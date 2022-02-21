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|Узбекистан нотой протеста требует от Казахстана освободить своих граждан, зачисленных в "международные террористы"
18:57 22.02.2022
Узбекистан направил ноту Казахстану из-за ареста своих граждан
Посольство Узбекистана в Нур-Султане направило ноту МИД Казахстана в связи с арестом граждан Узбекистана после январских беспорядков.
Сегодня, 20:31 Политика
Посольство Узбекистана в Нур-Султане направило ноту в МИД Казахстана в связи с арестом граждан Узбекистана после январских массовых беспорядков в этой стране. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.
В ноте содержится просьба предоставить полную информацию об арестованных гражданах Узбекистана, местах их содержания и причинах привлечения к ответственности. Узбекская сторона также просит организовать с ними консульскую встречу для сотрудников диппредставительств Узбекистана в Казахстане.
"Посольство Республики Узбекистан в Нур-Султане, а также генеральные консульства в Алматы и Актау находятся в постоянном контакте с представителями правоохранительных органов Казахстана на местах", - говорится в сообщении.
Накануне омбудсман Казахстана Эльвира Азимова заявила, что после беспорядков под арестом остаются 18 иностранцев, в том числе 14 граждан Узбекистана.