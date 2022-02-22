Донецкий прецедент. Рождается новый мир, - В.Панов

19:05 22.02.2022 Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик

Валерий Панов

22.02.2022



На политической карте мира появились два новых объекта международного права - Донецкая народная республика и Луганская народная республика: президент России Владимир Путин подписал указ о признании их суверенитета.



По словам Путина, такое решение было принято в связи с тем, что Киев "пытается вновь организовать в Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах". "Убийства мирных жителей, блокада, издевательства над людьми (...) не прекращаются. Как у нас говорят, конца и края этому не видно", - отметил глава государства. При этом он подчеркнул, что Россия "сделала все для сохранения территориальной целостности Украины", однако эти попытки оказались тщетны, поскольку "суть самого режима" на Украине не меняется.



"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками", - говорил президент, обращаясь к россиянам перед тем, как поставить подпись на указе о признании ДНР и ДНР. А в завершении своего телеобращения он сказал: "Уверен, что народ России меня поддержит". Сразу после этого в эфире "России 24" были показаны кадры подписания в Кремле договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.



А народ реально поддерживает своего президента. Один только факт. Несколько известных российских интернет-изданий организовали интерактивный соцопрос всего по двум позициям: кто за, а кто против решения президента РФ о признании суверенитета ДНР/ЛНР? Глазам своим не поверил. Было далеко за полночь, но люди голосовали, количество респондентов измерялось сотнями и тысячами. И на тот момент от 98% до 99% респондентов ответили "за". Но главное, конечно, - это реакция жителей теперь уже признанных республик. В Сети появился ролик, на котором видно, как люди в ДНР со слезами на глазах кричат "Россия, ура!" и размахивают российскими флагами.



Признав независимость Донецкой и Луганской народных республик, Россия даст жителям республик возможность жить в безопасности, как это произошло с Южной Осетией и Абхазией в 2008 г., заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.



Он сказал, что полностью согласен с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, который, выступая на заседании Совбеза, высказался за вхождение ЛДНР в состав России. Правда, президент Владимир Путин сразу подчеркнул, что речь идет только о признании независимости двух республик.



Накануне главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник от имени республиканских советов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Путин в ответ провел экстренное заседание Совета национальной безопасности, показанное в прямом эфире. В выступлении председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил Путина признать ЛНР и ДНР. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала просьбу Володина. То же сделали Дмитрий Медведев, Владимир Колокольцев, Сергей Лавров, Николай Патрушев и другие участники заседания Совета безопасности РФ. Подводя итог заседанию, президент Российской Федерации заявил, что понял позицию Совета и сегодня же объявит свое решение.



Надо сказать, что незадолго до обращения к россиянам Путин уведомил лидеров Германии и Франции о намерении признать ДНР и ЛНР. Как сообщила пресс-служба Кремля, г-да Макрон и Шольц "выразили разочарование" таким решением, но "обозначили готовность к продолжению контактов". А в ночь на 22 февраля французский президент Эммануэль Макрон призвал "провести срочное заседание Совета Безопасности ООН, а также применить точечные европейские санкции" против России в связи с признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик. Это, так сказать, наглядный пример чисто европейской порядочности.



Признание Россией ДНР и ЛНР является нарушением международного права и суверенитета Украины, заявил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. И уже сегодня его правительство намерено объявить о введении новых санкций против России, сообщает Reuters. А глава МИДа Британии Лиз Трасс назвала признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушением устава ООН и пренебрежением обязательств в рамках Минских соглашений. Она пообещала, что Британия скоординирует ответ на этот шаг со своими союзниками.



Что сказать по этому поводу? Что Россия своим решением спасает жителей ЛДНР от геноцида? Так канцлер ФРГ Шольц опять ответит смешком, а следом за ним и Джонсон. Что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта? Так об этом Москвой уже столько раз говорено-переговорено, но до сознания западных - не достучаться.



У них явно свои, внутренние, голоса, которые и подсказывают им, как следует поступать истинным "джентльменам". И глаза тоже повернуты внутрь. Они по обычаю своему не заметили и не услышали, что ситуация в Донбассе в последние дни резко обострилась, что ДНР и ЛНР отмечали множество минометно-артиллерийских обстрелов со стороны украинских "воякIв", что гибли гражданские люди, и даже по территории России был нанесен артиллерийский удар со стороны ВСУ.



В связи с угрозой вторжения украинских войск руководство республик было вынуждено пойти на эвакуацию своих граждан в Ростовскую область . В первую очередь, эвакуировали женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление на Донбасс. В прошлую субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации. В Киеве массовую эвакуацию дончан и луганчан назвали спектаклями, постановками и прочими фейками московской пропаганды. Украинское издание "Главред" в подтверждение "киевской правды" даже подготовило подборку высказываний некоторых европейских лидеров, Забегая вперед, хочу сказать, что эти цитаты, прежде всего, свидетельствующиет о глубине нравственного падения "белых людей" Запада.



В Белом доме заявили, что США ожидали от России заявления о признании ДНР и ЛНР, и готовы немедленно на него отреагировать. Байден вскоре издаст указ, запрещающий гражданам США инвестиции в ДНР и ЛНР, торговлю с ними и финансирование туда. (Дескать, ну и пусть помирают!)



Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландбергис заявил, что "решение России признать "ЛНР" и "ДНР" должно быть встречено санкциями". А председатель сейма Литвы сказала, что инициирует резолюцию в сейме о том, что "изменение статуса Донбасса не будет признано никогда". МИД Эстонии призвал ввести санкции против РФ за признание "псевдореспублик". Латвия "поставит Украине противотанковые ракеты Javelin во вторник (МИД страны)".



Премьер Польши Моравецкий призывает срочно собрать саммит ЕС и ввести санкции против РФ. "Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение Москвы относительно ОРДЛО грубым нарушением международного права и Минских договоренностей. ЕС ответит на признание Россией "ЛДНР" санкциями", - заявила она.



"Решение РФ признать республики Донбасса противоречит Минским соглашениям и препятствует разрешению кризиса дипломатическим путем", - заявили в МИД Италии. Президент Клаус Йоханнис подчеркнул, что Румыния осуждает признание Россией ЛДНР. "Это вопиющее нарушение международного права, которое должно вызвать самый жесткий ответ международного сообщества. Мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность", - написал он. И, наконец, НАТО. Как пишет "Главред", альянс осуждает признание Россией ДНР и ЛНР и считает, что это подрывает усилия по урегулированию на Украине. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг. По его словам, "Москва пытается найти предлог для очередного вторжения на Украину".



Лидеры Евросоюза тоже осудили решение России признать независимость "так называемых ДНР и ЛНР". Об этом вечером в понедельник написали в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Признание двух сепаратистских территорий в/на Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений", - написал Шарль Мишель. Он пообещал, что на такое решение ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности с Украиной. Пост с аналогичным содержанием разместила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



В общем, тотальное осуждение России и сплошные угрозы в наше адрес со стороны коллективного Запада. Ничего, как говорится, нового. Однако никогда ранее эта "цивилизованная стая" не нападала на Москву всем своим скопом одновременно и с такой дикой яростью. Что же вызвало их корпоративный гнев?



Прежде всего, стремительность принятия российскими властями поистине судьбоносных решений, причем не только для ДНР/ЛНР и России, но и для Запада, а отсюда - и для всего мира. Россия признает Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) в границах, которые сейчас фактически установлены, вопрос о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с республиками будет рассмотрен Советом Федерации во вторник. Об этом заявил в понедельник зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов. "Речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Все остальное находится за рамками юридических действий", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия-24".



И еще: президент России Владимир Путин поручил осуществление российскими Вооруженными силами "функций по поддержанию мира" на территории Донецкой и Луганской народных республиках, говорится в указах президента, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает 100-процентной вероятность введения войск России в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) после подписания договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Россия, таким образом, подкрепляет свои политические решения мощной силовой компонентой.



Вместе с тем финансово-экономические параметры действий государства как бы уходят на второй план. Нельзя сказать, что это первый раз, но до того, а в некоторых сферах, в том числе и безопасности, еще и сейчас на первом плане часто оказывались интересы бизнеса (американский вариант управления внешней политикой государства). Но такой подход, когда в центре внимания проблемы защиты как Русского мира, так и, в первую очередь, российских граждан на донецкой и луганской территории, свидетельствует о патриотизме высшего эшелона российской власти, по крайней мере, при принятии стратегических решений.



Для наших "западных партнеров" это стало не только откровением, но и крепким ударом ниже пояса. Они, эти самые "партнеры", основную ставку в своей Большой игре против России делали на компрадорскую "элиту". Просчитались господа, хотя Игра только начинается, и все, как говорится, может случиться, но ходу назад уже нет.



Окно возможностей для прозападной части нашей "элиты" сузилось до размеров игольного ушка. Уже на этом этапе Россия признанием ДНР/ЛНР пошатнула существовавший до сих пор миропорядок. Прежде всего, тем, что решительно заявила о себе как самостоятельном геополитическом акторе без привязки к союзникам, в том числе и потенциальным, выступая, практически в одиночку. Так до этого могли позволить себе действовать только США. По сути дела, Россия примерила "шапку Мономаха", о которой издавна говорят, что это - ноша тяжелая. И случилось это не на далеком от Запада Кавказе, не на зажатом между Молдавией и Украиной приднестровском "пятачке", а на виду у Европы и Америки. Им практически брошен открытый вызов.



По мнению президента Путина, конфликт в Донбассе тесно связан с глобальными проблемами безопасности - как в мире в целом, так и на европейском континенте, в частности. Он также сказал, что Запад использует киевские власти как инструмент противодействия Москве, и это представляет опасность для России, в том числе из-за возможного вступления Украины в НАТО. Смысл одного из тезисов его обращения к народу России может звучать так: когда уровень угроз возрастает, мы имеем право принимать ответные меры, и мы будем их принимать.



Это значит, что Россия берет на себя управление кризисом, который развернулся внутри Украины, но на наших западных границах и недалеко от Москвы. Путин уже поручил МИД России провести переговоры об установлении с ДНР и ЛНР дипломатических отношений.



"Хотел бы обратить внимание на то, что Россия изначально делала все для того, чтобы мирными средствами, мирным путем разрешить все возникшие противоречия", - сказал Путин. Тем не менее киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. "И судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз", - констатировал российский президент. Украина, которая начала активно обстреливать неподконтрольные территории, теперь может потерять не только Донбасс, но и другие территории. Глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая на заседании Совета безопасности России, обратился с призывом признать Донбасс в его исторических границах. Вряд ли это сейчас возможно. Притом что особое беспокойство вызывает прямое вмешательство стран НАТО во внутриукраинский конфликт. В январе этого года США организовали воздушный мост на Украину. Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады.



Решение президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик полностью меняет мировой порядок. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала RTV Pink.



"Это решение разрушает всю мировую архитектуру безопасности, как и политическую архитектуру безопасности. Эта ситуация, вероятно, самая сложная для нас и самая тяжелая в предстоящие 10-20 лет. Меняется мировой порядок", - считает Вучич. Он практически один, кто из западных лидеров, узрел глобальные изменения за признанием России двух небольших республик. И с этим трудно не согласиться. Похоже, сегодня действительно рождается новый мир. Источник - stoletie.ru

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