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|Санжар Жаркешов назначен главой нацкомпании QazaqGaz
17:49 22.02.2022
"Решением совета директоров АО "Национальная компания QazaqGaz" по согласованию с правлением "Самрук-Қазына" исполняющим обязанности председателя правления QazaqGaz назначен Жаркешов Санжар Серикбаевич", - говорится в сообщении на сайте компании.
Санжар Жаркешов родился в 1986 году в поселке Атасу Карагандинской области. Окончил Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности "финансы" и Университет Техаса в городе Остине, США, по специальности "нефтегазовый инжиниринг".
На протяжении шести лет работал в подразделениях Exxon Mobil, где получил производственный опыт исследования и разработки месторождений на суше и морском шельфе в Казахстане, Ираке и США.
Получил образование в сфере нефтегазовой инженерии в Техасском университете (США), а также в направлении финансов - в Казахстанском университете экономики. В течение нескольких лет возглавлял региональные подразделения международного общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE), член совета Британского института инженеров-механиков.
В 2016 году Жаркешов был награжден премией Всемирного общества инженеров нефтяников SPE "За выдающиеся достижения в области бурения". В том же году стал обладателем британского титула "Инженер-профессионал" (Chartered Engineer).
В 2017 году был награжден премией имени королевы Елизаветы II за вклад в развитие нефтяной индустрии Великобритании (в составе компании Merlin ERD).
В августе 2019 года Санжар Жаркешов был назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана и председателя совета директоров АО "Казгеология".
С мая 2020 года по февраль 2022 года - заместитель генерального директора "Нафтогаз УГВ" по геологии и разработке - заместитель директора дивизиона "Разведка и добыча" национальной нефтегазовой компании Украины "Нафтогаз".
Ранее "КазТрансГаз" была переименована в QazaqGaz и получила статус национальной компании.