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Независимость ДНР и ЛНР признали - Куба, Никарагуа и Венесуэла
20:49 22.02.2022

"Маленькие друзья" Путина начинают признавать ЛДНР

Решение президента легко поддержали те, кто на помощь Запада уже не надеются
Данила Моисеев

В то время как представители Запада раздумывают над введением новых санкций против России, союзники Москвы, не являющиеся крупными игроками на мировой политической арене, и не рассчитывающие на помощь Запада, проявили единодушие, позитивно оценили решение Президента РФ. Так, признали ЛНР и ДНР Куба, Венесуэла, и Никарагуа. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что действия России должны привести к деэскалации. Более того, он считает, что в сложившейся ситуации именно Москве приходится быть в роли обороняющейся стороны. Ортега даже заявил, что Никарагуа готов был бы признать даже вхождение ЛНР и ДНР в состав РФ в случае проведения в двух республиках соответствующего референдума.

Такие заявления Ортега осмеливается произносить ввиду того, что к нему самому отношение на Западе более чем определенное. Президент Никарагуа переизбрался уже на четвертый срок в ноябре 2021 года, и всячески подавляет оппозицию. Одобрение с его стороны создает видимость поддержки РФ по всему миру, хотя на практике поддержка авторитарных лидеров часто скорее дискредитирует Россию.

Куда более важным в этом смысле выглядит поведение Кубы, которая в последнее время все чаще обращает свой взор на прежних противников, в том числе США, и расширяет возможности для частного бизнеса. Впрочем, и в Гаване все далеко неоднозначно. Например, участники недавних протестов недавно получили тюремные сроки до 20 лет.

А вот Сербия, для которой поддержка в Европе витальна, ЛНР и ДНР не признала. Президент страны Александр Вучич ограничился словами о том, что на Белград оказывается давление со стороны Брюсселя после решения Путина и добавил, что 85% сербов в любом случае поддержат Россию в ее конфликте с Западом. О том, правильно ли поступила Москва, Белград говорить не стал. Более того, в словах Вучича есть намек на то, что санкции в отношении Кремля Белград вполне возможно будет вынужден поддержать. Тем не менее враждебной риторику сербского президента назвать, конечно, нельзя.

Куда более тепло встретила решение Сирия. Не исключено даже то, что она признает ЛНР и ДНР уже в ближайшее время, о чем заявили в Госдуме. Пока же Дамаск выразил одобрение решению российского президента. Но признание скорее всего тоже последует уже в ближайшее время, учитывая то, что Абхазия и Южная Осетия властями Сирии уже признаны.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645552140
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