Как пострадает Европа в случае войны России с Украиной, - ВВС

16:53 22.02.2022 Алексей Калмыков

Би-би-си

19 февраля 2022

Газовое месторождение в России



Пока Запад грозит России экономической катастрофой в случае войны с Украиной, Европа готовится принять удар по собственной экономике - второй крупнейшей в мире после США.



Вооруженный конфликт на восточных рубежах дорого обойдется Евросоюзу, поскольку обещает перебои с поставками сырья, волну беженцев, убытки от списания миллиардных кредитов, скачок цен и расходов в момент, когда три десятка европейских стран и почти 500 млн их жителей едва пришли в себя после ковидного кризиса.



Поэтому страны ЕС не спешат безоглядно поддерживать предложенные США очередные "адские санкции". На саммите Евросоюза в конце этой недели три ключевые экономики континента - Германия, Франция и Италия - подняли вопрос о компенсации возможных потерь для европейского бизнеса и граждан.



Санкции аукнутся Западу по трем основным причинам.



Во-первых, Россия вольна ввести контрсанкции, и у нее еще есть инструменты экономического давления (они перечислены ниже). Во-вторых, санкции ударят по западным банкам и бизнесу, которые вложились в Россию или торгуют с ней. И наконец, военные действия чреваты разрушениями: трубопроводы, поля, заводы и шахты хорошо горят, а люди бегут от войны.



Готова ли Европа к газовой войне с Россией из-за Украины?

Можно ли отключить Россию от SWIFT и чем это грозит?

Бумеранг санкций немного заденет и США, однако основной удар придется по Европе, поскольку она ближе и экономически теснее связана с Россией и Украиной.



Кто пострадает больше всего?



Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.



Россия - пятый по размеру торговый партнер ЕС, Украина - 18-й. Обе намного серьезнее зависят от богатой Европы, чем она от них. Так, 37% российской торговли приходится на ЕС, но только 5% торговли ЕС приходится на Россию.



Однако именно в России Европа покупает 25% всей нефти и 40% газа. Поэтому восприимчивость к перебоям в торговле у европейцев выше, как показала эта зима. Россия прикрутила газовый кран, и Европа столкнулась с крупнейшим энергетическим кризисом.



Со своей стороны, Россия более устойчива к шокам и мобилизации ради победы над врагом. Не только по политическим причинам, но и благодаря тому, что Кремль настраивал экономику для жизни в осажденной крепости с момента аннексии Крыма в 2014 году.



Российские власти мало тратили, в ущерб росту экономики и доходов граждан, зато накопили солидную подушку безопасности. Фонд национального благосостояния - почти 200 млрд долларов, внешний долг - всего 20% годового объема экономики, а золотовалютные резервы превышают 600 млрд долларов, причем доля американской валюты там минимальна.



И если для ЕС потеря даже части импорта российских энергоносителей чревата серьезным кризисом, то Россия, пусть с трудом, но на некоторое время способна заместить выпадающие доходы заначкой и частично компенсировать их за счет продажи дорожающего сырья на других рынках.



И уж тем более способна некоторое время продержаться без закупок чего бы то ни было в Европе.



Сейчас Евросоюз продает в Россию товары и услуги примерно на 100 млрд евро в год, и на товары приходится львиная доля экспорта - 80%. В основном это машины и оборудование (45%) и химикаты (20%). Примерно по 10% приходится на потребительские товары и продукцию сельского хозяйства.



Сокращение поставок газа из России в Европу (из-за контрсанкций или повреждения газопроводов) обернется кризисом, но ввиду сезонности спроса на природный газ он не будет острым. ЕС продержится до конца отопительного сезона благодаря американскому газу, однако затяжной конфликт пережить будет сложнее, поскольку полностью заменить газпромовские поставки в ближайшие годы невозможно.



Европа мерзнет без российского газа. Кто виноват в крупнейшем энергетическом кризисе?

Почему мир переживает энергетический кризис и сколько он продлится?

С нефтью дела обстоят хуже.



Она уже торгуется под 100 долларов за баррель, и если Россия - крупнейший поставщик на мировой рынок - ограничит поставки вынужденно или по собственному желанию, заменить их будет очень затратно.



Перебои с нефтью угрожают скачком цен и на все остальное, а инфляция в ЕС и без того бьет многолетние рекорды. Поэтому зависимые от импорта российских энергоносителей страны, такие как Италия, хотят вывести нефтегазовую отрасль из-под удара.



"Мы обсуждаем санкции в рамках ЕС, и в этих обсуждениях Италия занимает четкую позицию: санкции должны быть точечными и не могут касаться энергетики", - сказал в пятницу итальянский премьер Марио Драги.



Вслед за нефтью подорожает авиакеросин. Перевозчики пассажиров и грузов едва пережили пандемию, и тут новый удар. И топливо - лишь полбеды, а то и меньше.



Война лишит авиакомпании прибыли от полетов на Украину и угрожает им потерей права летать над Россией.



Россия - большая страна, облетать ее долго и дорого. Как и в случае с энергоресурсами, потеря рынка сулит ей убытки, но расходы западных перевозчиков - особенно европейских - вырастут еще значительнее.



Единственная радость - из-за пандемии трафик и так сократился. Транзитом через российское воздушное пространство ежедневно следуют около 500 самолетов, что на треть меньше, чем в 2019 году. Многим проще прикрыть этот маршрут, чем лететь из Европы в Азию западным путем с посадкой на Аляске.



И на этом проблемы не заканчиваются. Из почти 1000 лайнеров в парке российских авиакомпаний каждый второй получен в лизинг на Западе. Их рыночная стоимость - около 10 млрд долларов, согласно оценкам аналитиков Cirium. Любые перебои с платежами в валюте из-за санкций чреваты убытками для владельцев.



Отключение России от международной системы передачи сообщений между банками SWIFT банкиры называют "ядерной бомбой" финансовых санкций. Запад не спешит применять ее, поскольку, с одной стороны, это даст российским должникам возможность отложить, а то и вовсе избежать возврата долга. А с другой, снизит роль Запада в мировой финансовой системе.



Но и без отключения SWIFT Западу, а в особенности Европе, угрожают потери в случае введения санкций против российских госбанков или ограничений на долларовые платежи.



Большинство представленных в России зарубежных банков - европейские. Крупнейшие из них - австрийский Raiffeisen, итальянский UniCredit и французский Société Générale. Худший сценарий (потеря всего) обойдется им в 1,5-2,5 млрд евро на брата - болезненно, но не критично.



Западный бизнес в России

Поезд "Ласточка"

АВТОР ФОТО,AFP

В качестве ответа на санкции Россия может арестовать или экспроприировать активы западных компаний.



Крупнейшие из них снова - европейцы.



Доли в российских компаниях и проектах есть у немецкого ритейлера Metro, датского пивовара Carlsberg, британских нефтяных компаний BP и Shell, норвежской Equinor.



В худшем случае они потеряют все, в лучшем - лишатся прибыли из-за краха валютного курса рубля или ограничений на экспатриацию заработанного.



Цены на продовольствие в Европе и в мире уже бьют десятилетние рекорды, а война неизбежно приведет к еще большему удорожанию еды. По двум причинам.



Во-первых, Россия - крупнейший экспортер зерна в мире. А Черное море - стратегически бесценный регион для продовольственной безопасности планеты, поскольку через черноморские порты вывозят пшеницу, ячмень, кукурузу и подсолнечник не только Россия, но и Украина, Казахстан и Румыния.



Во-вторых, Россия - главный поставщик как сырья для производства удобрений, так и самих удобрений. Их уже не хватает, и следующий урожай в Европе рискует оказаться скудным.



Металлы

Металлургический комбинат

АВТОР ФОТО,AFP

Богатства России на этом не исчерпаны. Витрина не будет полной без металлов и сплавов.



Россия - ведущий поставщик алюминия, палладия, титана, никеля, кобальта, платины, золота, меди и стали. И алмазов, пусть они и не металл.



Палладий необходим автопроизводителям, а титан незаменим в авиастроении, как и алюминий, которого и так не хватает в мире, а с рекордными ценами на электроэнергию будет еще меньше.



Беженцы

Украинцы на польской границе

АВТОР ФОТО,AFP

Экономический ущерб влечет за собой бедность и недовольство населения, но его можно хотя бы временно погасить кредитами и субсидиями. Сложнее убедить население принять беженцев, как показал опыт предыдущих войн, из-за которых в Европу хлынули иностранцы.



За длинным злотым. Как украинцы спасают экономику Польши

Конфликт на Украине: страх остаться без дома

Оценки потенциального притока беженцев с Украины в Европу впечатляют, даже если сделать щедрую скидку на отношение к чужакам в Восточной Европе.



В Польше, где уже проживают около 1,3 млн украинцев, чиновники ожидают до 1 млн украинских беженцев. В Венгрии, где скоро выборы, премьер Виктор Орбан пугает избирателей притоком "сотен тысяч, а то и миллиона беженцев". Источник - bbc.com

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