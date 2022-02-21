 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Признание ЛДНР может привести к "эффекту домино" для Украины, - "СП"
18:13 22.02.2022

Признание ЛДНР может привести к "эффекту домино" для Украины
Юго-восток "Незалежной" настроен покончить со "свадьбой в Малиновке", а на западе достают загранпаспорта
София Сачивко
21.02.22

Материал комментируют:
Владимир Джаралла Евгений Копатько

Преступная политика президента Украины Владимира Зеленского может привести к потере не только Донбасса, но и всего юго-востока страны. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

"Сейчас начнется в Украине - „эффект домино" и уже весь юго-восток страны может обратится к В.В. Путину за помощью и спасением…" - написал он. По его мнению, этому способствует также устроенный украинскими властями геноцид русскоговорящего населения.

Парламентарий считает, что "лицедей Зеленский" вошел в историю "как тот, кто потерял Донбасс, а может и всю Украину…" Он уверен, что вслед за Крымом и Донбассом Киев лишится всей левобережной Украины. Более того, Илья Кива ожидает, что права на "территорию которая была получена Украиной во время „ненавистного, оккупационного коммунистического режима"" потребуют Венгрия, Польша и Румыния. "Тернопольская, Черновецкая, Волынская, Львовская область давно к этому подготовились, получив второе гражданство и с нетерпением ждут своей „аннексии"", - уверен он.

Наверное, пока говорить о подобном развитии событий рано. Тем более что до сих пор открыт вопрос в каких же границах будут признаны ДНР и ЛНР - нынешних или соответствующих областей Украины. Однако, учитывая складывающуюся ситуацию, "эффект домино" исключать нельзя, как, впрочем, и вероятность объединения некоторых регионов страны, в первую очередь западных, на националистических позициях.

Социолог Евгений Копатько предлагает не спешить с прогнозами относительно возможного распада Украины.

- Есть действие, есть осмысление этого процесса. Много шагов будет сделано с той и с другой стороны, но то, что это изменило ситуацию внутри Украины - да. Как будет развиваться ситуация, какие процессы пойдут внутри, будет ли возрождаться сопротивление… Те политики, на которых ставили, которых считали оппозиционными себя не оправдали, это тоже очевидно.

"СП": - Как происходящее реально отразится на ДНР и ЛНР, а также на Украине?

- Если наступят серьезные изменения, то на Украине будут очень серьезно думать, какие шаги делать дальше и что говорить. Если раньше была полная монополия на одну повестку, то сейчас, думаю, это пошатнется однозначно. Особенно на юго-востоке Украины.
Кроме того, думаю, что многие из политиков, которые сотрудничали с нынешним украинским режимом, будут пересматривать свое отношение и взаимоотношения. На сегодняшний день важно понимать, как будет развиваться ситуация в Донбассе. Думаю, от этого будут идти изменения.

С другой стороны, очень многие на Украине задумались о том, что будет дальше. Этот сценарий обсуждался, но предполагали, что он малореальный. Сейчас мы должны понимать, какие шаги сделает Запад. У меня абсолютно никакой эйфории нет, есть понимание того, что начинается новый этап в жизни. То, о чем сказал президент России, продолжило, но на другом уровне его речь в Мюнхене 15 лет назад. Думаю, сейчас для Украины, для ее политической элиты есть над чем подумать.

Я бы не спешил с эффектами, но хотел бы обратить внимание на некоторые вещи: слова Путина о декоммунизации восприняты, думаю, серьезно. С другой стороны, трагедия Одессы, ряд других моментов. Подчеркиваю, Запад тоже будет действовать, причем консолидировано. Вопрос в том, какими будут реальные шаги, но то, что на Украине сейчас будет переосмысление многих вещей, это очевидно.

Возможно, только военный разгром Украины сможет предотвратить террористическое применение ею примитивной ядерной бомбы
"СП": - Ждать ли консолидации националистических элементов, появления сплоченного, еще более враждебного России образования, прежде всего, на западе Украины?

- Итак на Украине братоубийственная война, когда славяне воюют со славянами. Хуже не придумаешь. Сейчас говорят и пишут об усилении националистического фактора, о том, что идет мобилизация, но, подчеркну, далеко не все на Украине сторонники этой идеологии. Просто складывалась иллюзия, что они задавили людей, держали в страхе. И даже люди, которые находились при власти, каким-то образом с ними взаимодействовали. Сейчас, возможно, они попытаются консолидироваться, но даже внутри Украины они не имеют тотальной поддержки. Будем смотреть на решения и их действия. Полагаю, им то же есть над чем подумать.

"СП": - Господин Кива не исключает, что и западные соседи Украины могут отделиться. Насколько там сильны такие идеи, настроение?

- Что касается Закарпатской области, то там соотношение населения и количество (иностранных - ред.) выданных еще до войны паспортов даже побольше, чем российских паспортов в ДНР и ЛНР. В Черновицкой области еще в 2010 году, мне губернатор говорил, было порядка 80 тысяч румынских паспортов. Около 2 млн украинцев, по польским источникам, работают и живут в Польше. Этот процесс идет. Заметьте, я говорю о Западной Украине.

Крымский политэксперт Владимир Джаралла считает, что "эффект домино" и дальнейший распад Украины действительно возможны.

- Происходящие события многими воспринимаются как давно назревшие. Во-вторых, восемь лет существования Украины в состоянии гражданского конфликта не дают совершенно никакой надежды тем, кто придерживается других взглядов, чем тем, которые господствуют сейчас в Киеве.

В целом, дальнейший путь на раскол связей с Россией за это время показал свою губительность и чудовищность. Настроения заканчивать этот балаган, эту "свадьбу в Малиновке" весьма серьезны на юго-востоке Украины, который был промышленным центром, а, следовательно, именно по ним больше всего ударил и бьет разрыв связей с Россией.

Хотя настроения в 2014 году были разные, к настоящему моменту для людей совершенно очевидно, что произошедшее после этого лишь подтвердило, что разрыв связей с Россией - это гибель для Украины, поэтому такие настроения достаточно широки. Они проявляются скрыто, в связи с атмосферой террора, который царит сейчас на Украине.

"СП": - Признание Россией ДНР и ЛНР может привести к росту, усилению этих настроений?

- В данный момент мы находимся в ситуации, которая развивается, все смотрят, что будет дальше. Сейчас все ожидают реакцию Запада, дальше - каковы будут действия России, и как после этого уже будет развиваться весь остальной мир. Юго-восток хочет вернуться обратно в Россию, но как это будет происходить, какие моменты будут этому способствовать или наоборот отодвигать мы увидим по развитию ситуации.

"СП": - Где пророссийские настроения наиболее сильны?

- Новороссия (Одесская, Николаевская, Херсонская области, значительная часть Запорожья) и в значительной степени Слобожанщина, то есть Харьков. Практически все, что входило в состав России и Российской империи.

"СП": - Есть опасения, что в результате происходящего мы можем получить и обратный эффект - формирование на западе Украины крайне радикального в отношении России образования. Насколько это вероятно?

- Это уже произошло. Не нужно находиться в заблуждении, так как это уже реальность, нечего особо и формировать. В этом регионе абсолютно никакого желания борьбы, поэтому раскол Западной Украины и раскол государства - дело времени. Оттуда идет отток части населения, многие покидают свою страну, а те, кто остается не испытывают особого желания находиться в независимом состоянии. Эта территория также будет присоединена, хотя это будет более проблематично.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645542780
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