, что признание Москвой независимости донбасских республик "меняет геополитику региона и расклад сил, что вынуждает Анкару не только действовать в новых условиях, но готовить диагностику дальнейшего хода событий". При этом делаются следующие важные выводы. Первый: признание ЛНР и ДНР не закрывает России дорогу к переговорам с Западом. Переговоры между президентами России и США все еще могут состояться. Второй: актуальной остается проблема территориальной целостности Украины, что серьезно стало беспокоить Анкару. Третий: Анкара считает, что войны на Украине (а тем более с участием НАТО) не будет.



Сама Турция в дальнейшем будет маневрировать, не очень приближаясь к России, но и не отдаляясь, как и с Западом. Политический опыт Эрдогана ведет его в сторону выработки новых ресурсов для обозначения своей возрастающей геополитической роли в регионе. С большой долей вероятности можно говорить, что он будет стараться оказаться между Путиным и Зеленским, занимая, конечно, свою собственную сторону, ведь от проблем России и Украины он ничего не теряет, а только набирает политический вес.



22 февраля 2022

Станислав Тарасов