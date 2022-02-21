Узбекистан: образовано 2 новых министерства - Министерство туризма и культурного наследия и Министерство развития спорта

17:37 22.02.2022

ДВА НОВЫХ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНО В УЗБЕКИСТАНЕ

Министерство туризма и спорта Узбекистана разделили на два органа государственной власти. Теперь в стране будут функционировать Министерство туризма и культурного наследия и Министерство развития спорта.

Два новых министерства образовано в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил реорганизовать Министерство туризма и спорта. Одно ведомство разделят на два.



"Образовать на базе Министерства туризма и спорта: Министерство туризма и культурного наследия; Министерство развития спорта", – говорится в тексте указа.



Кроме того, глава государства подписал указ о назначении министром туризма и культурного наследия вице-премьера Азиза Абдухакимова, который возглавлял прежнее ведомство.



Пост министра по развитию спорта займет Адхам Икрамов, ранее руководивший Торгово-промышленной палатой страны.



Ранее их кандидатуры одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.



Министерство туризма и спорта Узбекистана было создано в апреле 2021 года на базе Министерства физической культуры и спорта и Госкомитета по развитию туризма.