 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 22.02.2022
21:09  В.В.Путин и Ильхам Алиев подписали в Кремле новую "Союзническую декларацию"
20:49  Независимость ДНР и ЛНР признали - Куба, Никарагуа и Венесуэла
19:05  Донецкий прецедент. Рождается новый мир, - В.Панов
18:57  Узбекистан нотой протеста требует от Казахстана освободить своих граждан, зачисленных в "международные террористы"
18:53  Токае обещает покончить с фаворитизмом и уговаривает инвесторов нести ему деньги
18:13  Признание ЛДНР может привести к "эффекту домино" для Украины, - "СП"
17:49  Санжар Жаркешов назначен главой нацкомпании QazaqGaz

17:37  Узбекистан: образовано 2 новых министерства - Министерство туризма и культурного наследия и Министерство развития спорта
16:53  Как пострадает Европа в случае войны России с Украиной, - ВВС
16:39  Окажется ли Эрдоган между Путиным и Зеленским? - Ст.Тарасов
14:44  Санкции против России вызовут в Германии ценовой шок, - "НГ"
12:37  США: расизм против азиатов
12:33  Кто и как развалил СССР? О книге В. Зубока "Коллапс"
12:29  Два украинских БМП атаковали Россию... теперь горят (видео)
09:11  Пол Робертс: Москве нет смысла вести переговоры с Вашингтоном
08:58  В казнацфонд "Самрук-Казына" пришла новая команда короедов (управляющих директоров)
08:55  Для чего Кыргызстану нужны китайские инвестиции, - Е.Погребняк
08:50  Пекин не хочет поддерживать Москву в ущерб связям с США, - Владимир Скосырев
08:02  Британский империализм не исчез, он лишь поменял методы, - В.Катасонов
07:59  Ирак приближается к постдемократии, - А.Веселов
07:41  Нужна ли России стратегия на Ближнем Востоке? - Марианна Беленькая
06:53  Россия вводит войска в ДНР и ЛНР
06:46  Если завтра война?... Цена на нефть подскочила до рекордных $97за баррель Brentа
06:38  Изгнание либерализма: традиционные (и нетрадиционные) ценности, - Александр Дугин
06:27  Новый Елбасы. В Казахстане срочно лепят образ нового вождя нации, - "СП"
06:22  Итог заседания Совбеза РФ - новая политическая реальность, - Ростислав Ищенко
02:03  Зачем Центральной Азии атомная энергетика, - Мадия Торебаева
02:01  Президент Туркмении готов передать власть сыну. Что может пойти не так?
01:41  Азбука Русского империалиста. Как возродить великую державу, - Константин Малофеев
00:09  Тегеран объявил войну дипломатии Эрдогана, - Игорь Субботин
00:04  Живой труп. Токаев намерен перезапустить правящую партию, - В.Панфилова
Понедельник, 21.02.2022
21:06  Ливанская политика – политикам, а кризис – народу, - Алексей Сарабьев
17:57  Россия официально признала независимость Донецкой и Луганской Республик
16:57  Осуждена первая партия (52 чел.) казахов-"январистов" (международных террористов)
16:54  Актер Азамат Сатыбалды стал ректором Казахской академии искусств
16:50  Саакашвили объявил повторную смертельную голодовку
15:15  Четыре сценария для Донбасса: зачем Россия и Украина тянут время
14:28  После провалов "сценариев Каримова и Назарбаева" "Аркадаг" ускорил династический транзит
14:26  Москва - Баку: сеанс кризисной одновременной дипломатии
14:24  Кто ответит за 30-летнее опошление казахской этнокультуры и фейк про шаманизм? Ч. 1, - Н.Нуртазина
14:23  Каким будет расклад на выборах президента Франции
14:21  Операция "Эвакуация": Россия принимает Донецк и Луганск
13:38  Токаев и его жена не имеют и не имели счетов в швейцарском банке – отрицает его пресс-служба
12:17  Торговая марка воды по $50 за бутылку с "золотом" принадлежит дочери хокима Ташкента Артыкходжаева
11:22  Тряхануть всех "миграционных" начальников! Путин призвал к жестким мерам против нелегальных мигрантов, - А.Сошенко
11:14  Почему больше никто не верит Америке, - Владимир Прохватилов
11:07  Если не сын, то кто: интриги властного транзита в Туркменистане, - А.Князев
11:04  Представители президента появятся в каждой махалле Узбекистана, - Ш.Мирзиеев
10:57  Нумерологический транзит. Что означает передача власти в Туркменистане, - Темур Умаров
10:51  Если драка становится неизбежной, или Вглядываясь в Донбасс… - А.Дудчак
09:49  У семьи президента Казахстана Токаева также нашли офшоры и квартиры в Женеве, - "МК"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В.В.Путин и Ильхам Алиев подписали в Кремле новую "Союзническую декларацию"
21:09 22.02.2022

Путин и Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии РФ и Азербайджана

22 февраля 2022,
АЗЕРБАЙДЖАН ИЛЬХАМ АЛИЕВ ВЛАДИМИР ПУТИН НАГОРНЫЙ КАРАБАХ

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля в ходе переговоров подписали декларацию о союзническом взаимодействии двух стран.

Алиев отметил важность данного документа для региональной безопасности обоих государств. Декларация о союзническом взаимодействии, по словам Путина, приурочена к "заметному событию в наших двусторонних отношениях - 30-летию установления дипломатических отношений".

Все за одно: ГД и СФ ратифицировали договоры с ДНР и ЛНР
Как сенаторы и депутаты принимали историческое решение
В декларации свыше 40 пунктов, каждый из которых охватывает все важные сферы для развития отношений между государствами в двухстороннем порядке. В том числе и регулирование карабахского вопроса.

"Это, совершенно очевидно, новый этап в развитии наших отношений, и, безусловно, стало это возможно в том числе и после достижения пока не до конца урегулированного в целом вопроса, но продвинутого в его решении - вопроса карабахского урегулирования", - передали слова президента РФ на официальном сайте Кремля.

По словам Алиева, подписание декларации о союзническом взаимодействии является иллюстрацией образованного за последние годы сотрудничества путем намерений и конкретных дел.

Переговоры Путина и Алиева продолжались более четырех часов.

14 декабря 2021 года Пашинян и Алиев заверили ЕС в приверженности реализации договоренностей по Карабаху, достигнутых при посредничестве России.

26 ноября 2021 года в Сочи прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, Алиева и Пашиняна. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление. В нем указано, что стороны условились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял Карабах под свой контроль

Источник - iz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1645553340
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- ​​​​​​​Принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга поручил Премьер-Министр
- Планы реформирования АО "Банк Развития Казахстана" обсудили в Правительстве
- Январские погромы продемонстрировали провал молодежной политики - эксперты
- Кадровые перестановки
- ОПГ по-прежнему опасны
- У Токаева нет счетов в швейцарском банке - пресс-секретарь президента
- В Тегеране успешно прошла казахстанская бизнес-миссия
- Аким Алматы Е. Досаев ознакомился с проблемными вопросами и перспективами развития Алмалинского района
- Министерство энергетики сообщает о выявлении 13 майнинговых ферм с суммарной мощностью 202 МВт
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  