КазВласти мучительно отловили 18 "иностранных террористов". Остальные 19.982 ловко спрятались

00:08 23.02.2022

18 иностранцев арестованы в связи с январскими событиями в Казахстане

22 февраля 2022,



18 иностранцев подозревают в участии в январских событиях в Казахстане, говорится в сообщении государственного телеканала "Хабар 24", который ссылается на уполномоченного по правам человека в Казахстане Эльвиру Азимову.



По ее информации, к этому дню под стражей находятся 14 граждан Узбекистана, двое граждан России и двое лиц из Кыргызстана.



Ранее Генеральная прокуратура Казахстана заявила, что в рамках расследования январских событий задержаны двое иностранцев. Гражданами какой страны являются задержанные подозреваемые, не уточняли.



По словам уполномоченного по правам человека Азимовой, на ее имя продолжают поступать обращения. К этому дню она зарегистрировала 80 жалоб. Половина из них связана с жестоким обращением с задержанными. Все эти сведения, говорит омбудсмен, передаются в прокуратуру.



Азимова также напомнила, что признательные показания и заявления, полученные под пытками, являются незаконными. Всего, по ее словам, возбуждено 191 уголовное дело о недозволенных методах следствия. Она добавила, что правозащитники будут настаивать на том, чтобы каждая жалоба в отношении следователей была рассмотрена до начала судебных разбирательств.



"В связи с часто поднимаемым вопросом о том, что в заключении находится много раненых и избитых, хочу отметить следующее: пик сообщений был после 8 января. Сегодня среди арестованных - 55 человек с ранениями, восемь с переломами, 212 - гематомами. Получают лечение. В первые часы у них не было доступа к скорой помощи", - сказала Азимова.



В начале января вспыхнувшие на западе страны протесты, поводом для которых послужил скачок цен на газ, распространились на другие регионы и в ряде городов обернулись погромами и кровопролитием. Власти Казахстана в своих заявлениях указывали на "внешние силы" и на "боевиков", прибывших "под видом гастарбайтеров", но не привели убедительных доказательств. Официально во время "кровавого января" погибли 227 человек. Власти не опубликовали имен погибших, несмотря на призывы правозащитников обнародовать имена и фамилии убитых и предоставить информацию об обстоятельствах смерти.

По информации МВД, в производстве находится более двух тысяч уголовных дел, по меньшей мере 107 уголовных дел завершены с обвинительным актом. Основная часть дел, по информации ведомства, касается фактов "кражи", "незаконного хранения или хищения оружия". 21 февраля стало известно, что суд в Алматы приговорил двух жителей Алматинской области к пяти годам тюрьмы каждого по статье о "хищении либо вымогательстве оружия".

Во время и после январских событий задержаниям подверглись тысячи людей, сотни были помещены под стражу как подозреваемые в терроризме, массовых беспорядках, хищении оружия и других преступлениях. Многие арестованные заявили о пытках под стражей.

Власти отвергли призывы правозащитников провести международное расследование январских событий. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что объявленные правительством Казахстана меры после трагических январских событий "далеки от необходимого независимого расследования".



22.02.22