В.В.Путин и Ильхам Алиев подписали в Кремле новую "Союзническую декларацию"

21:09 22.02.2022

Путин и Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии РФ и Азербайджана



22 февраля 2022,

АЗЕРБАЙДЖАН ИЛЬХАМ АЛИЕВ ВЛАДИМИР ПУТИН НАГОРНЫЙ КАРАБАХ



Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля в ходе переговоров подписали декларацию о союзническом взаимодействии двух стран.



Алиев отметил важность данного документа для региональной безопасности обоих государств. Декларация о союзническом взаимодействии, по словам Путина, приурочена к "заметному событию в наших двусторонних отношениях - 30-летию установления дипломатических отношений".



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В декларации свыше 40 пунктов, каждый из которых охватывает все важные сферы для развития отношений между государствами в двухстороннем порядке. В том числе и регулирование карабахского вопроса.



"Это, совершенно очевидно, новый этап в развитии наших отношений, и, безусловно, стало это возможно в том числе и после достижения пока не до конца урегулированного в целом вопроса, но продвинутого в его решении - вопроса карабахского урегулирования", - передали слова президента РФ на официальном сайте Кремля.



По словам Алиева, подписание декларации о союзническом взаимодействии является иллюстрацией образованного за последние годы сотрудничества путем намерений и конкретных дел.



Переговоры Путина и Алиева продолжались более четырех часов.



14 декабря 2021 года Пашинян и Алиев заверили ЕС в приверженности реализации договоренностей по Карабаху, достигнутых при посредничестве России.



26 ноября 2021 года в Сочи прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, Алиева и Пашиняна. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление. В нем указано, что стороны условились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе.



Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял Карабах под свой контроль